Windows 10 cumple diez años y tuvo algunas de las mejores y peores ideas de la historia

Estoy escribiendo este tributo a Windows 10 en una MacBook Air, que les dice exactamente qué tan bien va mi relación con Windows. Aun así, en el pasado, Windows 10 era una iteración ampliamente buena de la venerable plataforma de Microsoft, y también era un escaparate para uno de los esfuerzos más quijotescos de Microsoft: Cortana.

Microsoft y Windows eran mi problema, y pasé décadas cubriendo todas las versiones de Windows desde Windows 3.1 hasta Windows 11, pero Windows 10 era especial. Solucionó tantos pasos en falso, todo mientras tomaba un asistente digital bastante grande y otros golpes.

Ahora, sin embargo, celebramos el décimo cumpleaños de Windows 10 con el espectro de su desaparición que se avecina en octubre. Ahí es cuando Microsoft dejará de admitir oficialmente Windows 10. Hasta hace poco, era abrumadoramente la versión de Windows más popular de Microsoft. Windows 11, su adopción frenada en parte por los estrictos requisitos de seguridad de TPM 2.0 que muchas PC aún nuevas no podían cumplir, ha aumentado en los últimos meses para coincidir esencialmente con la base instalada de Windows 10.

Según StatCounter: Windows 10 está cayendo y Windows 11 va en aumento. (Image credit: Statcounter)

Algunas de las mejores cosas

Windows 10 fue una de las actualizaciones que introdujo muebles nuevos y audaces sin rediseñar toda la casa. La plataforma me resultaba familiar, pero recuerdo encontrarme con un grupo de nuevas ideas, algunas que se quedaron y otras que se abandonaron cuando llegó Windows 11.

Esta fue la actualización en la que Microsoft finalmente dejó de lado el muy difamado Internet Explorer en favor de Microsoft Edge. Con el tiempo, se convirtió en mi navegador web favorito, uno que me encantó por sus pestañas verticales, velocidad y estabilidad. Todavía está en un distante tercer lugar en participación de mercado de navegadores, detrás de Safari y Chrome, a pesar de que usa el mismo motor web, Chromium, que Chrome.

Windows 10 introdujo Windows Hello, un sistema de seguridad biométrica tan nuevo que la mayoría de las PC en ese momento no lo admitían por completo. El sistema de identificación facial se basaba en el escaneo 3D, que utilizaba cámaras estándar e IR para mapear un rostro. Incluso la computadora portátil en la que probé Windows 10 en 2015, una Surface Pro 3, no podía ser completamente compatible con Windows Hello, aunque las Surface posteriores se enviarían con él como equipo estándar. Me encantó lo fácil que era desbloquear mi PC y que era prácticamente imposible de engañar.

Hubo otras partes ingeniosas como el Centro de actividades, que afortunadamente reemplazó a los Charms al estilo de Windows 8, y la aplicación Xbox, que trajo la administración de perfiles de la consola y otras funciones de juego a la plataforma Windows.

Como la mayoría de las mejores actualizaciones de la plataforma, Windows 10 se mantuvo fantásticamente familiarizado con el menú de la impresora, el Administrador de dispositivos, el Administrador de archivos, las carpetas de archivos y la Papelera de reciclaje sin cambios. Algunos podrían argumentar, como lo hice yo en ese momento, que Microsoft todavía estaba luchando por ir más allá de la piel con sus actualizaciones de Windows. Después de todo, el Registro inescrutable seguía existiendo. Pero conocer y amar Windows es entender que sigue siendo la plataforma más utilizada del mundo. Los cambios fundamentales en el núcleo del sistema operativo corren el riesgo de romper Windows para millones de usuarios y, posiblemente, hacer que parte de su hardware y sistemas confiables sean incompatibles. Siempre aprecié el cuidado que Microsoft tuvo para no cortar estas conexiones críticas.

No todas las grandes ideas

(Image credit: Shutterstock)

Todavía había vestigios de rarezas de Windows 8 que vivían en Windows 10, como Continuum, que podría transformar Windows en una interfaz táctil para usar en tabletas como Surface Pro. Lo sé, nadie usa dispositivos Surface sin teclados, pero Microsoft siempre posicionó los convertibles como, bueno, convertibles. Pensaron que la Surface Pro podría competir hábilmente con el iPad y la MacBook Air. Al final, todos los dispositivos Surface, aquellos con o sin teclados desmontables, compiten en su mayoría con las computadoras portátiles tradicionales. Nadie llora la desaparición de Continuum en Windows 11.

Esto nos lleva a Cortana, la mayor idea de Windows 10 de Microsoft.

Cortana no era, en sí misma, nueva. Después de todo, Microsoft tomó el nombre y modeló el asistente de voz digital en el útil (y ocasionalmente asesino) compañero de IA del Jefe Maestro en la popular serie de juegos de consola Halo de la compañía.

En Windows 10, Cortana ocupaba un espacio crítico junto al botón de inicio. Esencialmente reemplazó a Search. Podrías hablar con él y pedirle que administre algunas tareas del sistema. Incluso fue un poco conversacional. Así es, años antes de ChatGPT, Copilot y Gemini, Microsoft nos tenía hablando con nuestras computadoras.

Así es como, en 2015, describí una interacción temprana con Cortana:

"Cortana puede ser inteligente y atrevida. Cuando le dije que "activara Bluetooth", interpretó perfectamente mi discurso y, debido a que tiene acceso a herramientas a nivel de sistema, me dijo (con su voz de Cortana al estilo de Halo) que había activado Bluetooth. Y cuando le pregunté a Cortana, "Vuelos en Denver", lo interpretó correctamente y lanzó una página web con los resultados de MSN Travel para vuelos. Más tarde le pregunté si se casaría conmigo y ella respondió: "Entre un puñado de desafíos, no creo que la Corte Suprema lo apruebe todavía". Ella es una carta así".

Algunas cosas nunca cambian.

Cortana era tan experta en consultas escritas como habladas e incluso podía lanzar una búsqueda de Bing para consultas basadas en la web, lo cual es irónico ya que el gran brillo de IA impulsado por ChatGPT de Bing marcó el final de la línea para Cortana. Microsoft puso fin a la existencia de la aplicación independiente de Cortana en 2023, justo en el momento en que introdujo Bing AI, que se basó en ChatGPT, y que finalmente se convirtió en Copilot.

Lo que Windows 11 entendió mal

(Image credit: Microsoft)

Windows 11, que llegó aproximadamente seis años después de Windows 10, es posiblemente una mejor versión de Windows, marcando el comienzo de uno de los rediseños más radicales de la plataforma, que incluye una barra de tareas centrada y divisiva, íconos de aplicaciones centrales finalmente rediseñados y un Copilot profundamente integrado que está montando la ola de interés de IA hacia una prominencia con la que Cortana solo podía soñar.

Aún así, la insistencia de Microsoft en requerir soporte TPM 2.0 cuando sabía que un gran número de consumidores poseían PC que no lo incluían era lo opuesto al enfoque clásico de la gran carpa de Windows: apoyar a todos, hacer felices a todos. Para ser justos. Una mejor seguridad es mejor para todos, pero si Microsoft sabía que iba a hacer eso, debería haber notificado a los clientes de Microsoft con cinco años de anticipación y haber trabajado con socios de sistemas de Windows para venderles todas las PC listas para TPM 2.0.

Celebro y finalmente extrañaré Windows 10. Es el puente entre el icónico Windows con el que muchos de nosotros crecimos y todo lo que se convertiría en el siglo XXI. En él, Microsoft estaba dispuesto a probar grandes ideas, todo mientras mantenía los brazos abiertos para un profundo abrazo de todos los propietarios de PC con Windows. Windows 11 nunca se sintió así, y ahora, mientras todos se amontonan en el tren de Windows 11 y pronto, Windows 12, vale la pena echar un último vistazo a quizás el mejor Windows que haya existido o existirá.