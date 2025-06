A continuación te explicamos por qué deberías estar entusiasmado con la llegada de los resúmenes de audio a la Búsqueda de Google

Google está probando la función NotebookLM Audio Overviews en la búsqueda

La función ofrecerá breves resúmenes de audio generados por IA para determinadas consultas.

La función utiliza modelos Gemini para ofrecer explicaciones tipo podcast con enlaces en los que se puede hacer clic.

Sin duda, la función Audio Overviews en NotebookLM de Google ha sido toda una experiencia desde su aparición el año pasado.

Ahora llega a la Búsqueda de Google, de momento sólo como prueba en Labs, pero ofrece una versión más reducida de los «podcasts» generados por inteligencia artificial que me gustan en NotebookLM.

Una vez que te hayas registrado a través de Labs, empezarás a ver un pequeño aviso en algunas páginas de resultados de búsqueda que dice «Generar resumen de audio». Tócalo, espera entre 30 y 40 segundos y aparecerá un clip de audio compacto de unos cinco minutos, a veces menos, que explica lo que has buscado en forma de dos voces generadas por IA que mantienen una conversación. No es demasiado profundo, pero tampoco superficial. Piensa en un término medio entre «la madriguera del conejo de Wikipedia» y «sólo leí el titular».

Mientras escuchas, el reproductor de audio permanece acoplado a la página de resultados y muestra enlaces a las fuentes de las que se ha servido la IA. Puedes seguir navegando, consultar artículos relacionados o simplemente escuchar y absorber. Si te gusta lo que oyes, puedes darle un pulgar hacia arriba. Si es un error garrafal, el pulgar hacia abajo también está ahí.

Aunque es similar a lo que hace NotebookLM con sus resúmenes de audio, la versión de búsqueda tiene una diferencia importante. NotebookLM sólo utiliza los documentos que subes, los vídeos de YouTube y los sitios web a los que enlazas específicamente. La versión de la Búsqueda de Google extrae el contenido de la web pública. Eso puede ser bueno o malo, dependiendo de lo que busques. Algo sencillo y científico puede estar bien, pero una discusión sobre la mejor película de la historia puede obtener una pista de audio diferente cada vez que busques. Aquí tienes un ejemplo del que grabé un fragmento.

Búsqueda de podcasts con IA

No es perfecto, y aunque las voces son buenas, no dejan de ser voces de IA. También puedes notar que repite como un loro frases sacadas directamente del post de alguien en Reddit. Pero se puede escuchar y, como señala Google, es manos libres, con la opción de ajustar la velocidad de los altavoces y los enlaces para proporcionar más contexto. Puedes acelerarlo o ralentizarlo, saltar o seguir los enlaces sobre la marcha. Es una búsqueda mejorada con IA, no un nuevo audiolibro.

Por ahora, no todas las búsquedas ofrecen la posibilidad de crear una descripción general de audio. También tienes que estar en EE.UU. e inscribirte en Labs ahora mismo. Pero, yo esperaría que tuviera un lanzamiento general muy pronto. Entonces podrás preguntar cómo funcionan las baterías de iones de litio o por qué sigue en pie el hormigón romano, y conseguir un bonito mini debate de personajes digitales.

Piense en ello como si los resúmenes en vídeo y los carruseles de imágenes hubieran aportado nuevas dimensiones a nuestra forma de asimilar la información en Internet. Con OpenAI y Perplexity y una docena de motores de búsqueda de inteligencia artificial pisándole los talones, Google necesita cualquier truco que pueda reunir para destacar, y un podcast de inteligencia artificial como respuesta a una búsqueda es sin duda una forma de ser único, al menos por ahora.