Análisis de PlayStation en este 2024: algunas decepciones, pero Sony se fortalece cada vez más

Sony continúa dominando el gaming en consolas y, como mínimo, 2024 demostró que, incluso en un año relativamente tranquilo, PlayStation puede seguir adelante.

No obtuvimos muchas exclusivas, pero las que obtuvimos fueron adiciones significativas al portafolio del editor, y si bien el nuevo hardware todavía se siente un poco superfluo, prepaárate para el emocionante 2025 con títulos como Ghost of Yotei

La marca también celebró su 30° aniversario, con variantes de hardware y temas favoritos de los fanáticos agradeciendo a los jugadores por ser parte en este viaje, y con una ventaja tan cómoda sobre Xbox, que se siente que continuará siempre hacia así.

¿Necesitábamos un nuevo hardware?

La PS5 sigue siendo una consola muy capaz que, si bien no es tan fuerte como la Xbox Series X en el papel, ciertamente no parece que necesite una revisión de hardware, pero eso es lo que obtuvimos. Sin embargo, la PS5 Pro es más difícil de vender que la PS4 Pro. Esa consola prometía 4K, lo que tenía sentido en ese momento dado el aumento en la adopción de televisores 4K. La PS5 Pro ofrece nuevos modos gráficos en algunos juegos y, si bien ha tenido mucho éxito en encontrar un equilibrio al tener que elegir entre la resolución 4K y la fluidez de 60 fps, ahora está realmente en manos de los desarrolladores.

Por un lado, eso significa que empresas como Insomniac pueden sacar aún más provecho de Marvel's Spider-Man 2 de 2023, pero igualmente Bungie no ha lanzado ninguna mejora de PS5 Pro para Destiny 2, a pesar de ser ahora un estudio propio de Sony.

Cada vez más desarrolladores están añadiendo parches para la PS5 Pro, pero el precio de venta es tan alto que ahora mismo resulta complicado venderla. A medida que los juegos empiecen a recibir actualizaciones y lleguen nuevos lanzamientos como Monster Hunter Wilds , es de esperar que la adopción aumente, pero por ahora la PS5 Pro es algo "bueno de tener" en lugar de algo "imprescindible".

En cuanto al hardware, PSVR 2 agregó algunas características nuevas y compatibilidad con PC, pero sigue siendo un producto de nicho del que parece que Sony ya ha comenzado a alejarse.

También hemos visto el lanzamiento de los nuevos auriculares PlayStation Pulse Elite, a los que llamamos "la próxima evolución de los auriculares oficiales de PS5" en nuestra reseña. Son caros y pesados, pero ofrecen una calidad de sonido fantástica y vienen con un desarrollo realmente interesante en los auriculares para juegos en forma de controladores magnéticos planares.

Finalmente, Sony celebró su 30.° aniversario por todo lo alto. Además de los temas nostálgicos que recorren la historia de PlayStation desde 1994 en adelante, la compañía lanzó consolas PS5, controles y un paquete de hardware en el icónico gris de la PlayStation 1, aunque en cantidades limitadas que resultaron increíblemente populares y difíciles de conseguir, agotándose cada vez que aparecían más unidades.

Un héroe como pocos

En cuanto a los juegos propios, el impulso de Sony a los juegos como servicio tuvo fortunas polarizadas (hablaremos más sobre esto en breve), mientras que la compañía cerró acuerdos para títulos como Stellar Blade, Rise of the Ronin y Black Myth: Wukong, todos los cuales fueron excelentes juegos, si bien no lograron vender el sistema por sí mismos.

Eso presionó a los juegos exclusivos de primera mano para que cumplieran con sus expectativas, y si bien sería justo decir que Lego Horizon Adventures es bastante divertido y que Until Dawn Remake todavía se siente algo injustificado, Astro Bot ofreció cómodamente algo de la mayor diversión que puedes tener en PS5.

El pequeño robot ha pasado de protagonizar demostraciones tecnológicas a convertirse en una auténtica mascota de PlayStation en un mundo en el que esas cosas no parecen existir tanto, ofreciendo un juego de plataformas fantástico e imaginativo que está a la altura de los mejores de Nintendo.

Claro, no es un género que reciba mucho cariño en el sistema (o en Xbox, para el caso), pero si Sony finalmente se dio cuenta del poder que tiene el diminuto droide, podríamos ver mucho más de él. Especialmente después de que Astro Bot se llevara a casa el premio al Juego del año en The Game Awards 2024 .

Los juegos como servicio tropiezan (en general)

¿Había alguna vez un editor publicado dos títulos con respuestas tan contradictorias en el mismo año, pero dentro de géneros similares?

Helldivers 2 tomó a muchos por sorpresa de la mejor manera. Un éxito inesperado, el shooter PvE que satiriza el fascismo se convirtió en ese título poco común que capturó la imaginación de jugadores de todo el mundo mientras jugaban, jugaban y jugaban nuevamente en consolas y PC.

Y, aunque Sony casi mató a su gallina de los huevos de oro al cambiar los criterios en lo que respecta a los requisitos de la cuenta PSN para jugar en PC, demostró que el cambio de Sony hacia los títulos de servicio en vivo no fue tan temerario como algunos habían sospechado... al menos durante unos meses.

Concord demostró la otra cara de la moneda. Un juego aparentemente desarrollado en el vacío, se lanzó en agosto después de una recepción tibia a su versión beta, con promesas de contenido de historia semanal y escenas cinemáticas extremadamente detalladas para los jugadores dispuestos a iniciar sesión. Luego, después de solo dos semanas, Sony canceló todo el juego y procedió a cerrar el estudio desarrollador Firewalk Studios en octubre.

Esto pone en duda títulos como FairGame$ y Marathon, este último de Bungie, que despidió a más de 200 empleados en agosto, a pesar de que la última expansión de Destiny 2, The Final Shape, fue un éxito de crítica.

Por otra parte, con la cancelación del multiplayer de The Last Of Us, no sabíamos qué estaba haciendo el estudio insignia Naughty Dog hasta The Game Awards el 12 de diciembre. Bend Studio de Days Gone ha estado en silencio durante algún tiempo, mientras que el próximo proyecto de Bluepoint, remake o no, aún es desconocido.

Quizás lo más emocionante sea el futuro de Insomniac y Housemarque. Si bien el juego de Marvel's Wolverine de la primera seguramente está cada vez más cerca de ser revelado por completo, la segunda ha estado en silencio desde el excelente Returnal de 2021; esperemos saber más de cada uno a su debido tiempo.

El año de Sony ha sido relativamente tranquilo, pero su nuevo hardware prepara el terreno para un emocionante 2025. Aun así, su compromiso con los títulos de servicio en vivo parece que estará bajo un mayor escrutinio: por cada Helldivers 2 , es probable que haya más de un Concord , y queda por ver si el editor mantendrá el rumbo establecido por el director ejecutivo saliente, Jim Ryan.