Vine está de vuelta, y lo relanza el mismo que lo acabó: te presentamos Divine, de Jack Dorsey, un rival de TikTok e Instagram Stories con la ambición desmesurada de acabar con el contenido basura generado por IA

Vine se relanza como una nueva aplicación llamada Divine

Está financiada por Jack Dorsey, quien adquirió la plataforma original de Vine en 2013

Por el momento, solo se puede acceder mediante invitación, pero se está preparando un lanzamiento más amplio

Vine fue la plataforma de redes sociales que marcó la década de 2010, y ahora regresa tras casi 10 años de ausencia. Bueno, más o menos.

La plataforma que fue pionera en los feeds verticales de formato corto con sus icónicos videos de seis segundos en bucle se relanza como Divine y está financiada por el cofundador de Twitter, Jack Dorsey, también conocido como el mismo tipo que adquirió Vine en 2013 y luego la dejó inactiva en 2017. Pero lo más curioso de este relanzamiento es que Dorsey le ha ganado la partida a Elon Musk, quien anteriormente había insinuado que restablecería el acceso de los usuarios a esta red social tan emblemática de la década de 2010.

Aunque esto suena como un sueño hecho realidad para quienes vivieron la época de Vine, Divine es solo por invitación por ahora, pero la empresa planea un lanzamiento más amplio en los próximos meses. La empresa también ha señalado que, si bien Divine se inspira en la plataforma original de Vine, opera de manera totalmente independiente y no tiene ninguna afiliación con Twitter/X.

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Dicho esto, han cambiado muchas cosas desde que se cerró Vine. Los algoritmos de las redes sociales son más inteligentes y los hábitos de los consumidores han cambiado, así que, ¿cómo se medirá Divine a TikTok, Instagram y otros gigantes rivales?

vine reboot? there was something special about the original. hoping this takes off.April 29, 2026

El objetivo de Divine es doble: por un lado, la nostalgia, que creo que será el catalizador para atraer a los usuarios. Divine albergará un archivo de más de 500 000 videos de la época dorada de Vine, lo que te brindará un lugar único para revivir algunos de los videos en línea más famosos a los que probablemente aún hagas referencia con tus amigos hoy en día, además de permitirte crear y subir contenido nuevo.

En cuanto a su algoritmo, Divine está adoptando un enfoque alternativo y permitirá a los usuarios elegir cómo les llega el contenido, ofreciendo cuatro opciones: Feed de inicio, Descubrimiento, Tendencias y Feed de hashtags.

"Creemos que la monocultura de un único algoritmo orientado a la publicidad es responsable de muchos de los problemas que experimentan otras redes sociales", detalla Divine en su página de preguntas frecuentes.

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(Image credit: Divine / iOS App Store)

La segunda parte del objetivo de Divine consiste en plantar cara al contenido generado por IA, lo que implica combinar una gran variedad de métodos para crear una herramienta de detección de IA sólida.

ProofMode, el componente principal de este sistema, es una herramienta que analiza los metadatos para detectar el uso de IA en la generación de audio, imágenes y videos. Además de esto, Divine cuenta con un sistema de denuncias de los usuarios, además de técnicas de detección mediante aprendizaje automático y de intervención humana (HITL).

A pesar de tener que esperar al lanzamiento generalizado, no se puede negar que el relanzamiento de Vine emocionará a toda una generación de fanáticos de Internet que vivieron su primera experiencia con los videos en línea gracias a Vine. A diferencia de la antigua plataforma musical.ly, que luego se fusionó con TikTok, este es un escenario diferente.

Se trata de una resucitación total de una aplicación que, a pesar de haber tenido una influencia significativa en la evolución de los videos cortos, tuvo una vida bastante corta, y puedes estar seguro de que recibirás una reseña completa cuando finalmente la tenga en mis manos.

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