Sony lanza en México la nueva Sony Alpha 7V con IA y ráfagas de hasta 30 fps

¡La espera terminó! Sony lanzó en México la nueva Sony 7V con increíbles características. ¿Estás listo para conocer todos los detalles?

Este modelo incorpora un nuevo sensor CMOS RS parcialmente apilado de 33 MP y el procesador de imagen BIONZ XR2 con funciones de IA para mejorar la detección de sujetos, el enfoque y la velocidad.

A partir de estas innovaciones, la cámara Sony Alpha 7V ofrece una mejora significativa en todos los aspectos de la imagen, desde la calidad de imagen, color, rango dinámico, así como las funciones de enfoque automático (AF)[Opciones disponibles: AUTO, Persona, Animal/Ave, Animal, Ave, Insecto, Vehículo/Tren y Avión. En algunos casos, la cámara puede presentar errores de reconocimiento respecto de otro tipo de sujetos no especificados.] con reconocimiento en tiempo real y seguimiento en tiempo real [ “Tracking” en el menú.], hasta aspectos como la velocidad, los colores precisos y consistentes, la captura fotográfica y la versatilidad para grabar videos.

Detalles que conquistan

Conoce las características innovadoras de esta nueva cámara.

Rendimiento y autofoco impulsados por IA:

Mejora de hasta 30% en AF con reconocimiento en tiempo real y 759 puntos AF que cubren 94% del encuadre.

Balance de blancos automático basado en IA para colores más precisos.

Captura continua y velocidad profesional:

Lectura 4.5x más rápida y tomas de hasta 30 fps sin blackout con AF/AE continuo.

Puedes capturar 30 fotos por segundo en RAW de máxima resolución

Función de precaptura que guarda hasta 1 segundos antes del disparo.

Video 4K de alto nivel:

4K 60p sobremuestreado desde 7K en full-frame.

4K 120p en APS-C/Super 35 mm.

Estabilización Dynamic Active y encuadre automático con IA.

Optimizada para uso profesional:

Pantalla multiángulo de 4 ejes, Wi-Fi 6E, puertos USB-C duales y ergonomía mejorada.