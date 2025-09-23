La versión estadounidense de TikTok podría ser más preocupante que la china

La Casa Blanca aún no ha dado a conocer todos los detalles del acuerdo que transferirá al menos el 80 % de la propiedad de TikTok a Estados Unidos, pero hay un aspecto que, de concretarse, podría cambiar radicalmente tu experiencia en TikTok: un algoritmo reentrenado, reconstruido y redistribuido.

Llevo en TikTok desde 2019 y una cosa que siempre me ha maravillado es la calidad del algoritmo. Es el tipo de programación que es tan buena que apenas se nota; simplemente selecciona silenciosamente tus experiencias en TikTok basándose en señales ocultas, como el tiempo que pasas en una publicación, las publicaciones anteriores que has visto, lo que te gusta, lo que compartes, lo que descartas rápidamente y mucho más.

Es uno de los pocos algoritmos que se puede personalizar casi al instante. ¿Quieres ver más restauraciones o papagayos en tu feed de TikTok? Solo tienes que encontrar un contenido DIY o de loros, verlos todos, darles «me gusta» y rápidamente te aparecerá otro con contenido similar, si no en el siguiente TikTok, en los cinco siguientes.

La Casa Blanca de EE. UU. ha dicho esta semana que Oracle, que invertirá en la versión estadounidense, también será el guardián de los datos de TikTok en EE. UU. En realidad, eso no es una novedad. Tampoco lo es la falta de acceso a los datos estadounidenses por parte de las contrapartes chinas de ByteDance.

El verdadero alcance de este acuerdo

Cuando TikTok lanzó Project Texas hace tres años (en respuesta a las crecientes preocupaciones de seguridad en EE. UU.), creó una subsidiaria llamada "TikTok US Data Security (USDS)".

Esta fue supervisada por un consejo directivo independiente y encabezada por los expertos en seguridad Andy Bonillo y Will Farrell. Juntos, estos grupos asumieron el control de todos los datos de EE. UU., los cuales fueron trasladados de servidores fuera del país a los servicios en la nube de Oracle.

En ese momento, TikTok prometió que, aunque los datos de EE. UU. estarían aislados en el país e inaccesibles para empleados de ByteDance con sede en China, “los usuarios estadounidenses de la plataforma TikTok aún pueden comunicarse e interactuar con usuarios de todo el mundo para una experiencia global cohesiva”.

De nuevo, si todo esto suena familiar, es porque refleja gran parte de lo que la Casa Blanca asegura que firmará como acuerdo a finales de esta semana.

Los dos cambios principales —y son significativos— son:

La propiedad, que pasará de ByteDance a un consorcio de empresas e inversionistas estadounidenses.

La reescritura del algoritmo.

Es este último punto el que me preocupa. La Casa Blanca aún no ha nombrado a una empresa o grupo encargado de reescribir el algoritmo de TikTok. Con la selección del consejo directivo hecha por el propio gobierno de EE. UU. y su profunda participación en el proceso y supervisión, no tenemos ninguna garantía de que no se obligue a alguien a escribir un algoritmo que suprima ciertos tipos de contenido y voces.

A un nivel más práctico, tampoco sabemos si alguien en EE. UU. es realmente capaz de reescribir el algoritmo de TikTok para que la experiencia siga siendo la misma.

¿Una nueva aplicación de TikTok?

También se ha hablado de que la aplicación de TikTok será relanzada (quizá reescrita) como una nueva app. Dicho de otra manera, es posible que todos tengamos que eliminar la app de TikTok de ByteDance e instalar la nueva versión aprobada en EE. UU., nuevamente sin garantías de que funcionará de la misma manera ni de que seguirá incluyendo la libertad de expresión que la aplicación ha tenido durante casi una década.

Curiosamente, la Casa Blanca no ha mencionado ninguna de las otras apps de ByteDance, como CapCut, que muchos tiktokers usan para editar y subir videos, o Lemon8, una aplicación de redes sociales. ¿También serán reescritas y relanzadas, o simplemente desaparecerán?

Más allá de las dudas sobre el algoritmo y la experiencia futura en TikTok, está la pregunta más básica: ¿China está de acuerdo con todo esto? ByteDance y el gobierno chino aún no han reconocido públicamente los detalles del acuerdo. Según Reuters, esta es la postura oficial de China:

“La posición de China sobre TikTok es clara: el gobierno chino respeta la voluntad de la empresa, y le da la bienvenida para llevar a cabo negociaciones comerciales de acuerdo con las reglas del mercado, con el fin de alcanzar una solución que cumpla con las leyes y regulaciones de China, y que logre un equilibrio de intereses.”

Eso no suena a un acuerdo. Las “leyes y regulaciones de China” en materia de negocios son muy distintas a las de EE. UU. China mantiene el acceso a las empresas que operan dentro de su territorio, pero ha creado este espacio especial para TikTok, que se gestiona como una entidad separada en EE. UU. Todo indica que China cree que ya ha hecho lo suficiente (desde hace tiempo sostengo que tener un negocio tan exitoso en EE. UU. –170 millones de usuarios, 5 millones de pequeñas empresas– es un motivo de orgullo para el gobierno chino). Pero la Casa Blanca de Trump insiste en que un acuerdo está a punto de firmarse.

Lo creeré cuando la tinta se haya secado. Después de eso, no creo que podamos confiar en que la nueva experiencia de TikTok sea igual a la anterior. Sea lo que sea que eso signifique.

El papel de Oracle en la versión de TikTok en Estados Unidos

De acuerdo con un reporte de Bloomberg, "Oracle proporcionaría seguridad y ayudaría a supervisar la recreación de una nueva versión estadounidense del algoritmo de TikTok en virtud de un acuerdo que se está gestando para vender la popular aplicación de propiedad china a un consorcio de inversionistas estadounidenses, dijo un funcionario de la Casa Blanca, abordando una preocupación clave planteada por los legisladores en Washington. El acuerdo, esbozado por el funcionario el lunes, busca garantizar que los compradores estadounidenses controlen el software de recomendaciones de TikTok en Estados Unidos tras la desinversión de su matriz china, ByteDance Ltd. Los propietarios de TikTok, con sede en Estados Unidos, alquilarían una copia del algoritmo a ByteDance, que luego se volvería a entrenar «desde cero» con la supervisión de Oracle, según el funcionario. La reportera de tecnología de Bloomberg News, Alexanda Levine, se une a Bloomberg Businessweek Daily para debatir el tema".