Meta anunció los nuevos Oakley Vanguard: aquí te explicamos por qué son mejores que las gafas HSTN para deportistas

Como les adelantamos hace unos días, Meta presentó sus nuevos lentes/gadas inteligentes, incluyendo los Oakley Vanguard, los cuales se suman a los Oakley HSTN presentados a inicios de año, lo que nos trae la siguiente pregunta: ¿cuál es la diferencia entre estos dos modelos de gafas inteligentes?

Obviamente, hay una gran diferencia en el diseño: las Vanguard tienen un diseño de visera, mientras que las HSTN se parecen más a las Wayfarer, con formas más angulares, pero también hay algunas diferencias importantes en cuanto al hardware y las características que debes tener en cuenta para elegir el modelo más adecuado a tus necesidades.

Compartiremos una reseña más completa una vez que hayamos tenido la oportunidad de probar las gafas Vanguard más allá de las demostraciones que hemos tenido hasta ahora; pero, por ahora, aquí tienes una descripción general de las diferencias entre las dos gafas inteligentes de Oakley.

La moda por encima de la funcionalidad

Las gafas inteligentes Oakley HSTN están diseñadas para tus escapadas deportivas diarias, mientras que Oakley posiciona las gafas Vanguard como un accesorio imprescindible para los atletas más exigentes.

He corrido con las gafas HSTN un par de veces y, con las lentes PRIZM, creo que son bastante buenas. Sin embargo, tampoco desentonarían si las llevara puestas en un campo de golf o simplemente para salir a la calle.

Las gafas Vanguard, o más exactamente, la visera, no funcionarían realmente para la mayoría como gafas informales. Estoy seguro de que algunas personas podrían usarlas a diario, pero puedo asegurarles que yo no soy una de ellas.

Serán ideales para ciclistas, esquiadores, corredores de maratón y otras personas que quieran evitar que el polvo o las salpicaduras les entren en los ojos mientras vuelan por la carretera o la pista.

Este caso de uso se ve amplificado por la primera mejora técnica que incorporan las Oakley Vanguard: altavoces más potentes.

Según Meta, las Vanguard son 6 dB más potentes que las HSTN, lo que debería permitir oírlas mejor por encima del ruido del viento, el tráfico y otras distracciones mientras intentas superar tu mejor marca personal.

Las Vanguard también son más resistentes al agua y al polvo, con una clasificación IP67 en comparación con la clasificación IPX4 de las HSTN, lo que significa que las viseras resistirán mejor las condiciones climáticas más adversas y, además, pueden resultar más cómodas.

Esto se debe a que las Vanguard vienen con tres almohadillas nasales reemplazables para crear un ajuste más personalizado y seguro en comparación con gafas como las HSTN. Estas últimas no son tan ajustables, pero son bastante cómodas y se han mantenido bien sujetas a mi cabeza mientras las probaba.

Por último, en cuanto al diseño. Una ventaja fácil de pasar por alto de las gafas Vanguard es que Meta venderá lentes de repuesto a 85 dólares (precio regional por confirmar).

Esto te permitirá cambiar a diferentes opciones de lentes en función de lo que mejor se adapte al deporte o a las condiciones meteorológicas, incluyendo el cambio de tus PRIZM polarizadas por las lentes PRIZM Low Light que, según Meta, «llegarán pronto» y que serán ideales para los meses más oscuros que se avecinan en Estados Unidos y Reino Unido.

Las lentes de las HSTN no son intercambiables, o al menos no están pensadas para serlo de la misma manera.

Integraciones fitness

La otra gran mejora que incorporará las gafas Vanguard llega a través de la aplicación Meta AI, que permitirá emparejarlas con el hardware de Garmin y tu aplicación Strava, así como acceder a lo que Meta denomina su «inteligencia atlética».

Los dispositivos Garmin compatibles se pueden sincronizar con tu aplicación para que puedas obtener actualizaciones en tiempo real con solo usar tu voz, de modo que puedas concentrarte en esforzarte al máximo y no en deslizar el dedo por la pantalla de tu teléfono o reloj inteligente.

Puedes preguntar cosas como «Hola, Meta, ¿cuál es mi frecuencia cardíaca?» o «Hola, Meta, ¿cómo lo estoy haciendo?» para obtener actualizaciones sobre tus estadísticas de fitness en tiempo real.

Además, puedes configurar tus gafas para que graben automáticamente clips de tu carrera cuando alcances ciertos hitos basados en factores como la distancia, la elevación o la frecuencia cardíaca. Por ejemplo, podrías grabar automáticamente un clip cada kilómetro y medio de tu próxima maratón, que luego podrías editar en una recopilación para compartir con tus seres queridos en las redes sociales.

También puedes emparejar Meta AI con Garmin Connect, Apple Health o Health Connect de Android para obtener resúmenes de salud en tu aplicación Meta y así poder realizar un seguimiento de tu progreso a lo largo del tiempo, así como estadísticas de la aplicación para los videos y fotos que tomes mientras te desplazas.

Actualmente, no parece que ninguna de estas integraciones vaya a llegar a las gafas HSTN de Meta, lo que supone la eliminación de otra herramienta centrada en el deporte de su arsenal en comparación con las nuevas gafas Vanguard.

Estado físico a fondo

Si buscas unas gafas que primen por su diseño, las Oakley HSTN son para ti. Si prefieres unas gafas más orientadas al deporte, opta por las Vanguard, ya que cuentan con un diseño, hardware y software más adecuados para el seguimiento del estado físico.

Sin embargo, las ventajas de las Vanguard tienen un precio. Las gafas HSTN cuestan a partir de 399 $ / 399 £ / 629 AU$, y las más caras llegan a costar 479 $ / 479 £ / 719 AU$ (excluyendo el modelo de edición limitada). Las gafas Vanguard cuestan a partir de 499 $ / 499 £ (precio en Australia por confirmar).

Y eso es todo lo que necesitas saber sobre las diferencias entre las gafas inteligentes HSTN y Vanguard.

¿Cuáles crees que son las mejores para ti? Cuéntanoslo en los comentarios a continuación.