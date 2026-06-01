Dell presenta el nuevo XPS 13 como un competidor económico del MacBook Neo

El nuevo XPS 13 de Dell tiene un precio asequible, a partir de 599 dólares para la temporada de regreso a clases o de 699 dólares para el resto de compradores.

Conserva el mismo aspecto y tacto de alta gama de los modelos insignia más caros de la serie XPS 13, con un peso de solo 1 kg, y se afirma que es el más delgado de su generación hasta la fecha.

La configuración básica cuenta con 8 GB de RAM y un sólido procesador Intel Core de tercera generación. Todas las versiones incluyen además una batería de 52 Whr de gran capacidad.

Se presenta como una respuesta directa al campeón económico de Apple, el MacBook Neo.

El mercado de las computadoras portátiles de gama media se está volviendo más competitivo, ya que Dell ha posicionado su nuevo XPS 13 como un rival del popular y asequible MacBook Neo de Apple. Esta nueva máquina se ofrece con un descuento exclusivo de regreso a clases de 599 dólares para estudiantes; sin embargo, para el resto del público, estará disponible por 699 dólares, un precio considerablemente más bajo que el de las versiones anteriores.

Anunciado como el portátil «más accesible» de su tipo, el nuevo XPS 13 conserva la sensación de calidad, el acabado y la funcionalidad de los modelos de la generación anterior, sin el precio de cuatro cifras. Pesa solo 1 kg y se afirma que es el «portátil XPS más delgado y ligero jamás fabricado».

En cuanto a las especificaciones, el nuevo Dell XPS 13 viene de serie con una CPU Intel Core de la serie 3, con soporte para hasta un Intel Core Ultra 7 355, una batería de 52 Whr y 8 GB de LPDDR5x con una velocidad de 7.467 MT/s. Las opciones de almacenamiento van desde los 256 GB hasta los 512 GB, y 1 TB con un SSD PCIe de cuarta generación. La conectividad parece ser primordial aquí; cuenta con Wi-Fi 7 y Bluetooth 6 integrados, por lo que tendrás la funcionalidad ideal para el mejor ratón, los mejores audífonos inalámbricos y un teclado inalámbrico también.

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A pesar de su precio inferior a 700 dólares, el nuevo XPS 13 conserva la pantalla de alta calidad de otros ultrabooks de tamaño compacto. Cuenta con una pantalla táctil de 13,4 pulgadas con resolución 2.5K (2560 x 1600), certificación DisplayHDR 400 y un brillo total de 500 nits. Aunque está lejos de ser una computadora portátil para juegos, tiene una frecuencia de actualización lo suficientemente alta para un uso fluido, con 120 Hz y VRR, lo que debería garantizar una reproducción de video sólida y una navegación web fluida, así como tareas de productividad sin interrupciones ni tearing en la pantalla.

La duración de la batería es uno de los factores más importantes de cualquier computadora portátil de productividad, y ese es el punto fuerte de la nueva Dell XPS 13, y cómo podría competir con la MacBook Neo. La batería de 52 Whr es un 42 % más grande que la batería de 36,5 Whr de la máquina económica de Apple. En promedio, eso supone entre cuatro y diez horas de reproducción para un uso de ligero a moderado.

¿Podrá el nuevo XPS 13 superar al MacBook Neo?

La relación precio-rendimiento que promete el XPS 13 es sin duda alentadora. Con un precio de entre 599 y 699 dólares, la pantalla es sólida, la duración de la batería parece aceptable y cuenta con suficiente potencia de procesamiento para tareas de productividad y trabajo. Parece el tipo de equipo que llevarías a la escuela o a la universidad: lo suficientemente pequeño y ligero como para caber en una mochila, con un chasis resistente para soportar el viaje. Es una versión más premium de una laptop económica o un Chromebook.

Cuando analizamos la MacBook Neo, le otorgamos una calificación casi perfecta de 4.5 estrellas, elogiándola por su fantástica calidad de construcción, la experiencia de usuario completa de macOS y el buen teclado. Sin embargo, a diferencia del MacBook Air o el MacBook Pro, tiene algo más de peso; pesa nada menos que 1,23 kg, lo que supone un aumento del 22 % respecto al nuevo Dell XPS 13. Si quieres un equipo más delgado y ligero, entonces la opción de Windows podría ser preferible en este caso.

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También debemos dar un paso atrás y evaluar cómo se compara el nuevo Dell XPS 13 con sus alternativas insignia. Los dos modelos insignia actuales del XPS 13 cuentan con el procesador Snapdragon X Elite, 16 GB de RAM LPDDR5X y una pantalla OLED de 3K.

Sin embargo, su precio es el doble que el de este nuevo modelo, enfocado a los estudiantes y asequible; ya sea basado en Arm o en una alternativa de gama alta con Windows x86, su precio oscila entre los 1199 y los 1449 dólares para empezar.

El hecho de que el nuevo Dell XPS 13 se dirija al mercado de precios accesibles debería garantizar que termine siendo considerablemente más popular. Se trata del eterno debate entre Windows y macOS, y si le preguntas a la mayoría de la gente qué computadora portátil quieren para la escuela o la universidad, la mayoría optaría actualmente por una MacBook.

En un momento en el que los consumidores tienen menos dinero que nunca, lanzar un portátil por menos de 700 dólares que conserve toda la funcionalidad del modelo insignia es una gran jugada a favor del consumidor, aunque no tenga necesariamente un argumento de venta único lo suficientemente fuerte como para destronar a Apple en 2026.

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