La Steam Machine de Valve podría solucionar dos grandes problemas de SteamOS relacionados con los videojuegos, y yo me estoy preparando para deshacerme de Windows 11 para siempre

Sin duda, la presentación de la nueva mini PC (conocida como Steam Machine) para juegos de Steam causó gran revuelo en la industria, ¿la razón? A continuación la respuesta.

Valve parece decidida a ofrecer una experiencia de juego similar a la de las consolas, pero manteniendo gran parte de la identidad de los juegos de PC.

Con un hardware que podría rivalizar con la PS5 y la Xbox Series X, nos encontramos ante un serio competidor potencial en el mercado de las consolas de videojuegos. Aunque la Steam Machine no es una consola de videojuegos propiamente dicha, se sitúa esencialmente en un espacio híbrido entre PC y consola, que (sobre el papel, según las especificaciones) parece que podría acercarse a las consolas de Sony, Microsoft y Nintendo.

Sin embargo, por ahora, ese no es el objetivo. Para los actuales jugadores de PC, la Steam Machine tiene el potencial de introducir muchas soluciones para los juegos en SteamOS, y varias de ellas son mejoras que estamos viendo activamente (específicamente para dispositivos portátiles).

Sin embargo, destacan dos posibles impactos enormes que Steam Machine podría tener en los jugadores de PC en Linux, ya sean los que actualmente utilizan la distribución Linux basada en Fedora, Bazzite o cualquier otro clon de SteamOS, con la esperanza de alejarse definitivamente de Windows 11 de Microsoft.

La Steam Machine podría impulsar un mejor soporte anti-trampas para Linux

(Image credit: EA / Activision)

Ya he tratado este tema anteriormente, sin muchas esperanzas de que se produjeran cambios al respecto; editoras como EA y Activision parecen muy obstinadas con sus sistemas antitrampas. Aunque el objetivo es eliminar a los tramposos en los juegos multijugador, los sistemas antitrampas ya están mal vistos, ya que no funcionan del todo y plantean algunas vulnerabilidades de seguridad potenciales.

Sin embargo, quizás el mayor problema es que estos sistemas antitrampas no están diseñados para funcionar en Linux, ya que requieren un acceso al núcleo que se puede eludir fácilmente en este sistema operativo, lo que significa que los jugadores de SteamOS se pierden grandes títulos como Call of Duty: Black Ops 7 y Battlefield 6.

Obtenga información, inspiración y ofertas diarias en su bandeja de entrada Regístrese para recibir noticias de última hora, reseñas, opiniones, ofertas de alta tecnología y más. Contáctame con novedades y ofertas de otras marcas de Future Recibe correos electrónicos nuestros en nombre de socios o patrocinadores de confianza

Estos juegos pueden ejecutarse en SteamOS, pero hasta que los editores y desarrolladores decidan modificar sus sistemas antitrampas para que funcionen en Linux, no se puede hacer nada para solucionarlo.

Ahí es precisamente donde Steam Machine tiene un papel importante: si esta nueva consola híbrida para juegos logra tener un buen rendimiento en el mercado de los videojuegos y hace sudar un poco a Sony y Microsoft, aumentarán las posibilidades de que EA, Activision y muchos otros desarrolladores y editores de juegos se vean obligados a hacer que sus sistemas antitrampas funcionen en Linux.

Ya se ha hecho con juegos como Splitgate 2, cuyo desarrollador actualizó su sistema antitrampas para que funcionara en SteamOS utilizando Proton. Esta es posiblemente la principal razón por la que los jugadores como yo somos reacios a abandonar Windows 11, y una vez que eso cambie, también lo hará mi sistema operativo principal.

Valve podría considerar la compatibilidad total de SteamOS con computadoras de escritorio

(Image credit: Steam/Valve)

Aunque me encanta SteamOS y lo que ofrece para las PC portátiles para juegos, no hay tanta suerte cuando se trata de PC de escritorio para juegos.

Actualmente, Valve no ofrece soporte oficial de SteamOS para PC de escritorio, y sí, Bazzite existe precisamente para eso; sin embargo, todavía está en fase beta con importantes advertencias para los usuarios de GPU Nvidia, y el soporte oficial de SteamOS de la propia Valve es más confiable que una alternativa no oficial.

No estoy diciendo que Bazzite sea malo, ni mucho menos, pero el soporte de Valve podría abrir la puerta a que Epic Games Launcher o Rockstar Games Launcher lleguen al sistema operativo con versiones oficiales. Puede que los lanzadores de juegos sean una quimera, pero lo que no lo es es una versión mejorada de Discord para Linux que se pueda utilizar en el modo de juego de SteamOS, sin problemas de streaming ni fallos aleatorios.

Con la Steam Machine, esa posibilidad se hace realidad, ya que es básicamente la primera vez que Valve crea una mini PC (aparte de la Steam Deck) que utiliza la última y posiblemente la mejor versión de SteamOS.

Por lo tanto, no sería una sorpresa que se anunciara oficialmente la compatibilidad con una gama más amplia de configuraciones de PC, sobre todo porque ya es el caso del dispositivo portátil Lenovo Legion Go S.

En última instancia, estos factores serían la puntilla para mí con Windows 11, ya que harían que jugar en PC fuera mucho más fácil y sencillo, sin las frustraciones de los errores frecuentes o el bloatware.

Sigue a TechRadar en Google News y añádenos como fuente preferida para recibir nuestras noticias, reseñas y opiniones de expertos en tus feeds. ¡Asegúrate de hacer clic en el botón "Seguir"!

Y, por supuesto, también puedes seguir a TechRadar en TikTok para recibir noticias, reseñas y unboxings en formato de vídeo, así como actualizaciones periódicas a través de WhatsApp.