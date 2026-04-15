Tus lentes inteligentes Meta Ray-Ban aún no cuentan con reconocimiento facial, y más de 70 organizaciones defensoras de la privacidad quieren que siga siendo así

Se ha instado a Meta a descartar su supuesta función "Name Tag"

En una carta abierta, los defensores de la privacidad han señalado que la tecnología de reconocimiento facial es peligrosa

Meta aún no ha anunciado "Name Tag", pero un comunicado sugiere que la función podría llegar a los Ray-Ban

Más de 70 organizaciones están pidiendo a Meta que cancele sus polémicos planes para la función "Name Tag" de sus lentes con IA, por temor a que pueda agravar la amenaza de acosadores y agresores.

Aunque aún no se ha anunciado oficialmente, el año pasado salió a la luz un informe que sugería que la empresa quiere desarrollar un sistema de IA siempre activo con la capacidad de reconocer los rostros de las personas y otros detalles de su vida, como dónde dejó sus llaves. La noticia cobró mayor relevancia a principios de este año cuando The New York Times reafirmó los supuestos planes de Meta.

Es más, el informe del NYT incluía un memorándum filtrado de Reality Labs que sugiere que Meta sabe que la herramienta es controvertida, ya que aparentemente planea lanzar Name Tag "en un entorno político dinámico en el que muchos grupos de la sociedad civil que cabría esperar que nos atacaran tendrían sus recursos centrados en otras preocupaciones".

El artículo continúa a continuación.

El documento también destacaba posibles planes para lanzar la herramienta en una conferencia para personas ciegas con el fin de ayudar a promocionarla como una herramienta de accesibilidad.

(Image credit: Meta / Ray-Ban)

A pesar de algunas posibles ventajas de Name Tag, varias organizaciones, entre ellas la ACLU (Unión Estadounidense por las Libertades Civiles) y el Centro de Información sobre Privacidad Electrónica, han firmado una carta abierta en la que instan a Meta a proteger la privacidad del público y a no lanzar nunca Name Tag ni ninguna función similar.

«La tecnología de reconocimiento facial integrada en gafas de consumo de aspecto discreto representa una grave amenaza para la privacidad y las libertades civiles de todos los miembros de nuestra sociedad, y en particular para los grupos históricamente marginados y vulnerables», explica la carta.

Añadió: "Las personas deberían poder desenvolverse en su vida cotidiana sin temor a que acosadores, estafadores, abusadores, agentes federales y activistas de todo el espectro político estén verificando de manera silenciosa e invisible sus identidades y, potencialmente, relacionando sus nombres con una gran cantidad de datos fácilmente disponibles sobre sus hábitos, pasatiempos, relaciones, salud y comportamientos".

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En respuesta, Meta emitió un comunicado en el que decía: "Nuestros competidores ofrecen este tipo de producto de reconocimiento facial, nosotros no. Si lanzáramos una función de este tipo, adoptaríamos un enfoque muy reflexivo antes de ponerla en marcha".

(Image credit: Future / Cas Kulk)

El problema que algunos pueden tener con esa respuesta es que Meta no promete que nunca incorporará el reconocimiento facial a sus gafas, sino solo que lo haría de la manera correcta. Sin embargo, esto surge a raíz de informes que indican que los contratistas de Meta están viendo muchas más fotos y videos de nuestras gafas inteligentes con IA de lo que podríamos haber imaginado.

Esta segunda era de las gafas inteligentes ha logrado hasta ahora esquivar las principales quejas que afectaron a Google Glass en materia de privacidad, pero eso ha cambiado. Si Meta, Google e incluso, posiblemente, Apple quieren que las cosas vuelvan a tomar un rumbo más positivo, deben ser cuidadosos y ofrecer garantías más sólidas de que se está tomando en serio al público.

Las gafas inteligentes siguen siendo una novedad: divertidas, pero posiblemente mucho menos útiles que nuestros teléfonos, relojes inteligentes y audífonos. Si la reacción negativa del público sigue creciendo, es probable que se produzca un segundo declive de las gafas inteligentes, y lo digo como alguien que cree que la tecnología podría ser increíble y le gustaría verla prosperar.

Solo tenemos que asegurarnos de que se tomen en serio las protecciones de privacidad. De lo contrario, imagino que no pasará mucho tiempo antes de que los gobiernos o los miembros del público empiecen a tomar medidas.

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