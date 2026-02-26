La rumoreada MacBook Pro con pantalla táctil podría incorporar la Dynamic Island del iPhone, pero aún así carecería de una característica clave

Un nuevo informe afirma que la MacBook Pro con pantalla táctil contará con Dynamic Island.

Esta función proviene del iPhone y se encontrará en la pantalla OLED.

No esperes Face ID, ya que el informe no menciona esta función.

Llevamos un tiempo escuchando que Apple tiene planeado lanzar un MacBook Pro con pantalla táctil para finales de año.

Ahora, el reportero de Bloomberg Mark Gurman ha reforzado esa idea al revelar nuevos detalles sobre los planes de Apple, pero hay un dato clave que falta.

Gurman ha esbozado lo que podemos esperar en un nuevo informe, en el que explica que es probable que el próximo MacBook Pro utilice el Dynamic Island que actualmente se encuentra en todos los mejores iPhones, así como una nueva interfaz táctil que se adapta a tus acciones.

Empezando por el Dynamic Island, Gurman afirma que la implementación de esta función en el MacBook Pro será diferente a la versión que se encuentra en la serie iPhone 17. Esto se debe a que la versión del MacBook Pro se «construirá en torno a un recorte del tamaño de un agujero para la cámara del ordenador», sostiene Gurman, lo que la hará «más pequeña que la muesca en forma de pastilla de los iPhone actuales». Esto debería complementar la Dynamic Island rediseñada que se lanzará con el iPhone 18 Pro y el iPhone 18 Pro, que llegarán a finales de este año.

En cuanto a la nueva interfaz, aparentemente se integrará en una pantalla OLED con funciones táctiles. Gurman cree que Apple ha creado un sistema que se adapta a la entrada del usuario, ya sea con el ratón y el teclado tradicionales o con el dedo. Si se utiliza este último, macOS ampliará los controles en pantalla para que sean más fáciles de pulsar, por ejemplo.

Esta interfaz también incluye la incorporación de un nuevo tipo de menú que rodea el dedo del usuario, poniendo los controles al alcance de la mano. Algunos menús, como el selector de emojis, tendrán interfaces optimizadas para el tacto si utilizas controles táctiles. Además, podrás utilizar gestos comunes de iOS, como el desplazamiento rápido y el pellizco para ampliar las fotos.

¿Dónde está el Face ID?

La influencia de iOS tanto en el rumoreado Dynamic Island como en la interfaz táctil es evidente. Esto reflejaría una creciente convergencia entre iOS y macOS, que ha llevado a Apple a introducir en los últimos años aplicaciones y herramientas universales como iPhone Mirroring y Universal Control.

Sin embargo, una característica clave que aparentemente no dará el salto al Mac es Face ID, a pesar de ser una parte fundamental del Dynamic Island del iPhone. El informe de Gurman no menciona Face ID, y parece que los usuarios de Mac tendrán que seguir utilizando Touch ID por el momento, sobre todo teniendo en cuenta que Gurman afirmó anteriormente que Face ID en Mac está «a años luz» de hacerse realidad.

Dicho esto, Apple ha publicado numerosas patentes a lo largo de los años relacionadas con el proceso de incorporación del reconocimiento facial en un Mac, por lo que parece que la empresa está, al menos, considerando añadirlo a sus computadoras portátiles. Pero, por ahora, parece que Face ID es una característica que seguirá sin estar presente en el MacBook Pro.

Se espera que Apple lance el MacBook Pro con pantalla táctil a finales de 2026. Antes de que eso ocurra, está previsto que esta primavera, o en algún momento entre marzo y mayo, salga al mercado una nueva versión del portátil, con chips M5 Pro y M5 Max, pero sin Dynamic Island ni pantalla táctil.

