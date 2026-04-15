Alienware ha lanzado un nuevo monitor QD-OLED, y todavía no puedo creer lo barato que es
Por fin, las pantallas OLED son asequibles
- Alienware lanzó un nuevo monitor QD-OLED de 27 pulgadas y 1440p
- El modelo AW2726DM supone un cambio significativo en el mercado de los monitores, ya que hace que los OLED sean mucho más accesibles
- Está disponible por 350 $ / 369 £ / 699 AU$ en el Reino Unido, EE. UU. y Australia
Ha tardado mucho en llegar, pero los monitores OLED por fin se han vuelto asequibles para los gamers de PC y para quienes buscan productividad, y parece que Alienware ha liderado ese cambio.
Según informa Notebookcheck, Alienware ha lanzado un nuevo monitor QD-OLED de 27 pulgadas y 1440p, el Alienware AW2726DM, disponible por 350 $ / 369 £ / 699 AU$.
Cuenta con un tiempo de respuesta GtG de 0,03 ms, una frecuencia de actualización de 240 Hz, compatibilidad con AMD FreeSync Premium, compatibilidad con HDMI 2.1 y, lo más importante, una relación de contraste de 1 500 000:1 para unos niveles de negro perfectos — y ya se ha ganado un lugar en mi lista de deseos para una segunda pantalla de escritorio.El artículo continúa a continuación.
Cabe destacar que el AW2726DM carece de brillo en comparación con los modelos QD-OLED más caros, con solo 200 nits de brillo, y está claro que aquí es donde se han recortado gastos para mantener el precio lo más bajo posible.
Sin embargo, eso no le resta mérito a las enormes ventajas que tiene la pantalla, ya que el QD-OLED es popular por garantizar que cada escena de una película o un juego tenga la mejor calidad de color e imagen a través de niveles de negro profundos, y se nota sobre todo en las escenas más oscuras. La pantalla se aprovecha mejor en un entorno sin luz que se refleje en la pantalla, ya que puede arruinar fácilmente las imágenes debido a los 200 nits de brillo de nivel básico del monitor.
Lo más destacado es su precio de 350 $ / 369 £ / 699 AU$, ya que esto deja prácticamente obsoletos a otros monitores IPS o LED convencionales del mismo tamaño y resolución, puesto que el AW2726DM se sitúa ahora en el mismo rango de precios, lo que supone una dura competencia para las pantallas que no son OLED.
En la mayoría de los casos, es difícil superar a un panel OLED y, aunque los monitores mini-LED se acercan a ofrecer niveles de negro profundo similares, no pueden competir plenamente, ya que su única ventaja principal es un mayor brillo.
Samsung ya había dejado claras sus intenciones de hacer que el OLED fuera más accesible y, aunque lo ha logrado, el caso de Alienware se destaca, ya que ha abierto las puertas para que entren al mercado pantallas OLED aún más accesibles.
Esto se debe simplemente a que el precio del AW2726DM es el más bajo que he visto nunca para este tipo de pantalla sin que haya ningún descuento. Puede que nos enfrentemos a un futuro en el que el OLED se convierta finalmente en la norma en el mercado de los monitores de escritorio, y no podría estar más contento.
Isaiah is a Staff Writer for the Computing channel at TechRadar. He's spent over two years writing about all things tech, specifically games on PC, consoles, and handhelds. He started off at GameRant in 2022 after graduating from Birmingham City University in the same year, before writing at PC Guide which included work on deals articles, reviews, and news on PC products such as GPUs, CPUs, monitors, and more. He spends most of his time finding out about the exciting new features of upcoming GPUs, and is passionate about new game releases on PC, hoping that the ports aren't a complete mess.
- Antonio QuijanoEditor