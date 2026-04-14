La Lenovo Legion Go 2 cuesta más que dos GPU Nvidia RTX 5080, algo realmente absurdo

Lenovo ha subido el precio de su Legion Go 2 de 2 TB a 2.850 dólares

El dispositivo portátil cuesta ahora más que dos GPU Nvidia RTX 5080 Founders Edition

Lenovo no ha explicado por qué se ha producido esta subida de precio, pero las tendencias recientes sugieren que está relacionada con la crisis de la memoria

La tormenta que azota actualmente el mercado, provocada por la crisis de la memoria y su impacto en el hardware de PC, se ha ido calmando poco a poco, especialmente con la gradual bajada de precios de los kits de RAM; sin embargo, el caos está lejos de haber terminado, y Lenovo acaba de demostrarlo.

Según informa Notebookcheck, el modelo Lenovo Legion Go 2 Ryzen Z2 Extreme de 2 TB cuesta ahora 2850 dólares, según figura en la tienda en línea de Lenovo, lo que supone un aumento significativo con respecto al precio de venta al público original de 1480 dólares. Esto se produce poco después de que el costo del modelo de 1 TB se incrementara en hasta 2000 dólares, lo que supone 650 dólares más que el precio original de 1350 dólares.

Cabe destacar que el precio de 2.850 dólares del modelo de 2 TB hace que esta consola portátil con Windows sea más cara que dos GPU Nvidia RTX 5080 Founders Edition, que costarían 1.998 dólares, y más cara que una sola RTX 5090, la GPU de escritorio más potente disponible actualmente.

El artículo continúa a continuación.

Decir que los precios de los dispositivos de juego portátiles son absurdos sería quedarse corto. Si bien es probable que la crisis de la memoria RAM y la inestabilidad del mercado de hardware para PC sean los culpables en este caso, es difícil para cualquier consumidor justificar el pago de una suma equivalente al alquiler de una vivienda por un dispositivo que ni siquiera es el mejor en su propia categoría.

(Image credit: Blue Pixl Media)

Hay dispositivos portátiles como el GPD Win 5 que cuestan menos que el Legion Go 2 de 2 TB y ofrecen un rendimiento propio de una laptop para juegos, gracias al procesador AMD Ryzen Al Max+ 395. Sinceramente, es difícil imaginar un escenario en el que los gamers elijan el Lenovo Legion Go 2 por encima de cualquier otro producto que se encuentre en el mismo rango de precios de 2000 dólares o más.

Lenovo aún no ha dado ninguna explicación sobre por qué se ha producido el aumento de precio, pero si nos basamos en la reciente tendencia de subidas de precios, se debe a la crisis de la memoria. Sin embargo, eso no es una excusa válida para Lenovo, ya que un precio de 2000 dólares solo por su modelo de 1 TB es inviable, y 2850 dólares parece una broma tardía del Día de los Inocentes.

Desafortunadamente, subidas de precios como estas se ven venir, y a este ritmo, parece que la situación solo va a empeorar a medida que la crisis continúe.

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