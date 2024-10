Estas son las innovaciones más reciente a la IA de Microsoft, Copilot

El asistente de inteligencia artificial Copilot de Microsoft tiene un nuevo aspecto elegante y una serie de funciones nuevas y mejoradas. El gigante tecnológico está claramente interesado en lograr que más personas utilicen sus herramientas de inteligencia artificial y convertirlas en parte de la vida de las personas tanto como sea posible.

Es una estrategia que también han seguido Google y otros rivales de Microsoft en materia de inteligencia artificial. Para destacarse, Microsoft ha rediseñado Copilot en lo que respecta a la forma en que interactúas con la IA y sus capacidades cuando lo haces. Copilot se adapta notablemente más rápido a tus preferencias y lo hace de más formas que antes. Puedes probar la nueva experiencia de Copilot en la web, en un dispositivo móvil o a través de la aplicación de Windows.

"Copilot estará ahí para ti, en tu rincón, a tu lado y siempre en línea con tus intereses", explicó Mustafa Suleyman, director ejecutivo de Microsoft AI, en una publicación de blog. "No estamos creando una herramienta estática, sino que estamos estableciendo una interacción dinámica, emergente y en evolución. Te brindará un apoyo inquebrantable para ayudarte a mostrarte como realmente quieres en tu vida diaria, un nuevo medio para facilitar las conexiones humanas y los logros por igual".

A continuación, destacamos algunos de los cambios y nuevas características más notables e intrigantes.

Voz

La mejora más llamativa es la nueva función Copilot Voice, que te permite conversar vocalmente con Copilot. Es un poco como el nuevo modo de voz avanzado de OpenAI, ya que puedes hablar con la IA como lo harías con un humano, incluso interrumpiéndola a mitad de una palabra, y escuchar lo que tiene que decir.

Puedes seleccionar cuatro voces para la experiencia, con múltiples acentos, aunque por ahora solo en inglés. Copilot Voice también puede ser tu locutor de noticias con la función Copilot Daily. Puedes obtener resúmenes de audio de las últimas noticias y del tiempo personalizados según tu ubicación e intereses. La IA se basa en los socios de Microsoft, incluidos Reuters, Axel Springer, Hearst y Financial Times, para obtener y resumir las noticias.

Visión y elementos visuales

Copilot no solo puede hablar, sino que también puede "ver". La nueva función Copilot Vision permite que la IA mire lo que hay en tu pantalla, ya sea un sitio web o un documento personal. La IA puede sugerir ideas para información o análisis relacionados, e incluso mostrar productos que podrían adaptarse mejor a tus intereses y presupuesto si se lo pides, simplemente usando la visión en la pantalla. Todavía no funcionará de forma universal, pero puede manejar la mayoría de los sitios web más populares. Esta es una función opcional, por lo que ninguno de los datos se almacena ni se utiliza para el entrenamiento a menos que lo autorices. Cabe destacar que Copilot Vision no se limita al texto impreso: incluso puede leer escritura a mano.

Para tus propias creaciones visuales, Copilot te ayuda a mejorar tanto las fotos como otros elementos visuales. La función Super Resolution con tecnología de IA de la aplicación Fotos puede mejorar imágenes antiguas y de baja resolución a 4K sin que se vean granuladas ni pixeladas. Y si creas una imagen en Paint, ahora puedes usar las herramientas Generative Fill y Generative Erase con tecnología de IA para agregar o quitar partes de una imagen usando un mensaje de texto o pinceladas.

Un compañero hecho a tu medida

El objetivo principal de Microsoft para Copilot es que la gente lo considere un asistente útil al que recurrir tanto en línea como cuando trabaja en un PC. El nuevo Copilot ya no tiene el aspecto habitual de un chatbot, sino que ahora funciona como tarjetas que se supone que te hacen sentir más involucrado en el funcionamiento de la IA. También está la nueva página principal que se adapta a tus intereses llamada Copilot Discover. Tus conversaciones con la IA y tus preferencias indicadas cambiarán la página Discover para ofrecer búsquedas y sugerencias que sean relevantes para ti, lo que fomentará el uso a largo plazo.

Una mejora sutil pero potencialmente muy útil es la forma en que Copilot te ayuda a encontrar y hacer cosas en tu PC. Por ejemplo, Click to Do es una función de IA que coloca comandos interactivos en tu pantalla y ofrece sugerencias relacionadas con lo que está en la pantalla, como resumir texto, cambiar una imagen o buscar algo en Internet. Si estás trabajando en una presentación, Copilot puede ofrecerte ayuda para ampliar el texto en una sección, eliminar el fondo de una imagen o incluso enviar un correo electrónico a alguien si tienes su dirección en la presentación.

También está la nueva herramienta Recuperar, que te ayuda a encontrar cosas que estabas mirando recientemente en tu computadora, documento, página web, video o cualquier otra cosa. La IA puede recordar y reconocer lo que era y lo recupera para ti, incluso si no recuerdas la ubicación o el nombre del archivo. Windows Search en las PC Copilot+ incluso encontrará archivos y configuraciones que aún no hayas abierto mediante una descripción que escribas.