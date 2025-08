La cuota de mercado de SteamOS de Valve ha crecido un 0,32 %, según la nueva encuesta de Steam Hardware & Software.

La cuota de mercado de Windows 11 de Microsoft cayó un 0,44%, lo que sugiere que los jugadores están migrando a SteamOS.

Estos resultados se producen justo antes de la nueva «experiencia a pantalla completa» de Microsoft para la aplicación Xbox PC.

Como seguramente saben, Windows 11 de Microsoft recibirá actualizaciones importantes de cara a 2026, sobre todo para los gamers, esto gracias a su nueva experiencia de pantalla completa en la app de Xbox para PC.

Sin embargo, todo indica que el sistema operativo de Valve basado en Linux está empezando a tomar la delantera como la mejor opción para gaming.

Según informa TweakTown, los resultados de la encuesta de Hardware y Software de Steam de julio de 2025 sugieren que cada vez más gamers están migrando de Windows 11 a SteamOS, con un crecimiento del 0.32% en la cuota de mercado de Linux, mientras que Windows 11 cayó un 0.44%.

TweakTown destaca que ese 2.89% de participación de mercado para Linux equivale a alrededor de cuatro millones de jugadores de los 132 millones de usuarios de Steam, por lo que el crecimiento es bastante significativo. Esto también podría ser un claro reflejo del auge de los juegos en consolas portátiles desde que Valve lanzó la Steam Deck en 2022, si se considera que la mayoría de estos resultados provienen de usuarios de dispositivos portátiles.

Aunque está claro que SteamOS todavía tiene mucho camino por recorrer para alcanzar el número de usuarios de Windows 11, se podría decir que el sistema operativo de Linux ya ha superado a Windows en rendimiento, accesibilidad y funciones para gaming.

También vale la pena mencionar que tanto Valve como Microsoft se han comprometido a mejorar sus respectivos sistemas operativos. Valve planea expandir la compatibilidad de SteamOS con otras consolas portátiles y PC de escritorio, mientras que Microsoft llevará su experiencia de pantalla completa a dispositivos portátiles, debutando en la ROG Xbox Ally.

Dudo que la «experiencia a pantalla completa» de la nueva aplicación Xbox para PC frene el impulso de SteamOS

(Image credit: Future)

Como he dicho anteriormente, me cuesta mucho imaginar que la próxima aplicación Xbox PC de Microsoft me haga dejar SteamOS, porque este último me ha conquistado (al menos en lo que respecta a los dispositivos portátiles).

No diré que Microsoft no tenga ninguna oportunidad, y sin duda la probaré cuando esté disponible, pero creo que Valve ya tiene todo listo para tomar la delantera en lo que respecta a los juegos para PC.

Las herramientas de las que dispongo al utilizar Bazzite (un clon de SteamOS) son excelentes para personalizar la interfaz de usuario y, lo que es quizás más importante, mejoran el rendimiento de los juegos con Decky Framegen y Decky Lossless Scaling, todo ello a través de Decky Loader.

Por supuesto, existen herramientas equivalentes en Windows 11, pero la navegación y los ajustes en este sistema operativo, especialmente con un dispositivo portátil, son algo con lo que ya no quiero lidiar. Por eso esta «experiencia a pantalla completa» parece prometedora, ya que parece equivalente al modo de juego de SteamOS.

Los nuevos esfuerzos de Microsoft por mejorar los juegos en su sistema operativo son muy bienvenidos y apreciados, y creo que atraerá a muchos jugadores una vez que se lance con la ROG Xbox Ally, pero en general, sospecho que no frenará el impulso de SteamOS.