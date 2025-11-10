¿Qué es iCloud+? ¿Vale la pena pagarlo?

Quizás hayas oído hablar de iCloud, el servicio de Apple. Se trata de un portal en línea donde puedes acceder a tus calendarios, recordatorios, fotos de respaldo y mucho más desde cualquier dispositivo Apple. Si bien iCloud es gratuito, Apple ofrece una opción premium de pago llamada iCloud+, que incluye varias funciones adicionales. Las preguntas clave, entonces, son: ¿qué es exactamente iCloud+? ¿Vale la pena?

Estas son las preguntas que responderemos en este artículo. Analizaremos todas las funciones que ofrece una suscripción de pago a iCloud+ y, a continuación, examinaremos si realmente merece la pena la inversión. Al final, tendrás una idea más clara de si el servicio iCloud+ de Apple es adecuado para ti. Empecemos.

¿Qué es iCloud+? Si decides pagar por iCloud+, obtendrás todos los beneficios del servicio iCloud normal con algunas ventajas adicionales muy útiles. Quizás el complemento más útil sea el almacenamiento adicional en la nube. Apple solo ofrece unos miserables 5 GB gratis con iCloud (ojalá Apple le echara más ganitas en esta parte gratuita, muchos lo agradecerían), lo cual es prácticamente insuficiente para cualquiera hoy en día. Si tienes una biblioteca de fotos considerable o quieres hacer copias de seguridad de tu iPhone, agotarás ese espacio enseguida. Con iCloud+, dispones de varias opciones de almacenamiento adicional. Estas incluyen 50 GB, 200 GB, 2 TB, 6 TB o 12 TB. Puedes usar este espacio para guardar tus fotos y archivos y así liberar espacio en tu dispositivo, hacer copias de seguridad de tu iPhone o iPad, y mucho más. Todo lo que guardes en la nube se sincroniza también con tus otros dispositivos Apple conectados.

iCloud+ ofrece mucho más que almacenamiento ampliado. También incluye iCloud Private Relay, que oculta tu dirección IP y tu historial de navegación cuando usas el navegador web Safari, y además protege tu tráfico de internet no cifrado.

Hide My Email oculta tu identidad de los estafadores (Image credit: Shutterstock / sdx15)

Hide My Email, por su parte, hace lo que cabría esperar: oculta tu identidad creando una dirección de correo electrónico aleatoria que puedes usar para suscribirte a servicios y boletines informativos. Cualquier mensaje enviado a esta dirección se redirige a tu bandeja de entrada principal, lo que significa que sigues recibiendo los mensajes que deseas sin tener que proporcionar tu dirección de correo electrónico real a empresas que podrían venderla a spammers. Y si empiezas a recibir spam, puedes desactivar la dirección de correo electrónico comprometida y generar una nueva, deteniendo así los correos electrónicos de inmediato.

Por otra parte, Apple incluye un dominio personalizable para tu dirección de correo electrónico de iCloud, que los miembros de la familia también pueden usar una vez que sean invitados.

También obtienes HomeKit Secure Video, que es una forma de conectar tus cámaras de seguridad domésticas a la app Casa, lo que te permite grabar imágenes y verlas en la app desde cualquier lugar.

Para organizar eventos en Apple Invites se requiere una suscripción a iCloud+. (Image credit: Future)

Por último, está la app Invitaciones de Apple. Esta permite crear y gestionar eventos, enviar invitaciones y asegurarse de que todos sepan qué va a ocurrir antes de que empiece. Aunque cualquiera (incluidos los usuarios gratuitos) puede usar la app, solo los suscriptores de pago pueden crear y organizar eventos.

¿Cuánto cuesta iCloud+? Apple cobra una cuota mensual por iCloud+ (actualmente no existe una opción anual). Los precios mensuales comienzan en $17 pesos por 50 GB de almacenamiento, con opciones adicionales a $49 pesos por 200 GB, $179 pesos por 2 TB, $499 pesos 6 TB y $999 pesos por 12 TB.

En resumen, iCloud+ ofrece una buena selección de funciones por el precio. Pero, ¿prioriza la cantidad sobre la calidad, o realmente vale la pena el servicio? Eso es lo que analizaremos a continuación.

¿Vale la pena iCloud+? ¿Deberías pagar por iCloud+? La respuesta a esa pregunta depende en gran medida de tus necesidades y del uso que le vayas a dar, pero podemos darte algunos consejos al respecto. El almacenamiento gratuito de iCloud de Apple, de 5 GB, es muy escaso y, la verdad, no es suficiente para la mayoría de la gente. Por suerte, puedes conseguir diez veces esa cantidad (50 GB) por solo $17 pesos al mes. Si te estás quedando sin espacio en tu dispositivo y quieres guardar algunos archivos en la nube, esta es una buena opción asequible que no te costará un ojo de la cara. Ampliar a 200 GB tampoco supone un gran desembolso adicional (para algunos). Si la privacidad es importante para ti, iCloud+ incluye funciones muy útiles, como iCloud Private Relay y Ocultar mi correo electrónico. Estas funciones no están disponibles en el plan gratuito de iCloud y protegen eficazmente tu información privada. Por último, iCloud+ incluye algunas ventajas más específicas, como el vídeo seguro de HomeKit y la app Invitaciones de Apple. Según tus necesidades, podrían resultarte opciones interesantes.

Sin embargo, si ninguna de esas funciones te parece necesaria, puedes prescindir de iCloud+ sin problema. Es un servicio excelente para mucha gente y no tiene por qué ser carísimo, pero eso no significa que sea adecuado para todos.