La crisis de la RAM asesta otro golpe, ya que Nvidia podría quedarse en los 8 GB con las GPU convencionales en un futuro próximo, pero ¿será suficiente en 2026?

Un nuevo rumor sugiere que Nvidia podría centrarse más en las GPU de 8 GB.

La teoría es que las RTX 5070 Ti y 5060 Ti con 16 GB de VRAM van a tener menos prioridad.

En su lugar, Nvidia podría centrarse este año en las RTX 5060 y 5060 Ti con 8GB.

Se rumorea que Nvidia podría estar recalibrando su estrategia de producción para las GPU RTX 5000, dejando de fabricar modelos asequibles con 16 GB de memoria de video (VRAM) en favor de tarjetas gráficas de 8 GB en estos niveles medios-bajos.

Esto se debe, como habrás adivinado, a la crisis de la RAM, que también afecta al suministro y los costos de la VRAM. VideoCardz informa de que una publicación del foro Board Channels en China (donde se difunden regularmente rumores sobre la cadena de suministro) afirma que Nvidia está reduciendo la producción de las tarjetas gráficas RTX 5070 Ti y 5060 Ti con 16 GB de VRAM.

Al parecer, Team Green se decantará por la producción del modelo RTX 5060 Ti con 8 GB de VRAM, así como del RTX 5060 (que también tiene 8 GB de VRAM, sin variante de 16 GB disponible para este).

Esas dos GPU RTX 5060 se identifican como los dos modelos clave para las GPU GeForce de Nvidia en el mercado chino y, por extrapolación, sería sorprendente que el resto del panorama mundial no reflejara eso en una medida razonable.

¿Seguirán siendo suficientes 8GB en 2026?

Desde hace tiempo se rumorea que Nvidia podría dejar de centrarse en las tarjetas gráficas GeForce más asequibles, que incorporan una mayor cantidad de VRAM en relación con su rango de precios, por lo que esto no es precisamente una sorpresa. Aunque debemos tomar esta información con cierta cautela —siempre desconfío un poco de los canales de foros, aunque este foro puede ofrecer información precisa—, también tiene sentido que Nvidia haga esto.

Nvidia no querrá «desperdiciar» la VRAM de última generación (GDDR7), que se ha convertido en un bien mucho más escaso, en tarjetas gráficas de gama baja, sobre todo teniendo en cuenta que el aumento del costo de esa RAM de vídeo se notará aún más en proporción al precio de una RTX 5060 de 16 GB. Por supuesto, una subida de precios más pronunciada no es nada buena, y cabe señalar que esta misma publicación sugiere que no se descarta un aumento de precios para las GPU de Nvidia en el «próximo trimestre», por lo que el segundo trimestre podría ser un poco doloroso en ese sentido, lo que, de nuevo, no sería ninguna sorpresa.

Así pues, con un posible cambio hacia la producción de más tarjetas gráficas de 8 GB, surge la pregunta que se repite a menudo: ¿es suficiente esta VRAM para una GPU moderna? Por un lado, es cierto que una GPU de 8 GB puede ser bastante decente para muchos juegos actuales, como descubrimos al probar la GPU para portátiles RTX 5070 con esa cantidad de RAM de vídeo. Cuando se utiliza DLSS (y especialmente la generación de fotogramas, cuando es compatible), se pueden obtener excelentes resultados con una GPU de 8 GB relativamente asequible.

Sin embargo, no todos los juegos son compatibles con DLSS o Frame Gen, y hay algunos títulos que realmente tienen dificultades con una asignación de 8 GB, incluso hoy en día, sin tener en cuenta hacia dónde se dirigen los juegos en el futuro.

Y ese es el problema clave con los argumentos a favor de los 8 GB de VRAM: la preparación para el futuro parece, como mínimo, inestable. Se espera que una tarjeta gráfica dure unos cuantos años, preferiblemente cinco en mi opinión, y no pasará mucho tiempo antes de que esas GPU con 8 GB empiecen a quedarse obsoletas con el aumento de las exigencias que sin duda tendrán los juegos del futuro.

Personalmente, yo no compraría una GPU de 8 GB en este momento, pero si es necesario y no tienes otra opción, es posible que puedas arreglártelas durante algún tiempo con esta configuración de VRAM, especialmente si aprovechas el DLSS.

