Google no se detendrá ante nada para que te suscribas a YouTube Premium, y sus anuncios de 30 segundos que no se pueden omitir podrían ser la gota que derrame el vaso

Google ha lanzado anuncios de 30 segundos que no se pueden omitir para la aplicación de YouTube TV.

Es otra forma que tiene la empresa de convencer a más personas para que se suscriban a YouTube Premium.

El año pasado, YouTube obtuvo más ingresos por publicidad que cualquiera de las grandes empresas de medios de comunicación.

Google no se detendrá ante nada para que te rindas y te suscribas a YouTube Premium, y su última medida podría ser la que te haga tirar la toalla: ahora se ha fijado en la aplicación de YouTube para televisores.

La empresa ha revelado que los anuncios VRC que no se pueden omitir se están implementando en la versión para TV de la aplicación de YouTube a nivel mundial, eliminando la opción de omitir los anuncios después de unos segundos. Al igual que con su bloqueador de anuncios y las medidas contra la reproducción en segundo plano para teléfonos y computadoras portátiles, Google está implementando medidas similares para YouTube para TV, y todo ello debido al cambio en los hábitos de visualización.

A medida que más usuarios optan por sus televisores en lugar de los teléfonos inteligentes y otros dispositivos para ver YouTube, esto le da a Google un objetivo, lo que le permite mostrarte realmente las funciones de YouTube Premium que te estás perdiendo. Pero, según el anuncio de Google, parece que su nuevo sistema de anuncios también está diseñado para imitar la sensación de ver la televisión tradicional.

La empresa detalla que «la IA de Google optimiza dinámicamente entre anuncios de 6 segundos, anuncios estándar de 15 segundos y anuncios de 30 segundos exclusivos para CTV que no se pueden omitir, lo que garantiza que tu campaña llegue al público adecuado en el momento adecuado», lo que significa que la IA de Google esperará para mostrarte anuncios en los momentos en los que estés más involucrado con el contenido de vídeo que estés viendo. Pero hay más en esta estrategia de lo que parece.

Business Insider revela que YouTube obtuvo 40 400 millones de dólares en ingresos publicitarios el año pasado (Image credit: Business Insider)

En 2025, YouTube obtuvo más de 60 000 millones de dólares en ingresos, de los cuales 40 000 millones procedían de la publicidad. Según Business Insider ($/£), esto equivale más bien a los ingresos publicitarios combinados de Disney, NBCUniversal, Paramount Skydance y Warner Bros. Discovery.

Así que es oficial: YouTube es la mayor empresa de medios de comunicación que existe, por lo que, naturalmente, Google está aprovechando la oportunidad para generar más ingresos a partir de la experiencia televisiva de YouTube, ahora que más espectadores lo utilizan en el salón de su casa como lo harían con los mejores servicios de streaming, y yo soy uno de ellos.

Inscribirme en la prueba gratuita de YouTube Premium es lo mejor que he hecho

En la actualidad, Google ha restringido las funciones más secundarias a YouTube Premium, lo que ha hecho que su versión gratuita sea casi insoportable de usar. Reconozco que sucumbí a la tentación de probar la versión gratuita de YouTube Premium y, aunque me cuesta admitirlo, es frustrantemente buena.

Aparte de la ausencia total de anuncios, hay otras funciones menores, como la reproducción en segundo plano, la continuación de la reproducción y la calidad de vídeo y audio, que marcan la diferencia, y que son aún mejores si eres un gran aficionado a la música.

Aunque soy suscriptor de Spotify, para mí su integración de vídeos musicales no se acerca al nivel de YouTube, y lo mismo ocurre con las actuaciones grabadas en directo, por lo que siempre vuelvo a YouTube. Dicho esto, si te tienta aprovechar al máximo el contenido de vídeos musicales y programas en directo de YouTube, tendrás que apostar por YouTube Premium, ya que la versión más asequible, YouTube Premium Lite, no es suficiente.

Recientemente, YouTube ha añadido la reproducción en segundo plano y las descargas a su plan más económico, pero una vez más ha dejado fuera las ventajas musicales, que incluyen el acceso a la plataforma de streaming YouTube Music y la visualización sin anuncios de contenidos musicales (es decir, vídeos musicales). Pero si esto no es una prioridad para ti, Premium Lite debería ser suficiente si lo único que quieres es ver la mayoría de los contenidos sin anuncios.

