Las rumoreadas GPUs Battlemage de gama alta de Intel son canceladas: ¿es hora de preocuparse por la competencia en GPU?

Las rumoreadas GPU Battlemage de gama alta de Intel han sido canceladas según un filtrador fiable

Se rumoreaba que el chip 'BMG-G31' tendría un bus de memoria de 256 bits y 32 núcleos Xe.

Todavía podríamos ver ofertas de gama alta con la próxima línea Celestial Arc

¿Habías escuchado hablar del GPU de gama alta de Intel? Pues parece que la compañía ajustó sus planes, especialmente las que forman parte de la familia Battlemage como menciona una nueva filtración de Jaykihn0.

Según esta información, los planes de Intel para desarrollar una GPU de gama alta basada en la arquitectura Xe2, con hasta 24 GB de VRAM y 32 núcleos Xe, fueron cancelados en el tercer trimestre de 2024. Esto significa que la esperada competencia directa para las GPUs RTX de Nvidia no se materializará en el corto plazo, ya que tanto AMD como Intel han centrado sus esfuerzos en opciones más asequibles para el mercado.

Aunque no hay actualizaciones concretas sobre la serie Celestial de GPUs discretas de Intel, que se rumorea usarán la arquitectura Xe3P, el panorama sigue abierto para que Intel ingrese finalmente al mercado de gama alta. La arquitectura Xe3P podría traer mejoras significativas, como la generación de frames XeSS, lo que podría representar un avance importante en términos de rendimiento y características. Sin embargo, no está claro cuándo estarán disponibles para los consumidores.

Mientras tanto, Intel continuará utilizando la arquitectura Xe3 en sus próximos procesadores Panther Lake, que se espera incluyan modelos para ultrabooks y dispositivos portátiles, lo que muestra que la compañía sigue avanzando en otras áreas. La clave aquí es que, aunque las GPUs de gama alta puedan no ser una prioridad inmediata para Intel, la compañía sigue teniendo un fuerte enfoque en otras categorías, especialmente tras el éxito de sus GPUs Battlemage actuales y de sus procesadores, como el Core Ultra 7 258V.

Necesitamos seriamente cualquier competencia de gama alta que podamos obtener de Intel

Por si no había quedado suficientemente claro, el mercado de las GPU necesita urgentemente que le echen una mano: el scalping, la inflación de precios y la baja disponibilidad están en máximos históricos, y la única forma que veo de que esto cambie es que los consumidores no consientan en comprar GPU excesivamente caras. Sin embargo, lo más importante es que necesitamos más GPU de gama alta que no sean de Nvidia.

La línea de GPU Blackwell de Team Green es la única gama de productos que incluye verdaderas opciones de gama alta esta generación, y no es de extrañar que apenas haya existencias de tarjetas Founders Edition, teniendo en cuenta su popularidad y demanda.

Mientras que la Radeon RX 9070 XT de gama media de AMD tiene un increíble precio de 599 $, no hay tarjetas de referencia, lo que significa que los consumidores deben confiar en las tarjetas de socios AIB vendidas por los minoristas, que actualmente cobran más de 200 $ más que el MSRP. ¿No me creen? Echa un vistazo a Best Buy.

Teniendo esto en cuenta, Intel es potencialmente la única del mercado que podría ofrecer alternativas de gama alta en un futuro próximo: Admito que es difícil sugerir que alguna de estas GPU pueda superar a la RTX 5090 de Nvidia, pero los jugadores de PC necesitamos toda la competencia del sector que podamos conseguir.