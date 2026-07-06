Acaba de salir una actualización sorpresa enorme de Crimson Desert, y estoy listo para volver de mi descanso después de 236 horas de juego

Pearl Abyss agrega nuevo contenido a Crimson Desert con la actualización 1.13

La actualización incluye nuevos atuendos, indumentaria y equipo para los tres personajes jugables

Ahora Oongka puede usar los mismos atuendos que Kliff

Pearl Abyss se ha superado a sí misma con Crimson Desert, gracias a la gran cantidad de contenido disponible desde su lanzamiento y a las actualizaciones constantes de los últimos meses — y no tiene intención de bajar el ritmo.

Crimson Desert cuenta con una nueva tanda de contenido: la actualización 1.13 presenta nuevo equipo y atuendos para los tres personajes jugables, Kliff, Oongka y Damiane, incluyendo "opciones ampliadas de equipo teñible". Además, tanto Oongka como Damiane ahora podrán ingresar al Abismo y volver a enfrentarse a jefes que inicialmente fueron diseñados para Kliff.

Se trata de otra actualización sustancial para el aclamado éxito de 2026, ya que los desarrolladores del estudio surcoreano siguen escuchando los comentarios de los fans y ajustando aquellas áreas que podrían beneficiarse de más contenido.

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Francamente, el continente del juego, Pywel, está repleto de actividades en las que participar, equipo que encontrar y jefes con los que enfrentarse, pero podría decirse que hay un aspecto que se ha descuidado desde el lanzamiento.

(Image credit: Pearl Abyss)

Tanto Oongka como Damiane son personajes que dan la impresión de haber salido perdiendo en cuanto a atuendos y equipamiento, y, afortunadamente, eso es precisamente lo que aborda esta actualización.

En particular, Oongka ahora puede equiparse con «la mayoría de los atuendos disponibles para Kliff», lo que amplía aún más las opciones de personalización de este personaje secundario. Es un cambio que llevaba mucho tiempo esperando, ya que debería darme un incentivo mucho mayor para usar a Oongka, sobre todo para volver a jugar las batallas contra jefes con el equipo adecuado.

A pesar de las 236 horas que he dedicado a jugar Crimson Desert, sigo sintiendo que hay mucho más por descubrir, especialmente con Pearl Abyss mejorando constantemente la experiencia —y vale la pena señalar que ya se está desarrollando una expansión.

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También es bastante fascinante ver que, cuatro meses después de su lanzamiento, Crimson Desert tiene un pico de 26 659 jugadores en Steam durante 24 horas, algo increíblemente raro (o, como mínimo, difícil) de mantener para cualquier juego de un solo jugador después de su lanzamiento. Espero que siga así, ya que creo que Pearl Abyss se merece todo el éxito y los elogios por sus esfuerzos en Crimson Desert.

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