¿Acabas de comprar una Nintendo Switch 2 para Pokémon Pokopia? Mantén tu nueva consola a salvo con estas fundas y protectores de pantalla

Pokémon Pokopia está causando furor en estos momentos, hasta el punto de que las copias físicas se están agotando en todo el mundo. El spin-off, protagonizado por Ditto, parece estar teniendo muy buena acogida tanto entre los actuales propietarios de Switch 2 como entre los recién llegados; incluso sugerimos que el juego podría ser un «impulsor de ventas» en nuestra reseña de Pokémon Pokopia.

Y, a juzgar por las redes sociales, parece que mucha gente está comprando una Nintendo Switch 2 en este momento, principalmente para jugar a este título. Pero si tú o un ser querido acabáis de adquirir la última consola híbrida de Nintendo, hay algo que os recomiendo encarecidamente que hagáis.

Así es, te recomiendo encarecidamente que compres una funda y un protector de pantalla para tu Switch 2, artículos que me han dado una gran tranquilidad cada vez que saco mi consola. Especialmente mi funda... Sinceramente, no sé cómo podría vivir sin ella ahora.

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Una funda para Nintendo Switch 2 te será útil para transportar tu consola, pero también te servirá para guardar los cartuchos de los juegos y, posiblemente, para guardar accesorios. Por otro lado, un protector de pantalla es fundamental para protegerla de los arañazos y las marcas que se producirán en los próximos años.

He probado un montón de fundas y protectores de pantalla para Switch 2, y a continuación te presento algunos de mis favoritos. Empezaré con las opciones más económicas en Estados Unidos y México, pero te sugerimos checar disponibilidad en cada país.

Las mejores fundas y protectores de pantalla para Switch 2

Las mejores fundas y protectores de pantalla para Switch 2, Reino Unido

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