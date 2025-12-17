Tus lentes Ray-Ban Meta acaban de recibir una importante actualización de audio, especialmente para usuarios de Spotify

Se está lanzando la última actualización de los lentes inteligentes Ray-Ban y Oakley Meta , y la v21 agrega dos potentes herramientas de audio a las especificaciones que no puedo esperar para probar.

El primero es uno que se presentó por primera vez en Meta Connect 2025: Conversation Focus.

Hoy está disponible para los participantes del programa de acceso anticipado (limitado a usuarios de EE. UU. y Canadá) y la función está diseñada para ayudarte a escuchar mejor a las personas mientras chateas en un espacio ruidoso.

Con esta función, Meta promete que los micrófonos de tus lentes pueden captar lo que dice la persona con la que estás chateando, aislar sus palabras del ruido de una sesión de DJ, el tintineo de los cubiertos en los platos de un restaurante lleno de gente o el bullicio de los pasajeros en el tren (entre otros) y luego reproducir su voz a través de los altavoces de tus lentes.

Puede ajustar el nivel de amplificación deslizando su sien como si subiera o bajara el volumen de la música y, como he estado en varias fiestas navideñas últimamente en las que realmente me cuesta escuchar a otras personas, esta herramienta ciertamente suena útil.

Solo tenga en cuenta que, como también es un acceso anticipado, es probable que Conversation Focus no funcione perfectamente desde el principio.

Ponle música a tu visión

(Image credit: nikkimeel / Shutterstock)

La otra actualización de audio llegará a un grupo más amplio de usuarios, aunque necesitarás Spotify para aprovecharla.

Si tienes el servicio de transmisión de música conectado a tu cuenta Meta, puedes usar la función de mirar y preguntar de tus lentes para musicalizar lo que puedes ver, ya sea reproduciendo música de la portada de un álbum que has visto por ahí o simplemente queriendo escuchar pistas que se adapten a tu vista actual.

Simplemente di algo como "Hey Meta, reproduce una canción que se ajuste a esta vista". Spotify usará su biblioteca y su conocimiento de tus gustos musicales para musicalizar tu vida.