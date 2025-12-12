instax lanza su Calendario de Adviento 2025: 24 días de magia, fotos y sorpresas

Estamos en la recta final de 2025, para muchos la mejor época del año, por ello, Instax presentó su "calendario de Adviento 2025", una experiencia diseñada para disfrutar la magia de diciembre, ¿cómo? Con pequeños detalles y fotografías instantáneas.

Es importante mencionar que este set incluye la instax mini 12, disponible en colores rosa o lila, un cartucho instax mini y 24 sorpresas que te invitarán a decorar, personalizar y acompañar cada foto, inspirando nuevas formas para compartir momentos al instante.

Además del Calendario de Adviento, instax ofrece otros increíbles productos  esenciales y lanzamientos de este 2025 que complementan esta temporada para diferentes personalidades y necesidades: la instax mini LiPlay+, que combina imagen y sonido; la instax mini Link 3 para Nintendo Switch, ideal para imprimir capturas de tus juegos favoritos; la elegante instax mini Evo “Gentle Rose”; así como la instax WIDE Evo y la instax mini 41.

Antonio Quijano
Antonio Quijano
