Un usuario de TikTok dañó la pantalla de su MacBook de una forma inesperada.

El problema fue causado por un trozo de cartón colocado debajo de la tapa.

Incluso algo tan inocuo como esto puede romper la pantalla de una computadora portátil.

¡No es una pesadilla! Muchos propietarios parecen enfrentarse a su peor miedo; cuando abren la tapa de su costosa MacBook y la encienden, solo para descubrir que la pantalla está hecha un desastre, con barras negras, colores distorsionados y en pocas palabras, la pantalla está dañada y arreglarla será costoso.

Pero eso no es lo peor, pues lo preocupante es que, en realidad, es mucho más fácil que te pase esto de lo que podrías imaginar: una sola acción aparentemente inocua puede causar daños por valor de cientos de dólares.

Eso es algo que el usuario de TikTok classicheidi descubrió por las malas. En un video subido a la plataforma de redes sociales, classicheidi explicó que había colocado un trozo de cartulina sobre el teclado de su MacBook Air y luego había cerrado la tapa.

Cuando la volvió a abrir un rato después, la pantalla estaba arruinada.

Un error costoso

Se trata de un incidente desafortunado, pero hay una razón por la que ocurrió. No es porque las pantallas de las computadoras portátiles de Apple (o las de cualquier otro fabricante, para el caso) sean débiles o estén mal fabricadas. Aunque es cierto que deben tratarse con cuidado, hay otra cuestión en juego.

Es lo que Apple describe en un documento de soporte técnico como las «tolerancias estrictas» de sus computadoras portátiles. Las MacBook de Apple están diseñadas para ser lo más delgadas posible, lo que significa que el espacio entre el teclado y la pantalla es muy pequeño cuando la tapa está cerrada.

Cualquier objeto que se coloque en ese espacio, incluso algo tan pequeño como un trozo de cartón, puede empujar la pantalla, y la presión resultante puede causar daños graves.

Obtenga información, inspiración y ofertas diarias en su bandeja de entrada Regístrese para recibir noticias de última hora, reseñas, opiniones, ofertas de alta tecnología y más. Contáctame con novedades y ofertas de otras marcas de Future Recibe correos electrónicos nuestros en nombre de socios o patrocinadores de confianza

Por ese motivo, Apple advierte que «dejar cualquier material sobre la pantalla, el teclado o el reposamanos puede interferir con la pantalla cuando está cerrada y causar daños en ella». Si tienes una cubierta para la cámara, una cubierta para el reposamanos o una cubierta para el teclado, Apple recomienda que la retires antes de cerrar la tapa de tu computadora portátil para evitar este tipo de situaciones; por desgracia, es algo que ya hemos visto antes.

Si quieres evitar el tipo de resultado que sufrió classicheidi, es importante asegurarte de que no haya nada entre el teclado y la pantalla de tu computadora portátil cuando la cierres. Si lo hay, podrías abrirla y llevarte «el susto más grande del siglo», en palabras de classicheidi.