HTC tiene un nuevo par de gafas inteligentes llamadas Vive Eagle.

Cuentan con muchas de las mismas características que sus rivales.

Por ahora solo se pueden adquirir en Taiwán.

HTC acaba de anunciar un nuevo dispositivo portátil Vive, pero no se trata de otro casco de realidad virtual, sino de unas elegantes gafas con inteligencia artificial llamadas Vive Eagle. Y siento una punzada de envidia hacia cualquiera que pueda hacerse con un par.

Esto se debe a que estas gafas inteligentes podrían competir con las gafas inteligentes Ray-Ban Meta, que me encantan (así como con las nuevas gafas Oakley HSTN, que mejoran ligeramente las Ray-Ban).

En cuanto al hardware, Vive está a la altura de la competencia. Cuenta con una cámara de 12 MP, altavoces abiertos y una batería con una autonomía de hasta 36 horas en espera y 4,5 horas de reproducción de música, todo ello con un elegante diseño de 49 g.

Sin embargo, creo que donde realmente destaca es en su inteligencia artificial.

(Image credit: HTC)

Esto se debe a que, aunque el asistente propio de Vive puede ayudarte con tus tareas, también puede combinarse con ChatGPT o Google Gemini, según prefieras, en lugar de limitarte a un solo servicio, como ocurre con las gafas de Meta, que dependen totalmente de Meta AI.

Como cabría esperar de los asistentes de IA, Vive también deja claro que «todos los datos de los usuarios se almacenan localmente» en sus gafas, lo que significa que no se utilizan para el entrenamiento de modelos. Cuando se utilizan servicios de IA de terceros, tus datos también se anonimizan para mejorar la privacidad.

Para completar las mejoras de IA, las especificaciones de Vive son mejores en cuanto a idiomas. La IA de Meta actualmente permite que sus gafas inteligentes traduzcan entre inglés, francés, español, italiano y alemán, mientras que el asistente de Vive admite árabe, chino tradicional, inglés, francés, alemán, griego, italiano, japonés, portugués, español, coreano, tailandés y turco.

Y no puedo ignorar el llamativo diseño de Eagle. Soy tan aburrido que quiero comprar el par negro translúcido, pero el rojo baya ligeramente transparente, el gris azulado y el marrón café son todos preciosos y resaltan a la perfección la combinación de moda y tecnología de las gafas.

Aunque tienen una forma similar a las Wayfarer, estas gafas quizá no crean suficiente personalidad propia desde el punto de vista de la silueta.

(Image credit: HTC)

Por desgracia, no será fácil hacerse con ellas.

En primer lugar, las gafas Vive Eagle son actualmente exclusivas de Taiwán. Concretamente, se pueden encontrar en las tiendas de gafas de alta gama 2020EYEhaus y en las tiendas OP Experience Stores de Taiwan Mobile.

En segundo lugar, son más caras que algunas de sus rivales, como las Meta Ray-Bans y su nueva colaboración con Oakleys.

Las gafas de Viva ya se pueden reservar y, cuando salgan a la venta el 1 de septiembre, costarán 15 600 NT$ (nuevos dólares taiwaneses).

Eso equivale a unos 520 dólares estadounidenses/385 libras esterlinas/795 dólares australianos, lo que es más caro que las Meta Ray-Ban más caras, que cuestan 379 dólares estadounidenses/379 libras esterlinas/539 dólares australianos, y que las gafas inteligentes Oakley con lentes PRIZM, que cuestan 499 dólares estadounidenses/499 libras esterlinas/789 dólares australianos (sin tener en cuenta el Reino Unido, donde las Oakley cuestan más de 100 libras esterlinas más).

Tendré que probar las gafas Vive Eagle antes de emitir un juicio, pero parece que hay mucho que me gusta de ellas, y a medida que se intensifica la competencia en el sector de las gafas con IA, con Meta Connect prometiendo gafas de última generación y Android XR previsto para el próximo año, el dispositivo wearable Eagle de Vive es una incorporación muy bienvenida que espero ver más a menudo.