Google Chrome dejará de ofrecer actualizaciones y soporte técnico para estos modelos antiguos de Mac. Esto es lo que necesitas saber

Chrome 151 dejará de ser compatible con macOS 12 Monterey.

Esto significa que algunos Mac antiguos ya no recibirán actualizaciones del navegador.

Puede cambiar a otro navegador o adquirir un nuevo Mac.

Con el tiempo, los nuevos y relucientes dispositivos se vuelven obsoletos y anticuados, y Google ha anunciado que dejará de ofrecer actualizaciones para su navegador Chrome en las computadoras Mac más antiguas a partir de finales de julio de este año.

Más concretamente, la versión 150 de Google Chrome será la última en ser compatible con macOS 12 Monterey, según una actualización (vía Notebookcheck) en el sitio web Chrome Platform Status. El lanzamiento de Chrome 151 está «previsto provisionalmente» para el martes 28 de julio de 2026.

En otras palabras, si tienes un Mac que no se puede actualizar a macOS 13 Ventura, a partir de julio no recibirás las actualizaciones y los parches de seguridad de Chrome que necesitas para mantenerte protegido. Tendrás que actualizar tu Mac o cambiar a otro navegador.

Si te ves afectado, Chrome no dejará de funcionar de repente cuando llegue la versión 151 (actualmente estamos en Chrome 143). Sin embargo, no obtendrás ninguna nueva función y, lo que es más importante, tampoco recibirás las importantes actualizaciones de seguridad de Google.

Historial reciente de macOS

2018 Mac mini (Image credit: Future)

macOS 12 Monterey se lanzó en octubre de 2021, y macOS 13 Ventura le siguió al año siguiente. Ahora estamos en macOS 26 Tahoe para las últimas Mac, que Apple lanzó al mercado en septiembre del año pasado.

Para comprobar la versión que tiene tu Mac, haz clic en el ícono de Apple en macOS (arriba a la izquierda) y selecciona «Acerca de este Mac». Si no puedes actualizar a una versión superior a macOS 12, es probable que estés utilizando una computadora portátil o de escritorio Apple relativamente antigua, con un chipset Intel.

Puede instalar macOS 13 Ventura en iMacs e iMac Pros de 2017 y posteriores, Mac minis de 2018 y posteriores, Mac Pros de 2019 y posteriores, MacBooks y MacBook Pros de 2017 y posteriores, y MacBook Airs de 2018 y posteriores.

Obtenga información, inspiración y ofertas diarias en su bandeja de entrada Regístrese para recibir noticias de última hora, reseñas, opiniones, ofertas de alta tecnología y más. Contáctame con novedades y ofertas de otras marcas de Future Recibe correos electrónicos nuestros en nombre de socios o patrocinadores de confianza

Aunque Safari no se ha actualizado en macOS 12 desde julio de 2024, las últimas versiones de Firefox y Microsoft Edge siguen siendo totalmente compatibles con el sistema operativo anterior. Sin embargo, si no quieres cambiar de Chrome, tal vez sea el momento de invertir en un nuevo Mac.

Sigue a TechRadar en Google News y añádenos como fuente preferida para recibir nuestras noticias, reseñas y opiniones de expertos en tus feeds. ¡Asegúrate de hacer clic en el botón "Seguir"!

Y, por supuesto, también puedes seguir a TechRadar en TikTok para recibir noticias, reseñas y unboxings en formato de vídeo, así como actualizaciones periódicas a través de WhatsApp.