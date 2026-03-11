Sony lanza en México la nueva Sony Alpha 7V con IA y ráfagas de hasta 30 fps

Sony lleva la inteligencia artificial a la fotografía con la Alpha 7V

Sony Alpha 7V
(Crédito de imagen: Sony)

¡La espera terminó! Sony lanzó en México la nueva Sony 7V con increíbles características. ¿Estás listo para conocer todos los detalles?

Este modelo incorpora un nuevo sensor CMOS RS parcialmente apilado de 33 MP y el procesador de imagen BIONZ XR2 con funciones de IA para mejorar la detección de sujetos, el enfoque y la velocidad.

Detalles que conquistan

Sony 7V

(Image credit: Sony)

Conoce las características innovadoras de esta nueva cámara.

  • Rendimiento y autofoco impulsados por IA:
  • Mejora de hasta 30% en AF con reconocimiento en tiempo real y 759 puntos AF que cubren 94% del encuadre.
  • Balance de blancos automático basado en IA para colores más precisos.
  • Captura continua y velocidad profesional:
  • Lectura 4.5x más rápida y tomas de hasta 30 fps sin blackout con AF/AE continuo.
  • Puedes capturar 30 fotos por segundo en RAW de máxima resolución
  • Función de precaptura que guarda hasta 1 segundos antes del disparo.
  • Video 4K de alto nivel:
  • 4K 60p sobremuestreado desde 7K en full-frame.
  • 4K 120p en APS-C/Super 35 mm.
  • Estabilización Dynamic Active y encuadre automático con IA.
  • Optimizada para uso profesional:
  • Pantalla multiángulo de 4 ejes, Wi-Fi 6E, puertos USB-C duales y ergonomía mejorada.
Antonio Quijano
