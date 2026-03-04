Apple lanza el MacBook Neo, con un precio inicial muy competitivo

Apple finalmente ha presentado oficialmente su MacBook más asequible.

Cuenta con el chip A18 Pro de Apple.

Este nuevo MacBook tiene un precio inicial de 599 dólares/599 libras esterlinas/ $12,999 pesos mexicanos.

Después de innumerables rumores, Apple finalmente ha hecho oficial su nueva MacBook Neo de nivel básico. Puede que el iPhone 17e y el iPad Air con M4 hayan dado inicio a la semana de lanzamientos de Apple, pero es probable que esta nueva MacBook de 599 dólares/599 libras sea la que dé que hablar.

Como era de esperar, esta MacBook no cuenta con un chip de la serie M de Apple, sino que funciona con un chip A18 Pro. Sí, el silicio fabricado por Apple que debutó por primera vez en un iPhone ahora se encuentra dentro de una Mac y ejecuta macOS.

Se parece mucho al clásico MacBook Air de Apple con diseño en forma de cuña, un aspecto que todavía me gusta bastante, y esta computadora portátil está disponible en cuatro bonitos colores. Las invitaciones para el Apple Experience del 4 de marzo de 2026 probablemente insinuaban esto, ya que este MacBook está disponible en amarillo, azul y verde.

El MacBook Neo viene con dos puertos USB-C, una cámara de 1080p y una toma para audífonos.

Diseño y pantalla

MacBook Neo cuenta con un diseño de aluminio duradero, con esquinas suaves y un peso de apenas 2.7 libras, ideal para llevar en mochila o bolso. Está disponible en cuatro colores: blush, indigo, silver y citrus, extendiendo estos tonos al Magic Keyboard y a los fondos de pantalla para una estética uniforme.

Integra una pantalla Liquid Retina de 13 pulgadas con resolución de 2408 x 1506, brillo de 500 nits y soporte para mil millones de colores. Además, incluye recubrimiento antirreflejante para una mejor visualización en distintas condiciones de luz.

El poder de A18 Pro

En su interior incorpora el chip A18 Pro, que permite ejecutar tareas cotidianas como navegación web, edición de documentos, streaming y edición de fotos con gran fluidez. Es hasta 50% más rápida en tareas diarias frente a la PC más vendida con Intel Core Ultra 5, y hasta 3 veces más veloz en cargas de trabajo de IA en el dispositivo.

El chip integra GPU de 5 núcleos y un Neural Engine de 16 núcleos para potenciar funciones de Apple Intelligence, como herramientas de escritura y edición inteligente de fotos, manteniendo la privacidad de los datos. Además, su diseño sin ventilador permite un funcionamiento completamente silencioso.

Disponibilidad

La versión de 599 dólares/599 libras/ $12,999 pesos mexicanos viene con 256 GB de almacenamiento y 8 GB de RAM y sin Touch ID (en su lugar tiene un botón de bloqueo), mientras que la versión de 699 dólares tiene 512 GB de almacenamiento con 8 GB de RAM y Touch ID.

