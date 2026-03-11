"Estamos deseando que los jugadores disfruten de este nivel de detalle en The Witcher 4": cómo CD Projekt Red y Nvidia se han unido para transformar el futuro de los videojuegos para PC

El evento GDC de Nvidia ha presentado algunas novedades muy interesantes para los juegos futuros, y uno de los anuncios que más me ha entusiasmado es que Nvidia se ha asociado con CD Projekt Red para incorporar su tecnología RTX Mega Geometry Foliage a The Witcher 4.

No se puede negar que «Mega Geometry Foliage» es un nombre impresionante, pero la ambición que hay detrás es aún más emocionante: árboles, bosques y entornos más realistas.

Como explica Nvidia en una entrada de blog, RTX Mega Geometry Foliage introduce un «nuevo sistema de nivel de detalle para el follaje», gracias a una tecnología que «actualiza selectivamente las escenas, reduciendo el uso de memoria y acelerando el rendimiento de una manera visualmente perfecta».

El artículo continúa a continuación

Básicamente, esto significa que los efectos de iluminación avanzados de trazado de rutas, que suponen una gran carga para el hardware, pueden implementarse en complejos grupos de plantas y árboles, añadiendo animaciones, iluminación y sombras realistas.

Esto puede marcar una gran diferencia en el realismo y la inmersión que ofrece un juego. Los bosques reales son seres vivos que crecen, mientras que las recreaciones estáticas de los juegos pueden parecer inertes y falsas en comparación. Sin embargo, animar individualmente cada hoja de cada rama de un solo árbol, por no hablar de todo un bosque, habría sido antes demasiado difícil de manejar para el hardware de los videojuegos.

Si añadimos la iluminación y las sombras que reaccionan ante cada árbol, así como la posición de las fuentes de luz, como el sol, el resultado es una implementación que requiere un hardware increíblemente potente. Por eso la mayoría de los juegos ofrecen representaciones mucho más básicas de los bosques, a costa del realismo.

Nvidia presentó Mega Geometry el año pasado. La tecnología combina la iluminación con trazado de rutas con formas geométricas detalladas (como patrones en relieve en objetos del entorno, como estatuas), al tiempo que reduce las exigencias de hardware al recopilar las formas y los objetos en grupos. Esto permite crear entornos a gran escala que se benefician de impresionantes detalles y efectos de iluminación.

Con el follaje RTX Mega Geometry, esta tecnología se utiliza ahora para escenas naturales a gran escala, especialmente bosques, de modo que pueden aprovechar la iluminación con trazado de rutas en tiempo real.

Nvidia ha publicado un vídeo detallado que profundiza en la tecnología que lo hace posible.

Advances in Path Tracing: New NVIDIA RTX Mega Geometry Foliage System - YouTube Watch On

Según el video, el follaje RTX Mega Geometry "actualiza selectivamente las escenas, reduciendo el uso de memoria y acelerando el rendimiento de una manera visualmente perfecta". Esto permite que los bosques densos con «millones» de árboles y plantas tengan "una animación única y una iluminación y sombras precisas en tiempo real".

Mejorar los detalles y los efectos gráficos al tiempo que se reducen los requisitos de hardware suena demasiado bueno para ser verdad, pero las funciones DLSS y Frame Generation de Nvidia me han impresionado en el pasado. Estas han aprovechado la IA para reducir la carga de hardware de los juegos con gráficos intensivos, al tiempo que mantienen la calidad de la imagen casi igual, o incluso mejorada en algunos casos. Por eso tengo grandes esperanzas en esta tecnología.

Lanza una moneda a tu brujo (y a Nvidia)

Aunque aún es pronto, los ejemplos que se muestran en el video son impresionantes. Además, el anuncio de que Nvidia va a convertir esta tecnología en código abierto a finales de este año debería significar que tendremos una buena cantidad de nuevos juegos compatibles con ella.

Uno de esos juegos será (tal y como se anunció en la GDC) The Witcher 4, uno de los juegos que más ganas tengo de jugar en el futuro. Cezary Bella, ingeniero de renderizado de CD Projekt Red, menciona que los desarrolladores están trabajando con Nvidia para incorporar el trazado de rutas a The Witcher 4 y, gracias al uso de la tecnología RTX Mega Geometry para el follaje, el juego también contará con bosques con trazado de rutas completo.

La serie de juegos The Witcher está ambientada en un mundo vagamente basado en Europa del Este, lo que significa que hay muchos bosques frondosos. The Witcher 3 no solo fue uno de mis juegos favoritos de todos los tiempos, sino que también fue un escaparate gráfico, por lo que estoy ridículamente emocionado por ver cómo será el próximo juego.

Esto también significa que la PC será fácilmente la plataforma para jugar The Witcher 4. Aunque Nvidia hará que la tecnología RTX Mega Geometry sea de código abierto, es muy probable que se necesite una GPU Nvidia para aprovecharla, y tanto la Xbox como la PS5 utilizan hardware AMD.

Por supuesto, el hecho de que la versión para PC probablemente sea (un poco) más barata, que esperemos que sea compatible con mods y que se pueda jugar tanto en mi consola portátil como en mi PC de escritorio (además del pequeño detalle de que no tengo ninguna consola actual), significa que, de todos modos, siempre iba a jugar a The Witcher 4 en mi PC. Solo espero que los precios de la RAM y la GPU bajen aunque sea un poco antes de que se lance el próximo año.

