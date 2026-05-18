Ya sabemos cómo es el DJI Osmo Pocket 4P, y el modelo insignia cuenta con dos lentes, un zoom de 3x y un sensor de 1 pulgada, pero aún falta la fecha de lanzamiento

Nos acercamos al lanzamiento del DJI Osmo Pocket 4P

DJI ha publicado imágenes oficiales de la cámara

Aún quedan por confirmar muchos de los detalles clave sobre el dispositivo

Tras el lanzamiento el mes pasado de la cámara para vlogs DJI Osmo Pocket 4, nos acercamos cada vez más a la presentación oficial de su hermana mayor, y DJI nos ha ofrecido hasta ahora la mejor visión del Osmo Pocket 4P en las redes sociales.

Las publicaciones en X e Instagram revelan el diseño del dispositivo casi por completo. Podemos ver la configuración de la cámara de doble lente, que es una de las diferencias clave con respecto al modelo estándar, y hay indicios de un zoom de 3x y un sensor de 1 pulgada.

La cámara se presentó ayer en un "avance exclusivo" en el Festival de Cine de Cannes, pero aún estamos a la espera de muchos detalles. Algunos asistentes al festival han estado mostrando la cámara, sin revelar ninguna especificación ni mostrar imágenes capturadas por el dispositivo.

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Lo que podemos decir es que este va a ser un paso adelante respecto al Pocket 4 estándar en términos de calidad de video y precio, y su presentación en Cannes es una señal de que DJI quiere promocionarlo como un equipo serio para cineastas.

La espera

New Vision. New Legends. Alongside the world-renowned visual storytellers, witness Osmo Pocket 4P redefine portable cinema in Cannes. #OsmoPocket4P pic.twitter.com/kpWvTtjnOHMay 14, 2026

Ya hay un comunicado de prensa oficial, pero, una vez más, no da muchos detalles sobre las especificaciones. Lo que sí sabemos es que la cámara es capaz de «narrar historias con calidad profesional» y ofrece un rendimiento de color D-Log2 de 10 bits, algo que los creativos del sector sabrán apreciar.

El comunicado de prensa también menciona un mejor rendimiento en retratos, zoom y condiciones de poca luz, por lo que parece que DJI ha puesto todo su empeño en la DJI Osmo Pocket 4P. Sin embargo, los precios y las configuraciones «se anunciarán en una fecha posterior», afirma DJI.

Esta larga campaña de expectación no ha sentado bien a algunos comentaristas de Reddit, quienes han descartado el adelanto de Cannes como «pura propaganda de marketing» sin «ningún detalle real». Tendremos que esperar para ver si la cámara acaba valiendo la pena la larga espera.

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Mientras tanto, Insta360 está ocupada preparándose para lanzar la Insta360 Luna Ultra, con su propia configuración de cámara de doble lente, grabación de video en 8K y un panel de control remoto desmontable, según las últimas filtraciones.

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