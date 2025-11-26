Se rumorea que AMD aumentará el precio de las GPU en un 10%, así que aprovecha las ofertas de "Black Friday"

Se rumorea que AMD va a aplicar un aumento del 10 % en el precio de todas las GPU Radeon.

Los problemas de suministro de VRAM están provocando un aumento en el precio de la memoria.

El costo se trasladará a los consumidores, por lo que es posible que el Black Friday sea la mejor oportunidad para adquirir GPU a un precio asequible en mucho tiempo.

Si estás pensando en comprar una tarjeta gráfica, hay rumores de que podrían producirse subidas de precios debido al aumento del costo de la memoria de video, lo que significa que el Viernes Negro podría ser la mejor oportunidad para conseguir una buena oferta en una nueva GPU durante algún tiempo.

TechPowerUp destacó (a través de VideoCardz) que el analista Dan Nystedt, de X, señaló un informe (de pago) de UDN en el que se afirma que AMD ha comunicado a sus socios fabricantes de tarjetas gráficas que los precios van a subir.

El artículo sugiere que AMD está aumentando los precios en un 10% en toda su línea de productos Radeon debido al aumento del costo de los módulos de memoria RAM de vídeo (VRAM).

Obviamente, hay que tomarlo con cautela, pero últimamente hemos visto múltiples informes sobre el aumento del costo de la memoria, tanto de los chips RAM como del almacenamiento, lo que constituye un fenómeno muy real. Por lo tanto, parece que la situación está empeorando para las tarjetas gráficas en lo que respecta a la VRAM, al menos por parte de AMD.

Actuar con cierta prisa puede que no sea una mala decisión en este momento

Las GPU utilizan VRAM para acelerar su rendimiento, ya que es mucho más rápido que depender de la memoria del sistema del PC, ya que la VRAM está ahí mismo, en la placa, y se accede a ella rápidamente, y algunas tarjetas gráficas acumulan una gran cantidad de ella.

Cuando AMD vende chips gráficos a un socio fabricante de placas, la práctica habitual es incluir los módulos de RAM de vídeo, que son, por supuesto, los dos componentes principales de una tarjeta gráfica. Con el aumento considerable del costo de la RAM, el precio de esos paquetes está aumentando, y AMD cobra más a sus socios.

Por supuesto, ese costo no lo absorberá el fabricante de la tarjeta, sino que se trasladará al consumidor que compre el producto. Por lo tanto, es probable que las GPU Radeon se encarezcan alrededor de un 10 % en las tiendas, ya que el impacto de esto se filtra a través de la cadena de suministro y producción, pero, obviamente, como se ha señalado, hay que tener cuidado con los rumores y un solo informe, ya que podría ser falso.

Dicho esto, dadas las recientes especulaciones sobre la posible subida de los precios de las GPU, las pruebas se acumulan y cada vez hay más sensación de que, si se quiere comprar una tarjeta gráfica en un futuro próximo, o incluso a medio plazo, el Black Friday podría ofrecer los mejores precios en bastante tiempo. (Por ejemplo, hay una tentadora oferta de Sapphire RX 9060 XT en marcha).

Y si piensas que las subidas de precios afectarán más a las tarjetas gráficas de gama alta con mucha VRAM, piénsalo de nuevo: esto afectará igualmente a las GPU más asequibles. De hecho, incluso se ha sugerido que algunas tarjetas gráficas más baratas (de gama media) van a desaparecer, ya que los modelos que incluyen más VRAM en relación con su rango de precios (principalmente las ofertas más asequibles de 16 GB) van a sufrir aumentos de costo desproporcionados, lo que puede no tener mucho sentido para el producto.

Yo lo tomaría con aún más cautela, y lo mismo ocurre con los rumores sobre el retraso de Nvidia en las actualizaciones de RTX 5000 Super debido a problemas de suministro de VRAM. Aun así, todo esto contribuye en gran medida a la tendencia general de comprar ahora en lugar de esperar, que actualmente domina el mercado de las GPU.

