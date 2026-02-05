El primer "robot con IA biomimética" del mundo acaba de salir del valle inquietante, y sí, es súper espeluznante

Una empresa emergente china dedicada a la robótica ha presentado un robot humanoide muy realista.

DroidUp afirma que Moya es el primer «robot biomimético con inteligencia artificial».

Se espera que Moya salga al mercado a finales de 2026 por 1,2 millones de yenes (alrededor de 173 000 dólares / 127 000 libras esterlinas / 248 000 dólares australianos).

Los robots humanoides inquietantemente realistas se están convirtiendo en un tema importante en 2026, y una empresa emergente de Shanghái acaba de revelar lo que podría ser lo más parecido a un extra de Westworld.

Afortunadamente, todavía es fácil darse cuenta de que Moya es realmente un robot: su piel plástica, sus ojos sin vida y sus movimientos ligeramente espasmódicos lo delatan. Sin embargo, algunos detalles interesantes (o quizás espeluznantes) hacen que sea superior a un compañero frío y sin emociones.

En primer lugar, la piel de Moya es realmente cálida. «Un robot que realmente sirva a la vida humana debe ser cálido... casi como un ser vivo con el que las personas puedan conectar», afirmó Li Qingdu, fundador de Droidup, la empresa fabricante de Moya, en una entrevista con Shanghai Eye.

Eso es discutible, pero el robot tiene una temperatura corporal de entre 32 °C y 36 °C (o 90 °F y 97 °F), según Droidup. Según el South China Morning Post, esto se debe a que Droidup ve un futuro para Moya en la asistencia sanitaria, la educación y los usos comerciales, además de como compañero diario para los humanos.

Estos elementos realistas se extienden al estilo de caminar de Moya, que según Droidup tiene una tasa de precisión del 92 %. No está claro cómo se mide eso y parece generoso cuando se ve a Mora arrastrando los pies con cautela, como si acabara de hacer un entrenamiento HIIT de dos horas.

Sin embargo, el esqueleto «Walker 3» de Moya es la secuela del que obtuvo la medalla de bronce en la primera media maratón robótica del mundo, celebrada en Pekín en abril de 2025. Y no hay duda de que este robot tiene algunas habilidades impresionantes, además de movimientos similares a los de los humanos.

Detrás de sus ojos hay una cámara, lo que significa que puede interactuar con los humanos y responder con «microexpresiones» similares a las humanas. Naturalmente, también cuenta con inteligencia artificial, por lo que Droidup denomina a Moya el primer «robot inteligente con encarnación totalmente biomimética» del mundo.

Esa descripción está abierta a interpretación, pero Mora es otro ejemplo impresionante de cómo la inteligencia artificial sale del mundo digital y entra en el físico, con resultados cada vez más convincentes.

Análisis: Los robots están llegando, pero no a nuestros hogares

He Xiaopeng, chairman and CEO of Xpeng Motors, yesterday addressed the incident where the Chinese NEV maker's humanoid robot Iron fell unexpectedly while standing during its first public offline debut at Mixc in Shenzhen Bay on Jan. 31, saying that it reminds him of how all… pic.twitter.com/nDwKOrypTzFebruary 2, 2026

Los robots humanoides están saliendo ahora de los laboratorios y entrando en el mundo real, pero siguen estando muy lejos del alcance de la mayoría de los consumidores. Se espera que Moya, por ejemplo, salga al mercado a finales de 2026 por 1,2 millones de yenes, es decir, unos 173 000 dólares / 127 000 libras esterlinas / 248 000 dólares australianos.

El título de «robot con el andar más inquietantemente realista» sigue correspondiendo, sin duda, al IRON de Xpeng (arriba), que se mueve con tanta naturalidad, como si fuera un modelo en una pasarela, que muchos han sospechado que se trata de un humano disfrazado de robot.

Ese mito se disipó cuando el robot cayó espectacularmente de bruces durante su primera demostración pública (véase el segundo 20 del vídeo anterior), lo que demuestra que los fracasos se han convertido en un rito de iniciación para los herederos del legendario ASIMO de Honda. O tal vez solo nos estén engañando con una falsa sensación de seguridad.

En cualquier caso, la CES 2026 nos demostró que los robots humanoides aún están lejos de pasearse por nuestras casas, aunque el 1X Neo (que puede ser tuyo por solo 20 000 dólares) pareciera por un momento la respuesta a nuestras plegarias sobre las tareas domésticas.

La realidad es que los robots que realmente han evolucionado para nuestros hogares no necesitan parecerse a Moya, y mucho menos tener una piel cálida o una precisión al caminar del 92 %. Los comentaristas del video del South China Morning Post sobre Moya dijeron que «si se atreve a dar dos pasos hacia mi cama, la tiraré por el balcón» y que «camina como un fantasma, parece un elemento disuasorio para los ladrones y mantiene a raya a los vecinos espeluznantes».

En cambio, lo más probable es que nos encontremos con robots humanoides en sus primeras funciones de servicio público. UBTech Robotics ha ganado recientemente un importante contrato para colocar sus humanoides en el paso fronterizo entre China y Vietnam, donde guiarán a los viajeros y, lo que es más preocupante, realizarán inspecciones.

Y Droidup afirma que, de manera similar, considera que los robots como Moya son los más adecuados para «escenarios de servicio público» en «estaciones de tren, bancos, museos y centros comerciales, proporcionando al público servicios prácticos como consultas, orientación sobre rutas e información».

Puede que sea una noticia preocupante para quienes trabajan en esos lugares, pero, por ahora, es más probable que nuestros robots domésticos se parezcan más a las mejores aspiradoras robot que a un humanoide con ojos con cámara y piel cálida.

