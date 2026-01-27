No esperes al rumoreado MacBook Pro OLED: aquí tienes tres razones por las que el MacBook Pro M5 podría ser una actualización más acertada

La MacBook Pro M6 de Apple introducirá varias tecnologías nuevas.

Sin embargo, también es una propuesta arriesgada por varias razones.

Hay tres argumentos principales para evitar potencialmente la computadora portátil.

Se ha vuelto a hablar del MacBook Pro M6 de Apple y su pantalla OLED, que podría salir al mercado a finales de 2026, según un nuevo informe del periodista de Bloomberg Mark Gurman. Pero antes de eso, también se espera que en cuestión de semanas aparezca un MacBook Pro equipado con los chips M5 Pro y M5 Max. Todo ello plantea una pregunta importante: ¿es mejor comprar el modelo M5 o esperar a la supuesta actualización M6?

Bueno, hay tres puntos principales a tener en cuenta: el precio potencial de ese panel OLED, el impacto de la actual crisis de memoria y los problemas que pueden surgir con los productos de primera generación. Si se tienen en cuenta todos estos factores, podría tener más sentido decidirse por la inminente generación M5 de MacBook Pro, si estás pensando en comprar una de las computadoras portátiles de Apple.

Empecemos por la pantalla OLED. La MacBook Pro de Apple lleva varios años utilizando la tecnología mini-LED. Sin embargo, aunque ofrece una experiencia visual fenomenal, el cambio a las pantallas OLED podría suponer una mejora aún mayor. Además, se espera que Apple incorpore la funcionalidad de pantalla táctil en estos monitores, lo que, combinado con la mejora del OLED, podría suponer un aumento significativo del precio cuando salga al mercado la generación M6 del MacBook Pro, suponiendo que todas las versiones cuenten con ese nuevo monitor.

La preocupación entre los fans de Apple es palpable. Como dijo el usuario asp821 en Reddit: "No puedo imaginarme el precio elevado de una pantalla OLED y táctil [MacBook Pro]". Si tu presupuesto es limitado, o simplemente no crees que necesites algo como una pantalla táctil OLED, optar por el MacBook Pro con chips M5 Pro o M5 Max podría ser la opción más sensata.

Calcular los riesgos

(Image credit: Apple)

En segundo lugar, incluso si Apple logra mantener un precio razonable para la pantalla táctil OLED, también tiene que lidiar con la actual crisis de la memoria RAM.

Los precios de los módulos de memoria han estado aumentando en todo el mundo, lo que ha llevado a muchas personas a preguntarse si Apple podrá absorber los aumentos de precios durante mucho más tiempo. Si bien es probable que la empresa tenga acuerdos para el suministro y el costo de sus componentes, no podemos descartar ajustes de precios ante una situación tan inusual. La empresa ya ha modificado los precios anteriormente, ¿lo volverá a hacer ahora que los módulos de RAM escasean tanto?

Por último, existe el riesgo de actualizar a las ediciones de primera generación de los nuevos diseños. Apple suele ser bastante cautelosa con las nuevas características y funciones que introduce, pero no es inmune a los errores y las malas experiencias.

Obtenga información, inspiración y ofertas diarias en su bandeja de entrada Regístrese para recibir noticias de última hora, reseñas, opiniones, ofertas de alta tecnología y más. Contáctame con novedades y ofertas de otras marcas de Future Recibe correos electrónicos nuestros en nombre de socios o patrocinadores de confianza

Todo, desde Apple Maps hasta los auriculares Vision Pro, tropezó cuando se lanzaron sus primeras ediciones, y Apple tardó tiempo en resolver algunos de los problemas. Y en el MacBook Pro, sus modelos de 2016 tuvieron problemas con su teclado mariposa de segunda generación y un problema de flexgate que se solucionó posteriormente.

Dado que se espera que el MacBook Pro M6 sea el primer intento de la empresa de lanzar una computadora portátil con pantalla OLED y capacidad táctil, hay motivos para esperar y posponer la compra hasta que aparezca un dispositivo sucesor más adelante.

Por supuesto, no hay garantía de que ninguna de estas preocupaciones se confirme en la realidad, y el MacBook Pro M6 podría ser un éxito rotundo de proporciones épicas. Si tienes el dinero y no te importa gastar más para conseguir las nuevas funciones, el MacBook Pro M6 podría seguir siendo una opción que vale la pena. Pero, teniendo en cuenta todas las incertidumbres que lo rodean, sería comprensible que decidieras que es un dispositivo que es mejor evitar y que los modelos M5 son la opción menos emocionante, pero más sensata.

Sigue a TechRadar en Google News y añádenos como fuente preferida para recibir nuestras noticias, reseñas y opiniones de expertos en tus feeds. ¡Asegúrate de hacer clic en el botón "Seguir"!

Y, por supuesto, también puedes seguir a TechRadar en TikTok para recibir noticias, reseñas y unboxings en formato de vídeo, así como actualizaciones periódicas a través de WhatsApp.