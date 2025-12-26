007 First Light llegará más tarde lo que esperábamos

¿Eres de los que está esperando con emoción la llegada de 007 First Light? De ser así, te tenemos malas noticias, pues IO Interactive, desarrollador del juego confirmó que se retrasa dos meses.

Recordemos que la primera apuesta de IO por la icónica franquicia Bond, llegaría oficialmente para su lanzamiento el 27 de marzo de 2026.

La noticia se dio a conocer por el desarrollador a través de redes sociales, donde compartieron el siguiente mensaje:

“Hoy compartimos una actualización sobre 007 First Light, ya que hemos decidido trasladar el lanzamiento del juego dos meses, al 27 de mayo de 2026”, se lee en la declaración de Habrak.

“007 First Light es nuestro proyecto más ambicioso hasta la fecha, y el equipo se ha centrado por completo en ofrecer una experiencia inolvidable de James Bond, combinando acción impresionante, viajes por el mundo, espionaje, gadgets, persecuciones de coches y mucho más.

“Como desarrollador y editor independiente, esta decisión nos permite garantizar que la experiencia alcance el nivel de calidad que los jugadores merecen desde el primer día.

“El juego está progresando bien y es completamente jugable de principio a fin, por lo que estos dos meses adicionales nos permitirán pulir y refinar aún más la experiencia, asegurándonos de ofrecer la versión más sólida posible en el lanzamiento.

Obtenga información, inspiración y ofertas diarias en su bandeja de entrada Regístrese para recibir noticias de última hora, reseñas, opiniones, ofertas de alta tecnología y más. Contáctame con novedades y ofertas de otras marcas de Future Recibe correos electrónicos nuestros en nombre de socios o patrocinadores de confianza

“Estamos seguros de que esto prepara a 007 First Light para el éxito a largo plazo y agradecemos sinceramente la paciencia y el apoyo continuo que hemos recibido desde que revelamos el juego.

¿Qué conocemos de 007 First Light?

El próximo juego, titulado 007 First Light y presentado como una historia de origen, se centrará en un joven e inexperto Patrick Gibson (de 26 años) en su primera misión crucial para el MI6. El éxito de esta misión le otorgará el codiciado estatus 00.

Además, se conoce que contará con la participación de Patrick Gibson como James Bond: El protagonista, antes de obtener su licencia para matar. Por otro lado, Gemma Chan (conocida por Eternals y Crazy Rich Asians) como la Dra. Selina Tan: Una académica brillante con experiencia en psicología y teoría de juegos, cuyo rol será vital para que Bond consiga el estatus 00.

Mientras que el villano será encarnado por el cantautor Lenny Kravitz quien interpretará a Bawma, uno de los antagonistas principales. Bawma es descrito como el mayor traficante del mercado negro en el hemisferio occidental, y es tanto carismático como impredecible.