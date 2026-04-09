Me encantan mis Ray-Ban Meta, pero este verano las voy a cambiar por unas gafas de sol normales, y el movimiento "BanRay" demuestra que no soy el único

Los lentes/gafas inteligentes de Meta son geniales; de hecho, han sido uno de mis dispositivos favoritos de los últimos años. Los modelos de Ray-Ban y Oakley son preciosos, la calidad del audio y de la cámara es excelente, y las herramientas de asistencia con IA resultan realmente útiles cuando viajo.

Pero ya casi nunca me las pongo, y estoy pensando en comprarme unas gafas de sol «normales» ahora que se acerca el verano en el Reino Unido. La verdad es que ya no quiero usarlas después de algunos acontecimientos recientes de Meta, y resulta que no soy el único.

Está surgiendo un movimiento «BanRay» con recursos para promover la prohibición de las gafas inteligentes en ciertos espacios, y los argumentos a favor de la necesidad de este movimiento son convincentes.

El artículo continúa a continuación.

Me encantan las gafas inteligentes, pero incluso yo reconozco que el mundo del «salvaje oeste» en el que vivimos actualmente necesita cambiar.

Una batalla tras otra

Han sido unos meses difíciles para Meta. Al darse cuenta de que ha desperdiciado su ventaja en la realidad extendida (XR), ha malgastado miles de millones de dólares y ha acabado con el sueño del metaverso antes de que pudiera comenzar, la empresa ha decidido, en la práctica, dejar de lado su plataforma Horizon Worlds en realidad virtual.

(Image credit: Meta / EssilorLuxottica)

A continuación, una investigación conjunta de Svenska Dagbladet y Göteborgs-Posten reveló a muchos que los videos privados que grababan con sus gafas quizá no fueran tan privados. De hecho, cualquier grabación de video, audio o foto realizada mediante controles de voz manos libres se ha compartido con los servidores de Meta y posiblemente haya sido revisada por subcontratistas; al parecer, el contenido revisado incluye datos de tarjetas de crédito, personas en el baño y parejas manteniendo relaciones sexuales.

Más recientemente, Meta ha sido declarada culpable de explotar la adicción de los adolescentes para hacer crecer sus plataformas de redes sociales. Meta ha expresado su intención de apelar esta derrota histórica, pero es un duro golpe para la empresa independientemente del resultado final, especialmente con miles de juicios similares pendientes (y si la sentencia se mantiene, espero que le sigan muchos más). En el tribunal de la opinión pública, es otra flecha en la aljaba del movimiento contra las redes sociales.

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Además de todo esto, están las gafas con IA que realmente se pasan de la raya —como las que presumen de capacidades de grabación totalmente secretas—, los aumentos de precio de las gafas inteligentes recientes que las hacen menos atractivas desde el punto de vista del valor, y las frustraciones generales con la IA, ya que esta lucha por estar a la altura de las expectativas mientras crea escasez de componentes y contribuye a los aumentos de costos mencionados anteriormente.

No me sorprende que finalmente se haya formado un movimiento contra las gafas inteligentes, aunque haya tardado unos años en ponerse en marcha.

Mi entusiasmo ha disminuido

Antes era un gran fanático de las gafas inteligentes, pero, aunque sigo creyendo que esta tecnología tiene su utilidad, cada vez me frustra más.

Por un lado, están los aumentos de precio sin mejoras sustanciales que los justifiquen, y por otro, la "enshitificación" de la aplicación de IA de Meta: antes era simplemente un centro de control para las gafas, lo cual era ideal. La plataforma de IA todo en uno de Meta está demasiado saturada de herramientas que no quiero ni necesito.

(Image credit: Meta)

Además, aunque sabía que la política de IA de Meta implicaba que la empresa podía ver las imágenes y los videos tomados con las gafas, tenía la impresión de que se trataría únicamente de aquellos utilizados por funciones como «mira y pregunta» —en las que las gafas usan la cámara para obtener contexto para una pregunta que yo haga, como «¿cómo se llama este monumento?» o «traduce este letrero?»—; por mi parte, no me había dado cuenta de que los controles de voz manos libres para activar la cámara también compartían el material grabado con Meta.

Esto resulta aún más aterrador si lo comparamos con los planes de Meta de mantener la cámara de las gafas siempre encendida. El argumento es que esto te ayudará a recordar dónde dejaste tus llaves o a identificar a personas que has conocido antes (cosas en las que soy pésimo), pero simplemente suena como una pesadilla para la privacidad, especialmente porque todos estos datos se enviarán a la nube de IA de Meta para procesar las funciones de IA en lugar de mantenerse privados en el dispositivo.

El resultado final de todos estos problemas es que, a menos que tenga un par para probar para una reseña, probablemente ya no usaré mis Meta Ray-Bans de manera habitual; en su lugar, voy a invertir en un par de Transitions normales.

¿Un vistazo al futuro?

¿Significan estos problemas el fin de las gafas inteligentes antes de que hayan llegado realmente?

Por supuesto que no. Aunque algunos de nosotros estamos perdiendo la fe, está claro que este es un campo que muchas empresas tecnológicas quieren explorar, y los cambios podrían hacer que volviera a creer en ellas.

Android XR, aunque está liderado por Google, que no es precisamente un bastión de la privacidad (y cuya plataforma YouTube también fue demandada con éxito por adicción a las redes sociales), podría ofrecer algunas soluciones de privacidad si utiliza tu teléfono para realizar más procesamiento de IA en el dispositivo. Este enfoque es mucho más privado que el enfoque de servidor de Meta y podría eliminar algunas de las principales preocupaciones en materia de protección de datos.

(Image credit: Lance Ulanoff / Future)

Una mejor regulación también sería de gran ayuda. Obligar a que las gafas siempre indiquen claramente que están grabando, imponer medidas de protección de la privacidad o ajustar las normas para que la gente no abuse de la tecnología en espacios públicos y privados son algunas de las posibles vías, y facilitarían sancionar a las empresas y a las personas que se pasen de la raya.

Por ahora, sin embargo, estamos en el «salvaje oeste» de la IA y las gafas inteligentes. Ojalá las cosas cambien para mejor, pero en este momento me preocupa que, después de todo, podamos estar siguiendo el camino de las Google Glass.

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