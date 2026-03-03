La MacBook Air M5 ya está aquí: estas son las novedades de nuestra laptop favorita

Apple ha anunciado el nuevo MacBook Air M5.

Cuenta con el doble de almacenamiento inicial y una conectividad inalámbrica mejorada.

El MacBook Air M5 se podrá reservar a partir de marzo, con precios a partir de 1099 dólares para la versión de 13 pulgadas.

La MacBook Air M4 ha reinado durante meses en lo más alto de nuestra guía de las mejores computadoras portátiles del mundo, y ahora Apple la ha sustituido por una versión M5 aún más potente.

Tal y como predijeron los rumores, el nuevo chip de la MacBook Air M5 es su principal mejora, mientras que su excelente diseño y construcción se mantienen sin cambios. También cuenta con los mismos puertos, con dos puertos Thunderbolt 4 en el lado izquierdo que admiten hasta dos pantallas externas.

Apple afirma que el nuevo chip M5 ofrece un rendimiento cuatro veces más rápido para tareas de IA que la versión M4, y un rendimiento 1,9 veces más rápido en aplicaciones como Topaz Video al realizar mejoras de vídeo con IA.

El MacBook Air M5 también viene de serie con 512 GB de almacenamiento (el doble que antes) y, por primera vez, se puede configurar con hasta 4 TB.

Rendimiento único con el M5

El nuevo M5 integra un CPU de 10 núcleos con el núcleo más rápido del mundo y una GPU de hasta 10 núcleos con Neural Accelerator en cada núcleo, lo que permite hasta 4 veces más rendimiento en tareas de IA frente a M4 y hasta 9.5 veces más comparado con M1.

Además, incorpora memoria unificada más veloz con 153 GB/s de ancho de banda, 28% superior a la generación anterior, así como un motor de trazado de rayos de tercera generación que potencia juegos y renderizado 3D.

Entre las mejoras destacadas:

Obtenga información, inspiración y ofertas diarias en su bandeja de entrada Regístrese para recibir noticias de última hora, reseñas, opiniones, ofertas de alta tecnología y más. Contáctame con novedades y ofertas de otras marcas de Future Recibe correos electrónicos nuestros en nombre de socios o patrocinadores de confianza

Hasta 6.9 veces más rapidez en mejora de video con IA frente a M1.

Hasta 6.5 veces más rendimiento en renderizado 3D con ray tracing frente a M1.

Hasta 2.7 veces más velocidad en procesamiento de imágenes frente a M1.

Navegación web hasta 50% más rápida frente a una laptop PC con Intel Core Ultra X7.

Diseño, batería y conectividad

La MacBook Air mantiene su diseño delgado, ligero y sin ventilador, fabricado en aluminio, y está disponible en 13 y 15 pulgadas. Integra:

Pantalla Liquid Retina de 13.6 o 15.3 pulgadas con 500 nits de brillo y soporte para mil millones de colores.

Cámara de 12 MP con Center Stage y soporte para Desk View.

Sistema de audio envolvente con Audio Espacial y Dolby Atmos.

Hasta 18 horas de batería, con carga rápida.

Chip inalámbrico N1 con Wi-Fi 7 y Bluetooth 6.

Dos puertos Thunderbolt 4 con soporte para hasta dos pantallas externas y carga MagSafe.

Disponibilidad

La nueva laptop se puede reservar a partir del 4 de marzo, con precios a partir de 1099 dólares para la versión de 13 pulgadas y 1299 dólares para el modelo de 15 pulgadas.