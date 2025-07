La IA puede brindar "claridad emocional y confianza", dice productor ejecutivo de Xbox a su personal, después de despidos masivos en Microsoft

Microsoft ha estado promocionando sus ambiciones en materia de inteligencia artificial durante los últimos años, pero el discurso de un ejecutivo sobre el poder de la IA a ex empleados que fueron despedidos recientemente recibió un golpe incómodo.

En medio de la mayor ronda de despidos en más de dos años, alrededor de 9.000 personas, Matt Turnbull, productor ejecutivo de Xbox Game Studios Publishing, sugirió que los chatbots de inteligencia artificial podrían ayudar a los afectados a procesar su dolor, elaborar currículums y reconstruir su confianza.

El gesto tenía la intención de mostrar apoyo, pero dejó a muchos desarrolladores de juegos indignados.

Turnbull publicó su mensaje, posiblemente bienintencionado, pero sin duda mal redactado e inoportuno, en LinkedIn. Compartió ideas para dar indicaciones a un chatbot de IA que, según él, podrían ayudar a sus compañeros despedidos a afrontar la incertidumbre profesional y la turbulencia emocional.

La reacción fue rápida y furiosa, lo que lo llevó a eliminar la publicación, pero aún puedes leerla gracias a la publicación de Bluesky de Brandon Sheffield a continuación.

Matt Turnbull, Executive Producer at Xbox Game Studios Publishing - after the Microsoft layoffs - suggesting on Linkedin that may maybe people who have been let go should turn to AI for help. He seriously thought posting this would be a good idea.