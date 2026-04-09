Los lentes inteligentes de Meta están recibiendo un importante impulso en materia de inteligencia artificial, pero esto no resuelve su mayor problema

Meta acaba de presentar una nueva IA: Muse Spark

Este modelo de lenguaje grande (LLM) mejorado se asemeja más a ChatGPT y Gemini

Próximamente estará disponible en los lentes inteligentes y las plataformas sociales de Meta

La reducción de actividades de Meta en el ámbito de la realidad virtual vino acompañada de la promesa de un renovado esfuerzo en sus divisiones de gafas y de inteligencia artificial, y hoy tenemos un primer vistazo de lo que significa este enfoque, con el lanzamiento de Muse Spark por parte de Meta.

Muse Spark, un nuevo modelo de lenguaje grande (LLM) de Meta, se describe como una herramienta que ofrece un «rendimiento competitivo» en una variedad de métricas, incluyendo razonamiento, salud y tareas de agencia. Meta compartió las puntuaciones de rendimiento de Muse Spark, que muestran que su desempeño en estas áreas se encuentra sólidamente entre los mejores, ya sea igualando, superando o quedando justo detrás de sus competidores Gemini y ChatGPT en cada uno de esos campos.

(Image credit: Meta)

El informe del anuncio de Meta entra en gran detalle sobre las pruebas, la ampliación y el entrenamiento que ha recibido Muse Spark, con la promesa de que podemos esperar «modelos cada vez más capaces» en el futuro.

El artículo continúa a continuación.

El informe también destaca la seguridad de Muse Spark, como su negativa a ser utilizada para hablar de armas químicas y biológicas, lo que podría situar a esta nueva IA en el debate sobre el uso gubernamental, dominado actualmente por OpenAI y Anthropic.

En cualquier caso, lo interesante de esta nueva IA es que pronto estará disponible para los usuarios de las gafas y el software de Meta, al menos en EE. UU., donde Meta suele presentar primero las nuevas funciones de software.

Meta promete que Muse Spark debutará en Facebook, Messenger, WhatsApp y sus gafas inteligentes Ray-Ban y Oakley «en las próximas semanas», lo que debería suponer una mejora significativa del rendimiento.

(Image credit: Meta / EssilorLuxottica)

Aún está por verse en la práctica cómo se traducirá exactamente esta mejora en las gafas de Meta, pero ya hemos probado la actualización Muse Spark en otras plataformas, y esperamos que el lanzamiento de las gafas con IA traiga consigo mejoras en el rendimiento conversacional, la edición de imágenes y videos (quizás con elementos generativos mejorados) y una mayor asistencia en materia de datos de salud.

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Aunque esto llega en medio de la creciente reacción negativa hacia la IA y las gafas de Meta, no parece abordar algunas de las mayores preocupaciones que tiene la gente (principalmente la privacidad de los datos, especialmente de imágenes y videos). Sin embargo, tal vez las mejoras y la utilidad de la nueva IA de Meta convenzan a la gente, ya que la falta de capacidad de Meta en comparación con sus rivales era una frustración creciente —que al menos parece haberse abordado—.

Tendremos que esperar y ver cómo se desarrolla Muse Spark, pero parte de mi interés por Meta está volviendo. Veamos si puede estar a la altura de las expectativas y mantener el entusiasmo.

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