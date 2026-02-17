5 cosas que se esperan del gran evento de Apple el 4 de marzo, y 5 cosas que podrían no suceder

Apple acaba de anunciar una rueda de prensa —bueno, técnicamente una «experiencia», lo que sugiere algo un poco más discreto— que tendrá lugar el 4 de marzo de 2026 en Nueva York, así como en Londres y Shanghái.

Como siempre, la empresa mantiene el secreto sobre los productos que se presentarán en el evento, sin mencionar nada específico en la invitación a la prensa.

Sin embargo, ya tenemos una idea bastante clara de lo que podría venir, basándonos en los rumores muy activos que circulan en torno a Apple. De hecho, una de las principales fuentes de especulación, Mark Gurman, de Bloomberg, ya ha tuiteado que una pista en la invitación apunta a un nuevo MacBook asequible.

Volveré sobre esto en breve, pero además de ese MacBook de gama baja, se espera que Apple lance otros portátiles, concretamente nuevos modelos de MacBook Pro.

Teniendo en cuenta que el iPhone 16e se lanzó por estas fechas el año pasado, también esperamos el sucesor de ese teléfono, el iPhone 17e. Además, es muy posible que se presenten nuevos iPads.

Analicemos las posibles novedades que se darán a conocer en el evento de marzo, que según Gurman consistirá en anuncios en línea y avances prácticos en las tres ubicaciones. A continuación, veremos lo que quizá no veamos en este evento (perdón, «experiencia», lo que de nuevo sugiere una sensación práctica).

1. MacBook Pro con chips M5 Pro y M5 Max

Hay fuertes rumores de que Apple lanzará nuevos modelos de MacBook Pro con procesadores más potentes a principios de este año, y el informante Mark Gurman ha sugerido anteriormente que estas computadoras portátiles se presentarían en la primera semana de marzo. Obviamente, eso encaja perfectamente con este evento.

Además, no hay que olvidar que recientemente hemos visto que los pedidos del nuevo MacBook Pro M4 Max se han retrasado considerablemente, lo que suele ocurrir con los modelos que están a punto de salir del mercado, ya que se agotan las existencias para preparar el terreno a su sucesor. Así pues, todo apunta a que estos nuevos portátiles están a punto de salir al mercado.

Por supuesto, los nuevos procesadores del MacBook Pro serán el M5 Pro y el M5 Max, pero es posible que esta vez haya algo muy diferente en ellos, concretamente que ambas CPU puedan estar construidas sobre el mismo chip base. Según una teoría recientemente difundida, el M5 Max sería efectivamente el silicio de mayor calidad, y el M5 Pro sería una variante de menor calidad con una menor cantidad de núcleos de CPU y GPU en función de la configuración elegida.

Hay que tomarlo con cautela, pero podría significar que los compradores de MacBook Pro se beneficiarán de más opciones de personalización con estos procesadores de gama alta.

2. Una MacBook más económica con chip A18

(Image credit: Future)

Otra posibilidad muy rumoreada es un nuevo MacBook de gama baja mucho más asequible que el MacBook Air.

Al parecer, el plan de Apple es utilizar un procesador de iPhone, aparentemente el A18 Pro, para reducir el costo de fabricación de dicho dispositivo, así como reducir la memoria RAM del sistema a 8 GB. (Lo que, cabe destacar, iría en contra de su reciente postura de implementar 16 GB en todos sus Mac).

La idea con el precio es, obviamente, hacerlo asequible, posiblemente entre 699 y 799 dólares en Estados Unidos, o al menos eso es lo que se especula últimamente, lo que también ha llevado a creer que Apple va a apostar fuerte por este modelo. Se dice que las ventas podrían rondar entre los 5 y los 8 millones de unidades, lo que representaría aproximadamente una cuarta parte de las ventas totales de Mac del año pasado.

La pista que mencioné al principio, señalada por Gurman en X, es que los colores de la invitación a la prensa son verde claro, azul y amarillo, que casualmente son los mismos colores que se ven en las computadoras portátiles de prueba del MacBook asequible. Por supuesto, podría no significar nada, pero creo que es una pista bastante importante.

3. iPhone 17e

(Image credit: Zachariah Kelly / TechRadar)

Como se señaló al principio, el iPhone 16e se presentó en una conferencia de prensa hace un año, y ya había rumores firmes de que el iPhone 17e era «inminente»; de hecho, lo escuchamos la semana pasada. Ahora que se ha revelado esta conferencia de prensa, podemos sumar dos más dos y, bueno, en realidad, tal vez deberíamos sumar 8.5 y 8.5 para obtener 17.

Una vez más, es Mark Gurman quien cree que este iPhone de gama media está a la vuelta de la esquina, pero la mala noticia es que el filtrador no prevé que el dispositivo suponga una gran mejora con respecto al modelo actual.

El principal cambio será simplemente la actualización del motor del chip A18 al A19, lo que obviamente ayudará a que el smartphone sea más ágil, y otra novedad interesante podría ser la introducción de la compatibilidad con MagSafe.

Aunque puede que no sea un lanzamiento muy emocionante, sino más bien una mejora iterativa, la buena noticia es que se espera que Apple mantenga el precio del iPhone 17e en 599 dólares/599 libras/999 dólares australianos para este teléfono más potente. Esto es especialmente bueno, dado que nos encontramos en plena crisis de RAM (y el almacenamiento también se enfrenta a importantes subidas de precios).

4. iPad Air (8th-gen)

(Image credit: Apple)

Esperamos un par de nuevos iPads, incluido un modelo Air renovado. Al igual que el rumoreado iPhone 17e, no se espera que este iPad Air suponga un gran avance, pero sí que contará con una mejora en el chip, pasando del M3 del modelo actual al M4. Una tableta con el chipset M4 sería todo un logro en términos de potencia y portabilidad, por supuesto.

5. iPad (12th-gen)

(Image credit: Jacob Krol/Future)

Junto con el iPad Air, esperamos un nuevo iPad (que sería la encarnación de la 12.ª generación). Una vez más, se espera que sea una renovación modesta, con el cambio clave de que Apple actualice el chip A16 a un A18.

Se trata de un avance considerable, que debería permitir al iPad incorporar Apple Intelligence, algo que el modelo actual no puede hacer. Los interesados en la IA estarán encantados de que esto suceda, si es que sucede.

Como siempre, hay que tomar todos estos rumores —todas estas especulaciones sobre el iPad provienen de nuevo de Mark Gurman— con la debida cautela.

Lo que es menos probable que consigamos, aunque nunca se sabe...

(Image credit: Future)

Una pantalla Studio Display renovada, o Mac Studio, es una posibilidad por la que algunas personas están cruzando los dedos. Se rumorea que estos dispositivos se renovarán en la primera mitad de 2026, pero no estoy seguro de que los veamos todavía.

Lo mismo ocurre con el MacBook Air M5, que también se rumorea que saldrá a principios de este año. Pero los nuevos modelos de MacBook Pro y el MacBook asequible parecen más probables, y Apple seguramente no lanzará demasiados MacBook a la vez.

Algunas personas tienen esperanzas en un nuevo Apple TV, pero parece poco probable que eso suceda por ahora, y Gurman echa un jarro de agua fría sobre la idea de que la gran renovación de la IA de Siri ocupe un lugar central aquí (aunque es probable que oigamos algo al respecto, o que nos deleiten con algunos adelantos, como mínimo, o quizá algo más).

