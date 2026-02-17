La nueva actualización de Windows 11 de Microsoft corrige un molesto error que dejaba a los jugadores contemplando la temida "pantalla negra de la muerte"

Windows 11 ha estado sufriendo un error que provoca fallos con pantalla negra para los jugadores, con un mensaje de «error en la comprobación de seguridad».

Microsoft ha admitido el fallo y nos informa de que ya está solucionado.

La solución se encuentra en la última actualización de febrero para Windows 11, junto con otra para los problemas de conexión a determinadas redes Wi-Fi.

Microsoft confirmó que algunos jugadores de Windows 11 han estado sufriendo un error que provoca que su PC se bloquee por completo, pero no te preocupes, hay una buena noticia, la actualización de febrero incluya la solución.

Windows Latest informa de que el error provoca la temida pantalla negra de la muerte (BSOD, que antes era azul, por supuesto), por lo que el sistema requiere un reinicio. La señal reveladora de este fallo es que la propia pantalla muestra un mensaje de error que dice "Kernel Security Check Failure" (Error en la comprobación de seguridad del núcleo).

El sitio web tecnológico señala que los probadores también se han encontrado con este problema últimamente (aunque les aparece una pantalla de error de color verde), al igual que aquellos que utilizan la versión completa de Windows 11, y que esto también ha sido un problema en el pasado.

Windows Latest destaca una publicación en Microsoft Feedback Hub con una queja sobre el bloqueo de Genshin Impact, y también hay publicaciones en Reddit sobre el problema (por ejemplo, esta que detalla los problemas con Marvel Rivals).

Microsoft afirma que el problema ya se ha resuelto en las notas de la actualización de febrero: "[Gráficos] Corregido: esta actualización soluciona un problema por el que ciertas configuraciones de GPU podían haber experimentado recientemente un error del sistema relacionado con dxgmms2.sys, lo que provocaba el error Kernel_Security_Check_Failure".

Efectos secundarios relacionados con el Wi-Fi y problemas de reputación de Microsoft

Últimamente, bastantes informes sobre problemas con las GPU en Windows 11 se han centrado en las tarjetas gráficas Nvidia, y el propio Team Green ha observado que había un problema con la actualización de enero que provocaba no solo fallos con pantalla negra, sino también diversos tipos de alteraciones visuales (como parpadeos en la pantalla).

Sin embargo, Microsoft ha indicado que todas las tarjetas gráficas pueden experimentar este error concreto de pantalla negra con el fallo de la comprobación de seguridad, por lo que es de suponer que las GPU de AMD e Intel también podrían verse afectadas por este desafortunado error.

Afortunadamente, esto ya no es así, ya que ha llegado la actualización de febrero. A estas alturas ya debería haber recibido esa actualización, por lo que si sufre fallos con pantalla negra, debería instalarla con carácter prioritario. De hecho, vimos llegar esta solución en la actualización preliminar de enero a finales del mes pasado (que, por supuesto, es la versión beta de la actualización de febrero, por lo que no es de extrañar que la corrección estuviera presente aquí, y es posible que algunos de ustedes ya la tengan si instalaron esa actualización opcional).

Dicho esto, hay un giro inesperado en la historia, porque si instalaste la actualización preliminar de enero, esta tenía un nuevo error que impedía que Windows 11 se conectara a ciertas redes Wi-Fi que utilizan WPA3 (el estándar de encriptación inalámbrica más avanzado).

Por lo tanto, si ha tenido dificultades para conectarse a algunas redes Wi-Fi después de instalar la última actualización opcional, le recomendamos que descargue la actualización de febrero, que también soluciona este problema con WPA3.

No es la primera vez que vemos cómo se aplica una solución y aparece otro error (aunque esta vez solo en la versión preliminar). Y los errores relacionados con los juegos no son nada nuevo, sino que han sido una constante deprimente en Windows 11 desde la actualización 24H2, por lo que este último fallo no ayudará a la reputación de Microsoft en este sentido, una reputación que la empresa espera reparar este año, no lo olvidemos...

