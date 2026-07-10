Los lentes con IA de detección avanzada de Meta aún están en desarrollo, y no sé si debería estar emocionado o aterrorizado
¿Una superpotencia de la IA o una maldición?
- Según se informa, Meta cuenta con un nuevo prototipo de lentes con IA
- Esto está ayudando a la empresa a dar los últimos toques a un modelo de IA con capacidad de superdetección
- Al parecer, los ejecutivos de Meta aún no tienen claro qué reglas debería seguir esta IA que todo lo ve
Según se informa, Meta está probando un nuevo prototipo de lentes con IA de «superdetección» que busca ofrecer un nivel máximo de asistencia, a cambio del pequeño precio de capturar cada momento de tu vida.
La idea básica es que, dado que la asistencia personal con IA mejora cuanto más te conoce la IA, al hacer que tus lentes inteligentes observen cada detalle de tu vida, el asistente podrá ofrecerte una ayuda más personalizada.
Por ejemplo, podría saber si hay leche en tu refrigerador porque ha visto su interior, o recordarte que no te olvides de tus llaves al salir de casa. Podría recordar ese regalo que tu amigo esperaba con ansias recibir para su cumpleaños, o recordarte el nombre de alguien que ya conociste, si lo has olvidado y te da mucha vergüenza preguntarlo.
Sin duda, este tipo de herramienta sería muy útil, pero el costo extremo sería que tus lentes tendrían que estar siempre encendidos; de lo contrario, la IA podría no ver o escuchar la información crucial que necesitarás más adelante.
Sin embargo, este increíble nivel de conocimiento podría ser objeto de abuso muy fácilmente, por lo que tendrías que confiar plenamente en la empresa que recopila esa información o simplemente no preocuparte si sabe todo sobre ti.