"Son solo laptops baratas": Steve Jobs se burló una vez de las netbooks, y ahora Apple ha fabricado una, la MacBook Neo, y eso es algo fantástico

Si tienes mi edad, quizá recuerdes que a principios de la década de 2000 se le exigía a Apple que fabricara una netbook, que era una computadora portátil liviana y muy barata que costaba unos centavos en comparación con una PC normal.

A Steve Jobs no le impresionó la idea y se burló de ellos calificándolos de "computadoras portátiles baratas"; también dijo que Apple simplemente no sabía cómo fabricar una computadora de 500 dólares que no fuera «una porquería». Así que Apple fabricó el MacBook Air y luego el iPad.

Hoy, sin embargo, Apple ha lanzado el MacBook Neo, y sin duda es un portátil barato. Pero lo más importante es que, aunque es un ordenador de 500 dólares (si se puede obtener el descuento educativo; para el resto de nosotros cuesta 599 dólares), no es una porquería.

Los verás por todas partes.

Una laptop Apple barata es algo excelente

Steve Jobs tenía toda la razón cuando dijo que no era posible para Apple fabricar una laptop barata que no fuera un pedazo de chatarra. En ese momento, Apple aún estaba a dos años de lanzar su primer chip propio, y la verdadera revolución de Apple Silicon estaba a más de una década de distancia.

Pero el procesador Apple A18 Pro de la nueva MacBook Neo es bastante rápido y ofrece potencia más que suficiente para tareas cotidianas como pelearse en internet, ver contenido basura o hacer compras en línea sin fin para evadir los problemas del mundo. Para usuarios domésticos y estudiantes, eso cubre el 99% del uso real.

Yo no compraría una para mí, porque las especificaciones no son suficientes para un uso pesado de Logic Pro; para eso tengo una MacBook Pro con chip M1 Max.

Pero sí compraría una para mis hijos, y seguramente muchos padres pensarán lo mismo. Apple básicamente ha reducido a la mitad el costo de tener una laptop de la marca.

Por más divertida que resulte la idea de una “netbook” de Apple, la Neo claramente no es eso. Las netbooks eran malas: probé muchas y tuve un par; servían para escribir en el tren, pero en cuanto llegaba a casa quería deshacerme de ellas para usar una iBook, que en comparación se sentía como una supercomputadora. Además, una computadora de tamaño completo era mucho más cómoda para escribir.

La Neo es claramente la sucesora de la MacBook original que Apple lanzó en 2015. Aquella estaba impulsada por procesadores Intel, no por chips diseñados por Apple, y la tecnología de la época impedía que fuera tan económica como la Neo: la primera generación costaba incluso más que la nueva MacBook Air con chip M55 presentada esta semana.

Con el tiempo, la MacBook bajó de precio, pero seguía moviéndose en cifras altas. En 2019, los compradores en Reino Unido pagaban £799 (y debido a la debilidad del dólar en ese momento, en Estados Unidos costaba $1,299).

Apple nunca iba a fabricar una netbook ni competir directamente con las Chromebook de gama baja. Lo que hizo fue adoptar el modelo del iPhone y del Apple Watch para crear una especie de “MacBook SE”: un equipo que no es tan bueno como los modelos más caros, pero que es lo suficientemente bueno para quienes tienen un presupuesto ajustado.

Y no solo lo hace para vender más Macs —que sin duda lo logrará—, sino también como un caballo de Troya para su división de servicios, que quiere colocarte suscripciones como Apple Music, Apple TV+, Creator Studio y más.

