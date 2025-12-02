Sony presenta la nueva Alpha 7V: la quinta generación que redefine el full-frame

¿Estás listo para conocer todo sobre la nueva cámara de Sony, Alpha 7V? De ser así, llegaste al lugar indicado.

Lo primero que debes saber es que se trata de la muy anticipada quinta generación de la popular línea de cámaras full-frame sin espejo Alpha 7, que incorpora el nuevo sensor de imagen CMOS RS parcialmente apilado de aproximadamente 33,0 megapíxeles efectivos. El nuevo procesador de imagen BIONZ Xr2 incorpora las funciones de procesamiento con IA de la última serie (AlphaTM). A partir de estas innovaciones, la cámara Sony Alpha 7V ofrece una mejora significativa en todos los aspectos de la imagen, desde las funciones de enfoque automático (AF) con reconocimiento en tiempo real y seguimiento en tiempo real, hasta aspectos como velocidad, colores precisos y consistentes, captura fotográfica y versatilidad para grabar videos.

Asimismo, Sony presenta el modelo FE 28-70mm F3.5-5.6 OSS II, un lente zoom estándar full-frame compacto y liviano, compatible con la función de tomas continuas de alta velocidad de la cámara Sony Alpha 7V.

“La cámara Sony Alpha 7V redefine las expectativas respecto de qué puede lograr una cámara full-frame versátil”, sostiene Yang Cheng, vicepresidente de Imaging Solutions, Sony Electronics Inc. “Gracias al desarrollo continuo del enfoque automático inteligente, la ciencia del color y la capacidad de respuesta del sistema, podemos enriquecer nuestra línea de productos con un nuevo y poderoso modelo que ofrece a los creadores una herramienta avanzada, que se encuentra a la altura de sus capacidades creativas y los ayuda a cumplir sus sueños.”

Rendimiento mejorado con tecnología de IA

La cámara Sony Alpha 7V integra la unidad de procesamiento con IA al procesador BIONZ XR2 para ofrecer un salto sustancial en la velocidad, la precisión y la confiabilidad del enfoque automático. El modelo Sony Alpha 7V incorpora una mejora de hasta el 30 %[] en la función de enfoque automático con reconocimiento en tiempo real, que permite reconocer de forma instantánea sujetos específicos y capturarlos con alto nivel de precisión. Con 759 puntos de detección por fase que cubren hasta el 94 % del encuadre, la cámara garantiza el seguimiento preciso del sujeto prácticamente en casi toda el área de la imagen, incluso en condiciones difíciles con poca iluminación inferior a EV -4.0.

Además, la función de procesamiento RAW de alta resolución ahora es compatible a través de aplicaciones Imaging Edge Desktop[] para disfrutar de una flexibilidad sin precedentes en la etapa de posproducción.

Tomas continuas de alta velocidad sin comprometer calidad

La combinación del sensor CMOS Exmor RS parcialmente apilado con una velocidad de lectura aproximadamente 4,5 veces más rápida y el procesador BIONZ XR2 logra imágenes de alta calidad con mínima distorsión.

Además, el seguimiento de alta precisión con hasta 60 cálculos por segundo de AF/AE y los disparos continuos sin interrupciones visuales (blackout) de hasta 30 fps con seguimiento de AF/AE garantizan que el usuario no se pierda ninguna oportunidad, incluso en escenarios complejos con sujetos en rápido movimiento, por ejemplo, al fotografiar la vida silvestre y eventos deportivos. Incluso durante las grabaciones en formato RAW de 14 bits, la cámara logra disparos continuos de alta velocidad de hasta 30 fps con seguimiento de AF/AE.

La función de precaptura, que puede grabar hasta 1 segundo antes de presionar el obturador, permite capturar momentos decisivos incluso con sujetos cuyos movimientos son difíciles de predecir, tales como las mascotas y en eventos deportivos.

Increíble rendimiento fotográfico

Diseñada para ofrecer máximo control creativo, la cámara Sony Alpha 7V alcanza hasta 16 pasos de rango dinámico[], lo que garantiza increíbles detalles de tonos, tanto en las áreas iluminadas como oscuras de la imagen. Incluso en escenas con contraste extremo, la cámara permite expresar gradaciones suaves y naturales de la áreas oscuras y luminosas.

La función de balance de blancos automático (AWB) impulsada por IA aprovecha el análisis avanzado de la escena para ofrecer una reproducción constante de color y utiliza tecnología de aprendizaje profundo para hacer estimaciones de la fuente de luz. Al identificar automáticamente la fuente de luz del entorno de grabación con alta precisión y ajustar los tonos correspondientes, la cámara logra una reproducción de colores estable y genera imágenes con colores más reales y menor carga de trabajo en posproducción.

Funciones de grabación de video versátiles

Para ampliar las posibilidades creativas de los creadores híbridos, la cámara Sony Alpha 7V presenta modos de grabación en 4K adicionales, entre ellos, la grabación en 4K 60p con sobremuestreo en 7K, disponible en el modo full-frame, y la grabación en 4K 120p en el modo APS-C/Super 35 mm, para ofrecer material de video detallado y enriquecido con increíble flexibilidad para la edición.

El sensor realiza una lectura completa de píxeles sin agrupamiento para garantizar la grabación de videos con los detalles más finos.

El sistema de estabilización de imagen incluye el modo activo dinámico (Dynamic Active)[], que posibilita la grabación de videos suaves y estables incluso con la cámara en mano. Los usuarios pueden disfrutar de grabaciones de videos de alta calidad para una amplia variedad de aplicaciones, desde vlogs y producciones creativas hasta recuerdos de familia.

La cámara también incluye una función de encuadre automático que ajusta la composición óptima de los sujetos durante la grabación mediante tecnología de reconocimiento de sujetos con IA. Esto posibilita la grabación de videos estables en diversas circunstancias.

El nuevo sistema de reducción de ruido incorporado en la cámara y la mejora del micrófono interno [] garantizan una grabación de audio de alta calidad al reducir los ruidos de fondo estables, minimizar las interferencias y mantener un sonido natural.

Funcionamiento y uso mejorados

La cámara Sony Alpha 7V, diseñada con la eficiencia en mente, ofrece compatibilidad con la tecnología Wi-Fi® 6E GHz[] para disfrutar de transmisiones inalámbricas estables de alta velocidad, y dos puertos USB Type-C para ofrecer mayor flexibilidad y flujos de trabajo mejorados.

Gracias a su compatibilidad con el formato vertical y a la posibilidad de ajustar el sonido del obturador, la cámara se adapta a diversos entornos de grabación.

La pantalla multiángulo de 4 ejes combina un diseño abatible e inclinable que permite realizar ajustes horizontales y verticales sin restricciones para disfrutar de una mayor libertad al momento de grabar.

Para ofrecer mayor confort, estabilidad y control durante sesiones de grabación largas, la cámara incorpora un mejor diseño de agarre adaptado a los dedos.

Diseñada para ofrecer confiabilidad

La cámara Sony Alpha 7V incorpora mejoras en la gestión de energía y el rendimiento de la batería para ofrecer sesiones de grabación más largas, sin interrupciones. El nuevo modo de bajo brillo del monitor extiende aún más la duración de la batería [], y la mejora en la gestión térmica admite grabaciones en 4K más prolongadas[], sin comprometer la calidad del material, de aproximadamente 630 tomas al usar el visor de acuerdo con los estándares de CIPA.

FE 28-70mm F3.5-5.6 OSS II: un lente versátil

El nuevo lente FE 28-70mm F3.5-5.6 OSS II, compacto, liviano y veloz, está diseñado para aprovechar al máximo las funciones de grabación continua[] de la cámara Sony Alpha 7V. Al combinarlo con cámaras compatibles, este nuevo lente ofrece seguimiento de AF/AE de hasta 120 fps [], tomas continuas, estabilización de imagen coordinada y fluida entre la cámara y el lente, AF disponible incluso al hacer zoom y compatibilidad con la función Breathing Compensation integrada. Este lente ofrece flexibilidad y respuesta suave y confiable, tanto para realizar tomas de acción dinámicas como para grabar eventos de ritmo acelerado o videos de alta calidad.

Responsabilidad social

En línea con la ambiciosa iniciativa “Road to Zero” de Sony, estos productos siguen la visión de la compañía de llevar su huella ambiental a cero para el año 2050. Las fábricas de los productos de imágenes del Grupo Sony, incluidas las instalaciones donde se fabrican los modelos Sony Alpha 7V y FE 28-70mm F3.5-5.6 OSS II, operan con energía 100 % renovable. Lo embalajes de estos productos utilizan Original Blended Material[ Material de papel fabricado con bambú, fibras de caña de azúcar y papel reciclado posconsumo.], un material respetuoso del medio ambiente exclusivo de Sony, en lugar de plástico.

Descubre historias exclusivas y emocionante contenido grabado con la nueva cámara Sony Alpha 7V, el lente FE 28-70mm F3.5-5.6 OSS II y otros productos de imágenes de Sony en www.alphauniverse.com, un sitios creado para capacitar, informar e inspirar a creadores de contenido.

En México, los interesados podrán encontrar este nuevo modelo en preventa del 2 al 15 de diciembre con precio especial.