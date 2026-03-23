Los HUAWEI XMAGE Awards 2026 abren convocatoria a nivel global

¡Es oficial! La décima edición de los XMAGE Awards abren convocatoria, invitando a fotógrafos de nivel global a participar con sus mejores obras.

Recordemos que los XMAGE Awards se ha vuelto una galería para proyectar a todo tipo de fotógrafos, amateurs y profesionales, a nivel mundial.

Esta plataforma abierta dedicada a la fotografía móvil de Huawei tiene como objetivo animar a los creadores a expresar el poder de las imágenes y compartir su visión a través de sus herramientas creativas preferidas. Desde su creación en 2017, Huawei ha organizado este concurso mundial cada año, atrayendo a participantes de más de 170 países y regiones, con casi seis millones de trabajos presentados hasta la fecha. Reconocidos como uno de los concursos de fotografía móvil más grandes e influyentes del mundo, los XMAGE Awards se han convertido en una plataforma fundamental para fomentar y conectar el ecosistema de la cultura fotográfica global.

El artículo continúa a continuación

Este año, los HUAWEI XMAGE Awards presentan el lema "Now is Your Shot" (Ahora es tu oportunidad), que anima a los creadores a aprovechar el momento y capturar perspectivas únicas a través de sus lentes: un viaje introspectivo hacia el interior, plasmado en forma visual. Tras el enfoque de 2024 en la resonancia emocional con "A Heartwarming World" y la exploración de 2025 de la conexión entre las personas y el mundo con "The World, You and Me", la propuesta de este año marca un nuevo capítulo. De esta forma, los XMAGE Awards han pasado de ser un evento impulsado por la tecnología a convertirse en un movimiento global que fomenta las narrativas culturales a través de las imágenes.

Categorías y premios

El concurso mantiene el formato del año pasado, con la selección del "XMAGE 100": una colección de 100 obras elegidas por un jurado de expertos entre todas las propuestas admisibles:

Los autores de cada obra seleccionada recibirán un premio de 1,500 dólares (antes de impuestos).

De entre estas 100 obras, tres fotógrafos serán distinguidos como "Fotógrafo del Año" y recibirán 10,000 dólares cada uno (antes de impuestos), según la evaluación del jurado y el mérito artístico de sus propuestas.

Está previsto que las obras ganadoras se expongan en el Grand Palais de París —un centro internacional de arte y moda— a finales de este año. Para fomentar la creatividad diversa, el concurso cuenta con nueve categorías:

Tan Lejos Tan Cerca Noche Fantástica Color y Sombra Rostros Un Mundo Conmovedor Laboratorio Experimental Guión Gráfico Acción Y la recién incorporada, Momentos Activos, que destaca imágenes cautivadoras de deportes, actividades al aire libre y escenas de viajes.

En conjunto, estas nueve categorías no sólo celebran la vida cotidiana, sino que también ofrecen una plataforma para la expresión personal audaz y vanguardista.

Obtenga información, inspiración y ofertas diarias en su bandeja de entrada Regístrese para recibir noticias de última hora, reseñas, opiniones, ofertas de alta tecnología y más. Contáctame con novedades y ofertas de otras marcas de Future Recibe correos electrónicos nuestros en nombre de socios o patrocinadores de confianza

¿Cómo participar?

El concurso ya está abierto a participantes de todo el mundo; el plazo de inscripción comienza hoy y finaliza el 16 de agosto a las 10:00 horas CDMX. Puedes inscribirte a través de varios canales, como el sitio web oficial del concurso, la app My HUAWEI, HUAWEI Community, Instagram, y 500px. Para mayor comodidad, los usuarios de smartphones Huawei pueden usar la nueva función "publicar con un toque" para compartir fotos directamente desde su galería a través de la app My HUAWEI y participar.

El jurado de los HUAWEI XMAGE Awards 2026

El concurso de este año cuenta con un prestigioso jurado, formado por reconocidos artistas visuales y profesionales del sector:

Liu Heung Shing, fotoperiodista ganador del Premio Pulitzer.

Chen Xiaobo, editor en jefe de la Agencia de Noticias Xinhua e investigador en imagen.

Florence Bourgeois, directora de Paris Photo.

Cao Ting, decano de la Facultad de Medios Visuales y Comunicación de la Academia de Cine de Pekín.

Fabrice Laroche, editor en jefe de Fisheye.

Dai Xianjing, fotógrafo y director de documentales.

Li Changzhu, director de marca de HUAWEI XMAGE.

Con una combinación de perspectivas profesionales y experiencias diversas, estos distinguidos miembros del jurado evaluarán las propuestas basándose en un profundo conocimiento de la narración visual, para finalmente seleccionar las obras ganadoras.

El año pasado, HUAWEI XMAGE lanzó una serie de actividades de cocreación con el objetivo de conectar a los entusiastas de la fotografía de todo el mundo y explorar juntos el futuro de la imagen móvil. La serie de Talleres XMAGE ya se ha celebrado en Shanghái, Anji, Lishui y París. Este año, llevará la iniciativa a más ciudades de todo el mundo, fomentando un ecosistema global diverso para el intercambio de imágenes mediante la integración de tecnología, cultura y experiencias inmersivas.