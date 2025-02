Sony Alpha Plus: Conoce el nuevo programa para apoyar a creadores de contenido

¿Sabían que Sony tiene un programa especial (Alpha Plus) para apoyar a los creadores de contenido con beneficios exclusivos para los usuarios de la familia Alpha y así aprovechar al máximo de sus equipos?

Alpha Plus® es un paquete de beneficios único en ofrecer una amplia variedad de talleres gratuitos, tutoriales online de Alpha Academy, acceso a la red de Servicio Técnico Nacional, servicios de limpiezas de sensor gratuitos, garantía extendida gratis por un año1 y mucho más.

El paquete está disponible de manera gratuita al comprar equipos Alpha, solo tienes que registrarlos en sony-latin.com/registro para descubrir las ventajas de formar parte de ser un #SonyAlphaLatin.

“Alpha Plus busca que los usuarios de cámaras Sony puedan tener acompañamiento en su desarrollo como creadores a través de aplicaciones y talleres dictados por profesionales, además de brindar mantenimiento a las cámaras para que su inversión tenga posibilidad de escalar y rendir al máximo. En Sony queremos que los creadores de contenidos no se preocupen por sus equipos si no por producir y crear”, señaló Ángelo Marconi, Gerente Regional de la categoría Digital Imaging para Sony Latinoamérica.

La oferta de iniciativas Alpha son las que se describen a continuación, las cuales buscan crear comunidad, propiciar un entorno de colaboración, además de estar en contacto directo con los creadores, procurar mantenimiento y cuidado de los equipos, así como dar información de valor para los clientes.

¡Aprende algo nuevo con talleres gratuitos dictados por profesionales!

Para impulsar tu pasión por la fotografía, cada mes podrás ser parte de los talleres y seminarios gratuitos de manera online y/o presencial para adquirir nuevas habilidades y aprovechar al máximo tus equipos. Desde talleres básicos acerca de ¿cómo sacarle provecho al flash? o colorización y procesos de edición, hasta talleres de producción cinematográfica.

Alpha Academy

Accede con tu cuenta Sony a cientos de video tutoriales, para principiantes o expertos, de producto hasta hasta herramientas de edición y revelado digital, dictados por profesionales que puedes ver en cualquier momento. Algunos de los tutoriales que podrán realizar corresponden a fotografía nocturna, de naturaleza y fauna, fotografía conceptual, colorización para cine, retratos, iluminación, edición y retoque de fotografías, entre otros.

Entérate las últimas novedades sobre el mundo de la fotografía

Mantente informado de las últimas tendencias de la mano de expertos a través de Alpha Universe, la comunidad online creada para descubrir y compartir contenidos, así como tips y reviews de las cámaras Sony Alpha. Aquí podrás encontrar una recopilación de los mejores trabajos realizados por profesionales e información sobre historias, técnicas, nuevas expresiones y actividades únicas detrás de escena.

Creators' App ofrece increíbles funciones para creadores

Con Creators' App te beneficiarás del uso de aplicaciones que te ofrecen soluciones eficientes. Esta aplicación ayuda a todos los creadores a integrar cámaras con aplicaciones y servicios de filmación y producción. Adicionalmente, con Creators' App podrás transferir fácilmente fotos y videos directamente desde tu cámara conectada al smartphone o Tableta. La aplicación realiza la transferencia bien sea durante el disparo o cuando esté apagada o cargándose, tú eliges cuáles son los archivos que quieras transferir. Esto logra un trabajo más fluido y amplia las posibilidades de captura.

Obtén asistencia integral en todo el país

Ya sea una reparación urgente o un mantenimiento programado, contamos con un equipo de técnicos altamente capacitados y ubicaciones estratégicas para resolver cualquier problema con tus productos, asegurando así un servicio confiable y de calidad en cada rincón del país, para mantener tus equipos funcionando de manera óptima.

Sensor Cleaning Station

El sensor como un componente importante de los equipos, requiere cuidados especiales, Sony sabe la relevancia que implica esa limpieza de equipos, por ello, al comprar una cámara de lentes intercambiables en Sony Store obtendrás 4 limpiezas de sensor sin costo adicional, las cuales estarán disponibles para realizar durante los primeros dos años a partir de la fecha de compra.

En harás de propiciar el buen cuidado de los equipos recordamos de guardar el cuerpo, lente y accesorios en el embalaje que proteja de cualquier golpe, en un lugar seco, además de aprovechar las actualizaciones gratuitas de firmware para optimizar funcionalidades, o en su caso corregir posibles problemas de configuración, y así aprovechar todo el potencial de los equipos Sony.