instax lanza su Calendario de Adviento 2025: 24 días de magia, fotos y sorpresas

Estamos en la recta final de 2025, para muchos la mejor época del año, por ello, Instax presentó su "calendario de Adviento 2025", una experiencia diseñada para disfrutar la magia de diciembre, ¿cómo? Con pequeños detalles y fotografías instantáneas.

Es importante mencionar que este set incluye la instax mini 12, disponible en colores rosa o lila, un cartucho instax mini y 24 sorpresas que te invitarán a decorar, personalizar y acompañar cada foto, inspirando nuevas formas para compartir momentos al instante.

Lo que hace especial a este set, es la experiencia de descubrir una sorpresa distinta cada día: accesorios como marcos, pincitas, acrílicos protectores, ganchos para colocar fotografías, un mini álbum exclusivo, entre otros. Este calendario de adviento reúne detalles que complementan perfecto la cámara y convierten diciembre en un juego creativo diario. Esta edición especial, se vuelve un regalo ideal para niñas y niños, adolescentes, millennials o para consentir a alguien especial con algo único y lleno de emoción y espiritualidad.

La instax mini 12 es una de las cámaras más queridas de la marca gracias a su diseño intuitivo y a su exposición automática, que ajusta brillo y flash para obtener fotos luminosas en cualquier momento. Su modo Close-up, el espejo para selfies y el funcionamiento listo-para-usar la vuelven ideal tanto para quienes empiezan en la fotografía instantánea como para quienes desean un detalle especial para estas fiestas. El Calendario de Adviento 2025 está disponible exclusivamente en Liverpool , tanto en sus tiendas físicas como en su plataforma en línea, a un precio de $3,599 MXN.

Además del Calendario de Adviento, instax ofrece otros increíbles productos esenciales y lanzamientos de este 2025 que complementan esta temporada para diferentes personalidades y necesidades: la instax mini LiPlay+, que combina imagen y sonido; la instax mini Link 3 para Nintendo Switch, ideal para imprimir capturas de tus juegos favoritos; la elegante instax mini Evo “Gentle Rose”; así como la instax WIDE Evo y la instax mini 41.

