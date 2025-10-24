6 cosas que debes saber sobre los Samsung Galaxy XR

¿Qué puedes esperar de los nuevos lentes Galaxy XR de Samsung? Sin duda, podrían convertirse en la próxima gran novedad en realidad mixta y virtual, y a continuación podrás encontrar las razones.

Gracias a sus excelentes especificaciones, sus impresionantes funciones Android XR y otros detalles que comentaré más adelante, estos lentes de Samsung, anteriormente conocidos como Project Moohan, tienen el potencial de revolucionar el sector, tal y como muchos pensaban que haría el Apple Vision Pro.

Todavía estamos esperando poder realizar pruebas más exhaustivas con el Samsung Galaxy XR antes de emitir un veredicto definitivo, ya que las demostraciones breves no permiten sacar muchas conclusiones, pero lo que hemos visto hasta ahora nos gusta.

Si te interesa saber más sobre por qué nosotros y otros estamos tan entusiasmados con las gafas Galaxy XR, estás en el lugar adecuado, ya que tengo una lista de seis cosas que debes saber sobre el dispositivo y por qué podría ser el competidor de Meta Quest que estábamos esperando.

1. Las especificaciones del Samsung Galaxy XR son de última generación

(Image credit: Samsung)

El hardware de los audífonos Samsung Galaxy XR parece estar preparado para dejar en ridículo a la competencia, especialmente al Meta Quest 3 o Quest 3S que quizás hayas estado considerando adquirir.

Esto se debe a que cuenta con importantes mejoras, empezando por el chipset Snapdragon XR2+ Gen 2. Este tiene una CPU un 20 % más rápida y una GPU un 15 % más rápida que el XR2 Gen 2 que encontrarás en los Quest, lo que significa que puede manejar más sensores, pantallas de mayor resolución y aplicaciones más intensivas. Y eso se suma al aumento de potencia que puedes esperar de los 16 GB de RAM, el doble que los cascos Meta y a la par con el Apple Vision Pro.

Hablando de sensores (en un momento hablaré del software), este casco cuenta con dos cámaras de paso, seis cámaras de seguimiento «orientadas al mundo» para seguir lo que sucede a tu alrededor y los movimientos de tus manos, y cuatro cámaras de seguimiento ocular para que pueda seguir los movimientos de tu cara.

Obtenga información, inspiración y ofertas diarias en su bandeja de entrada Regístrese para recibir noticias de última hora, reseñas, opiniones, ofertas de alta tecnología y más. Contáctame con novedades y ofertas de otras marcas de Future Recibe correos electrónicos nuestros en nombre de socios o patrocinadores de confianza

En cuanto a la pantalla, las gafas Android XR ofrecen un par de pantallas micro-OLED con una resolución de 3552 x 3840 píxeles y una frecuencia de actualización de hasta 90 Hz (pero con un valor predeterminado de 72 Hz), y un campo de visión horizontal de 109 grados y vertical de 100 grados.

2. No es barato, pero tampoco es demasiado caro

(Image credit: Samsung)

Las gafas Samsung Galaxy XR tienen un precio de 1799 dólares (la disponibilidad y el precio para otras regiones están por confirmar, pero eso equivale a unas 1340 libras esterlinas o 2770 dólares australianos), lo que las hace más caras que las Meta Quest 3, que cuestan 499 dólares, pero también mucho más baratas que las Apple Vision Pro, que cuestan 3499 dólares.

Además, solo es un poco más caro que el precio de venta de 1499,99 dólares del Meta Quest Pro en su lanzamiento, y a cambio parece que vas a obtener unas gafas mucho más capaces, con importantes mejoras de hardware en todos los aspectos (pantallas, sensores, potencia de cálculo, todo).

Esto convierte a las gafas en un dispositivo que debería abarcar casos de uso de productividad, juegos y entretenimiento, algo que querrás tener todo el día, todos los días, y algunos de los primeros probadores lo han calificado como "el 'laptop para tu cara' que estabas esperando" (vía Android Central).

3. La comodidad no debería ser un gran problema

(Image credit: Lance Ulanoff / Future)

Como alguien que ha pasado «todo el día, todos los días» con unas gafas de realidad virtual (concretamente, las Meta Quest Pro), sé que puede ser una experiencia incómoda, pero eso podría no ser un problema con las gafas Samsung Galaxy XR.

Para empezar, pesan casi 200 g menos, con un peso aproximado de 545 g. Esto es posible porque la batería se ha trasladado a una carcasa externa independiente que pesa 302 g, en lugar de estar en las propias gafas. También es mucho menos que los 750-800 g que Apple indica para las Vision Pro (además de los 353 g que pesa la batería de ese dispositivo).

En combinación con el acolchado esculpido del que presumen estos lentes, ya los hemos descrito como «más cómodos de llevar que los Vision Pro y los Meta Quest 3» en nuestra reseña inicial del Samsung Galaxy XR.

Queremos utilizarlos durante más tiempo antes de dar nuestro veredicto final, pero Samsung parece haber subido el listón en cuanto a comodidad.

4. Funciona con Android XR e IA

(Image credit: Google)

Todo el casco funciona con Android XR, el sistema operativo creado por Google y diseñado para cascos y gafas.

Esto significa que, desde el primer día, habrá una amplia gama de aplicaciones Android en 2D que podrás llevar a tu casco y que se reproducirán en ventanas flotantes, además de los servicios de Google que ya conoces y te encantan. Esto incluye el imprescindible asistente Google Gemini, pero también nuevas experiencias diseñadas exclusivamente para XR.

Por ejemplo, puedes confiar en Gemini y Google Maps para explorar espacios 3D inmersivos sin salir de tu sala de estar, para "espacializar automáticamente" tus videos y fotos y convertir imágenes 2D en 3D, y para utilizar Circle para buscar en realidad mixta y obtener más información sobre los objetos virtuales y reales que ves.

También hay varias aplicaciones de entretenimiento y productividad inmersivas que se pueden probar en el hardware Galaxy XR, y estoy seguro de que con el tiempo veremos muchas más.

5. Hay grandes ventajas por llegar temprano

(Image credit: Lance Ulanoff / Future)

Además de ser uno de los primeros en entrar en el mercado de la realidad extendida para Android, Google y Samsung ofrecen algunas ventajas exclusivas para los primeros compradores (si adquieres tus lentes antes del 31 de diciembre de 2025; consulta aquí las condiciones completas).

Este "paquete Explorer" incluye:

12 meses de Google AI Pro, YouTube Premium y Google Play Pass.

Una prueba de YouTube TV por 1 dólar al mes durante 3 meses en EE. UU.

Acceso a la temporada 2025-2026 de NBA League Pass en EE. UU.

Acceso a NFL PRO ERA de Status Pro, Project Pulsar de Adobe, Asteroid y Calm.

Según la página de la tienda Samsung, eso supone un ahorro combinado de al menos 1140 dólares en comparación con el pago individual de todos estos servicios, lo que equivale a casi dos tercios del precio de los audífonos. No es una oferta desdeñable, pues.

6. Podrás probar los audífonos

(Image credit: Lance Ulanoff / Future)

Por ahora no parece que se pueda realizar el registro en línea, pero si te acercas a una de las tiendas Samsung o a algunas tiendas Google de Nueva York y California, Samsung y Google afirman que puedes registrarte para probar las nuevas gafas Galaxy XR.

Parece una idea excelente si quieres ver lo que ofrecen estas gafas antes de decidirte a comprarlas, ya que siguen siendo un dispositivo caro.

Apple y Meta han ofrecido oportunidades similares para su reciente tecnología XR, y es una tendencia útil que espero que continúe, especialmente ahora que este tipo de dispositivos están empezando a popularizarse.

Dicho esto, al principio nos resultó difícil conseguir pruebas de Meta y Apple, ya que la gente agotaba las primeras plazas disponibles, por lo que te recomendamos que te des prisa para no perderte la oportunidad.

Sigue a TechRadar en Google News y añádenos como fuente preferida para recibir nuestras noticias, reseñas y opiniones de expertos en tus feeds. ¡Asegúrate de hacer clic en el botón "Seguir"!

Y, por supuesto, también puedes seguir a TechRadar en TikTok para recibir noticias, reseñas y unboxings en formato de vídeo, así como actualizaciones periódicas a través de WhatsApp.