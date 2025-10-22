El Samsung Galaxy XR sube el listón y reduce el precio de las experiencias espaciales premium

¡La espera terminó! El Samsung Galaxy XR llegó oficialmente y eleva el listón de la comunicación espacial en tres elementos cruciales: precio, inteligencia y comodidad.

Anteriormente conocido como Project Moohan, el casco XR es el resultado de una estrecha colaboración entre Samsung, Google y Qualcomm. En cierto modo, el Samsung Galaxy XR representa lo mejor de cada empresa: es un escaparate del diseño y la experiencia en I+D de Samsung, una muestra de los potentes esfuerzos de Google en materia de IA generativa y de las capacidades cada vez mayores de Qualcomm en el ámbito de los SoC móviles.

Esos esfuerzos se notan.

Sorprendentemente, las gafas Galaxy XR llegan a Estados Unidos y Corea por solo 1799 dólares (aún no se conocen detalles sobre su futura disponibilidad internacional). Sé que no son baratas, pero son una ganga en comparación con las Apple Vision Pro, que siguen costando 3499 dólares. Además, solo pesan 536 g, lo que las hace relativamente ligeras en comparación con los 600 g de las Vision Pro.

Imágen 1 de 5 (Crédito de la imagen: Lance Ulanoff / Future) (Crédito de la imagen: Lance Ulanoff / Future) (Crédito de la imagen: Lance Ulanoff / Future) (Crédito de la imagen: Lance Ulanoff / Future) (Crédito de la imagen: Lance Ulanoff / Future)

Samsung logró ese peso mediante una atractiva combinación de aluminio y vidrio en la parte frontal y una variedad de plásticos y tejidos (los cojines) en el resto del producto. No solo tiene un buen aspecto. Desde el momento en que cogí el Galaxy XR, me sorprendió su peso. Creo que parte de ello tiene que ver con el equilibrio. Aunque las 13 cámaras y la mayor parte de la tecnología se encuentran en la parte frontal. Samsung ha logrado equilibrar de alguna manera el peso entre la parte delantera y la trasera.

Aparte de las lentes graduadas que necesitaba (99 dólares para empezar, y las tiendas minoristas de Samsung tendrán el equipo necesario para comprobar la graduación de tus lentes), el único ajuste necesario fue el de la rueda de ajuste de la parte trasera. Esto tensó el arnés en la parte superior de la frente, que es donde sentí la mayor parte del peso, y, después de llevar el Galaxy XR durante unos 20 minutos, solo sentí una ligera molestia.

Al igual que el Vision Pro, el Galaxy XR mantiene su pesada batería separada, conectada a los auriculares mediante un cable largo y un conector propietario. Según Samsung, proporciona 2,5 horas de reproducción de vídeo o 2 horas de uso mixto.

Especificaciones

Swipe to scroll horizontally Header Cell - Column 0 Samsung Galaxy XR Apple Vision Pro M5 Meta Quest 3 Meta Quest Pro Dimensiones Row 0 - Cell 1 Est: 152 x 101 x 101mm / 6 x 4 x 4 inches 184 x 160 x 98mm / 7.2 x 6.3 x 3.9 inches 265 x 127 x 196mm / 10.4 x 5 x 7.7 inches Peso 545g Desde 1.3lbs / 600g 1.14lbs / 515g 1.6lbs / 722g Pantalla micro-OLED Dual micro-OLED Dos pantallas LCD Dos pantallas LCD Resolución 3,552 x 3,840 dual (29M pixels) 4K por ojo (23 millones de píxeles) 2064 x 2208 píxeles por ojo 1920 x 1080 por ojo Campo de visión 109-grados Aproximadamente 100 grados 110-degree horizontal, 96-degree vertical 120-degree Frecuencia de actualización 60Hz, 72Hz, 90Hz 90Hz, 96Hz, 120Hz 72Hz, 80Hz, 90Hz, 120Hz 90Hz Chipset Qualcomm Snapdragon XR2+ Gen 2 Platform Apple silicon M2, R1 Qualcomm Snapdragon XR2 Gen 2 Qualcomm Snapdragon XR2+ RAM 16GB 16GB 8GB 12GB Almacenamiento 256GB 256GB, 512GB, 1TB 128GB or 512GB 256GB Duración de batería 2 horas 3 horas (clasificado para video) 2 hours 12 minutes 2 hours

A fondo

(Image credit: Lance Ulanoff / Future)

En cuanto me puse los lentes, comenzaron a calibrarse para ajustarse a la distancia entre mis pupilas. Hay cuatro cámaras en el interior, dos por ojo, que ayudan en este proceso y luego rastrean la mirada y las expresiones. Solo tardó un momento y luego pude ver un video bastante nítido y a todo color. Noté que cuando giraba la cabeza para mirar a mi alrededor, el video se degradaba un poco antes de enfocarse rápidamente.

Sin embargo, en general, se trata de un dispositivo portátil rápido y, al parecer, potente. Funciona con Snapdragon XR2 Gen 2 de Qualcomm y tiene 256 GB de almacenamiento, por lo que no se produjo ningún retraso en ninguna de sus funciones.

El sistema te guía a través de un breve tutorial que comienza con la observación de objetos flotantes y el uso de los dedos para agarrarlos, apretarlos y moverlos. Es más divertido que el círculo de puntos que Vision Pro te hace mirar y pellizcar tres veces seguidas durante su configuración.

(Image credit: Phil Berne / Future)

Imágen 1 de 3 Las aplicaciones de Google y Gemini están profundamente integradas. Circle to Search, por ejemplo, se realiza mediante un gesto (Crédito de la imagen: Lance Ulanoff / Future) (Crédito de la imagen: Lance Ulanoff / Future) (Crédito de la imagen: Lance Ulanoff / Future)

Viaje fotográfico

Al iniciar Google Fotos, apareció una biblioteca de fotos relativamente familiar; sin embargo, a la izquierda había una nueva opción de carpeta para contenido inmersivo. No se trata necesariamente de fotos y videos tomados con equipo estereoscópico. De hecho, las fotos que vi eran todas planas originalmente. Los lentes pueden convertirlas.

Comenzamos con un video inmersivo de un padre y un hijo (los videos inmersivos no tienen bordes, simplemente se desvanecen en los extremos, un enfoque similar al de Vision Pro) que comenzaba como una imagen en blanco y negro de 70 años de antigüedad. Gemini fue capaz de colorear y añadir movimiento al video. Es un efecto fantástico, aunque a veces me resulta un poco desconcertante la idea de crear un momento completo que no sucedió exactamente así.

El sistema también puede tomar videos originales y convertirlos en videos espaciales. Uno que vi, en el que un niño pequeño conocía a su hermanito por primera vez, fue especialmente conmovedor.

(Image credit: Phil Berne / Future)

A continuación, abrimos una imagen de una familia delante de un hotel con las montañas al fondo. La imagen era un buen escaparate para las dos pantallas Micro OLED 4K. Todo se veía muy nítido y el efecto 3D añadía un nuevo nivel de impacto a las fotos.

Para ver los originales, solo tuve que mirar el botón espacial debajo de la imagen y pellizcar para activarlo o desactivarlo.

Hay un par de botones en la parte superior del marco del Galaxy XR; uno es un control de volumen y el otro lo utilicé para activar Gemini (descubrimos que hay ocasiones en las que es conveniente desactivar Gemini para que no esté siempre escuchando, respondiendo y, potencialmente, interfiriendo).

(Image credit: Phil Berne / Future)

Al ver esa foto de vacaciones familiares, le pregunté a Gemini por el hotel que se veía detrás de ellos. Lo identificó al instante. Interrumpí deliberadamente la larga respuesta de Gemini para preguntarle por la cordillera que se veía al fondo. Gemini cambió de tema y me dijo que se trataba de una cordillera en el valle de Yosemite.

Cuando le pedí a Gemini que me llevara allí, abrió al instante Google Maps y, de repente, me encontré mirando un mapa con un marcador que indicaba la ubicación del hotel y sus valoraciones y detalles en una ventana a la izquierda.

Todo me pareció fácil e intuitivo y, gracias a los altavoces espaciales, pude oírlo todo perfectamente. Lo bueno es que la integración de Gemini es tan profunda que ni siquiera es necesario mencionar una aplicación concreta para obtener la acción correcta.

Volando por los mapas

Imágen 1 de 2 (Crédito de la imagen: Lance Ulanoff / Future) (Crédito de la imagen: Lance Ulanoff / Future)

Ver un mapa tradicional plano está bien, pero este es un espacio inmersivo. Abrí la vista inmersiva de Maps y seguí un tutorial rápido que me enseñó a volar, moverme y acercarme a un terreno renderizado en 3D. Seguía estando sobre Yosemite, pero ahora era como si estuviera volando en un dron sobre una cordillera de aspecto ligeramente irregular. Algunas de las imágenes del mapa se veían muy bien, pero a veces podía retroceder hasta chocar contra una montaña. Me gustaría que Maps entendiera dónde empieza y termina el suelo.

Luego le pedí a Gemini que me llevara a Bryant Park, que está cerca de mi oficina. Un segundo después, estaba en lo alto de uno de los rascacielos. Al mirar a mi alrededor, pude ver docenas de burbujas flotando sobre los edificios. Todas ellas me dieron acceso instantáneo a «Look Inside». Elegí un restaurante y pronto me encontré sentado en una mesa, mirando a mi alrededor en un restaurante con un renderizado decente y totalmente vacío.

Imágen 1 de 2 Jugar es más divertido con amigos. (Crédito de la imagen: Lance Ulanoff / Future) These avatars will not be available at launch. (Crédito de la imagen: Lance Ulanoff / Future)

(Image credit: Phil Berne / Future)

Un nuevo YouTube

Pasé a YouTube, donde vi un video de 180 grados y 8K de Bath, en el Reino Unido. Se veía nítido, aunque me frustró no poder ampliar los detalles. También abrí accidentalmente el video de 360 grados de un faro grabado por una persona cualquiera, que al principio se cargó solo en un ojo. Casi me mareé.

Otro video de un avión de combate F3 me impresionó especialmente porque se había grabado originalmente en plano, pero el sistema lo convirtió en una película estereoscópica. No ocupaba toda la pantalla porque se había grabado originalmente en una relación de aspecto de 16:9, pero podía pellizcar y hacer zoom para ampliar la ventana del video.

A lo largo de las demostraciones, podía mirar mis manos y dedos, que se mostraban en contorno. La mayor parte del tiempo, no utilizaba mis manos digitales para tocar directamente los objetos digitales. En su lugar, miraba algo y utilizaba mis manos, normalmente en mi regazo, para mover una cuerda fina y brillante y controlar algo en el espacio 3D.

El Samsung Galaxy XR admitirá múltiples ventanas para ofrecer la configuración de pantalla definitiva para los aficionados al deporte. (Image credit: Lance Ulanoff / Future)

Inmersión total

(Image credit: Lance Ulanoff / Future)

Para la última parte de mi demostración, abrimos una aplicación llamada Cosmos, que examina, en parte, la creación de los agujeros negros. Sin embargo, para esta experiencia, añadimos un par de insertos magnéticos Lightseal al Galaxy XR, que bloquearon la mayor parte de mi visión de las distracciones del mundo real y la luz entrante.

Solo pude ver unos minutos de la experiencia, pero aparecía Stephen Hawings, una galaxia que podía girar y expandir con las manos, y un sol gigante que arrugué como una bola de papel de aluminio antes de que generara un agujero negro.

Cosmos es un maravilloso escaparate de las capacidades visuales y de audio espacial del Galaxy XR. Las imágenes eran excelentes y parecían tan reales que daba ganas de tocarlas, y el sonido era alto, claro y envolvente.

Conclusión

La carcasa se vende por separado por 249 dólares. (Image credit: Lance Ulanoff / Future)

Me quité los audífonos y me froté la frente. Sentí un ligero hormigueo y pensé que tal vez había apretado demasiado la perilla. Aun así, los audífonos son sin duda más cómodos de llevar que los Vision Pro y los Meta Quest 3.

Si existe un listón para la computación espacial y la experiencia XR, el Samsung Galaxy XR lo ha superado con creces. Es un sistema potente y envolvente con Gemini AI en su núcleo. La capacidad de navegar con Gemini y utilizarlo para interrogar a tu entorno y a tus aplicaciones es el gran salto que necesita esta categoría de dispositivos portátiles.

Sigue siendo caro, y creo que los 12 meses de Gemini Pro (que incluye cosas como la generación Veo 3) no son lo suficientemente generosos, pero también pone la computación espacial al alcance de personas con presupuestos más limitados, especialmente si eligen la opción de pago mensual de 149 dólares.

Las imágenes y el audio son de primera categoría. El funcionamiento parece fluido en casi todos los casos y está repleto de aplicaciones que conoces y probablemente utilizas.

Solo he arañado la superficie, pero puedo decir con confianza que me gusta lo que veo en el Samsung Galaxy XR y estoy deseando volver a probarlo.

