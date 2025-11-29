¿El modo incógnito es realmente privado? Aquí está la respuesta de los expertos en ciberseguridad, y lo que deberías hacer en su lugar

Cuando navegamos por Internet con Google Chrome, Safari, Firefox u Opera, hay una opción que promete privacidad llamada "Modo incógnito" o "Navegación privada"En otras palabras, está diseñado para mantener tu historial local limpio y también borrar los formularios o detalles de cuentas que hayas llenado, no para volverte totalmente anónimo. “El modo incógnito no protege contra el rastreo en línea o la vigilancia”, dice Moldvay.

Entonces, ¿de dónde viene este mito? “Obviamente, los nombres que usan los navegadores implican que son privados”, dice Lee Gilbank, cofundador y director de la empresa de ciberseguridad YorCyberSec. “Chrome tiene Incógnito, Edge tiene InPrivate, y tanto Firefox como Safari lo llaman Navegación Privada. Tres de cuatro literalmente dicen ‘privado’, así que es fácil ver por qué la gente asume que significa privacidad total”.

Las señales visuales también refuerzan esa impresión. “También está el hecho de que no hay historial de navegación y te aparecen ventanas emergentes que dicen ‘cookie de terceros bloqueada’ o ‘anuncio bloqueado’, lo cual contribuye a la idea de que la sesión de navegación está completamente protegida”, dice Gilbank

Pero hay cosas que puedes hacer si quieres más privacidad. “Para empezar, hay navegadores que ofrecen una privacidad más fuerte por defecto”, explica Gilbank. “Brave y DuckDuckGo bloquean cookies, rastreadores y, a veces, incluso ocultan tu dirección IP automáticamente”.

Para un anonimato más profundo, elegir una de las mejores VPN es tu mejor opción. “Si no quieres revelar información como tu dirección IP o detalles de tu proveedor de internet, usa una VPN”, aconseja Gilbank. “Muchos navegadores ahora incluyen opciones de VPN integradas por una pequeña tarifa, o puedes usar una herramienta dedicada como NordVPN, ExpressVPN o ProtoVPN”.

Sin embargo, hay sacrificios. “Las VPN pueden causar problemas, como navegación más lenta, funcionalidad limitada e incluso ciertos sitios bloquean el tráfico de VPN”, dice Gilbank.

Así que, aunque el modo incógnito es útil para mantener tu actividad local privada, sin dejar rastros en tu dispositivo, no es un manto de invisibilidad en línea. Si realmente quieres navegar de forma anónima, tendrás que hacer más —consulta nuestra guía sobre cómo navegar de forma privada en Chrome en Windows, Android y ChromeOS para instrucciones paso a paso de cómo hacerlo—., dependiendo del navegador que utilices.

El mito

Muchos de nosotros podríamos suponer que el modo incógnito hace que nuestra navegación sea completamente privada, que nadie, en ningún lugar, puede ver lo que estamos haciendo. Ni nuestro empleador, ni nuestro proveedor de Internet, ni los sitios web que visitamos. Somos privados, ¿verdad? Estamos en modo incógnito.

Es fácil entender por qué se ha extendido esa idea. Todo lo relacionado con la navegación privada parece secreto. El pequeño ícono de espionaje de Chrome, la ventana oscura, los mensajes tranquilizadores, como «no se guardará el historial». Da la sensación de que has entrado en modo sigiloso.

Pero, en realidad, el modo incógnito nunca se diseñó para que fueras anónimo en línea. Este malentendido está tan extendido que incluso Google se ha enfrentado a demandas de usuarios que afirman que se les engañó sobre el nivel de privacidad que ofrecía el modo incógnito.

¿Qué dicen los expertos?

Entonces, ¿el modo incógnito es realmente privado? «Depende de cómo se defina "privado"», afirma János Moldvay, vicepresidente de Medición de la plataforma de inteligencia de marketing Funnel. "El modo incógnito te protege principalmente contra el espionaje de las personas con las que compartes tu computadora. Ese es el alcance principal de la privacidad del usuario".

TL;DR (Image credit: Getty Images) El modo incógnito oculta tu historial de navegación a otras personas que usan tu dispositivo, pero no a Internet. Los sitios web, los empleadores y los proveedores de servicios de Internet pueden seguir rastreándote a menos que uses herramientas adicionales, como las VPN.

En otras palabras, está diseñado para mantener tu historial local limpio y también borrar los formularios o detalles de cuentas que hayas llenado, no para volverte totalmente anónimo. “El modo incógnito no protege contra el rastreo en línea o la vigilancia”, dice Moldvay.

Me explica que las cookies de terceros están bloqueadas —esas son los pequeños archivos de datos que los anunciantes usan para rastrearte entre sitios y crear un perfil de tus hábitos de navegación—. Pero fuera de eso, los sitios web aún pueden ver bastante. “Pueden detectar las especificaciones de tu dispositivo y navegador, lo cual puede usarse para fingerprinting —un método para identificar usuarios”, me dice. “También pueden ver tu dirección IP, tu proveedor de internet, cargar scripts de rastreo para seguir a los usuarios y ver cualquier información de inicio de sesión o cuenta que ingreses”.

Entonces, ¿de dónde viene este mito? “Obviamente, los nombres que usan los navegadores implican que son privados”, dice Lee Gilbank, cofundador y director de la empresa de ciberseguridad YorCyberSec. “Chrome tiene Incógnito, Edge tiene InPrivate, y tanto Firefox como Safari lo llaman Navegación Privada. Tres de cuatro literalmente dicen ‘privado’, así que es fácil ver por qué la gente asume que significa privacidad total”.

Las señales visuales también refuerzan esa impresión. “También está el hecho de que no hay historial de navegación y te aparecen ventanas emergentes que dicen ‘cookie de terceros bloqueada’ o ‘anuncio bloqueado’, lo cual contribuye a la idea de que la sesión de navegación está completamente protegida”, dice Gilbank.

Pero hay cosas que puedes hacer si quieres más privacidad. “Para empezar, hay navegadores que ofrecen una privacidad más fuerte por defecto”, explica Gilbank. “Brave y DuckDuckGo bloquean cookies, rastreadores y, a veces, incluso ocultan tu dirección IP automáticamente”.

Para un anonimato más profundo, elegir una de las mejores VPN es tu mejor opción. “Si no quieres revelar información como tu dirección IP o detalles de tu proveedor de internet, usa una VPN”, aconseja Gilbank. “Muchos navegadores ahora incluyen opciones de VPN integradas por una pequeña tarifa, o puedes usar una herramienta dedicada como NordVPN, ExpressVPN o ProtoVPN”.

Sin embargo, hay sacrificios. “Las VPN pueden causar problemas, como navegación más lenta, funcionalidad limitada e incluso ciertos sitios bloquean el tráfico de VPN”, dice Gilbank.

Así que, aunque el modo incógnito es útil para mantener tu actividad local privada, sin dejar rastros en tu dispositivo, no es un manto de invisibilidad en línea. Si realmente quieres navegar de forma anónima, tendrás que hacer más —consulta nuestra guía sobre cómo navegar de forma privada en Chrome en Windows, Android y ChromeOS para instrucciones paso a paso de cómo hacerlo—.

