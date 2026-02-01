El reloj "Casino Royale" de Casio se renueva inspirándose en Leica y se convierte en el accesorio económico definitivo para los fotógrafos

Casio lanza el reloj digital M-Edition, inspirado en el diseño de Leica

El reloj está disponible en dos variantes, una versión cromada y otra negra, al igual que muchas cámaras de la serie M de Leica

La tienda minorista del reloj, PPP Cameras, ya ha agotado ambas versiones

Las cámaras Leica se encuentran entre los productos fotográficos más codiciados que se pueden comprar. A pesar de sus precios aparentemente astronómicos, están fabricadas para un público especializado y suelen agotarse a los pocos minutos de su lanzamiento. Sin embargo, si, como es mi caso, tener un sistema completo de la serie M está fuera de tu presupuesto actual, el nuevo reloj Casio M-Edition podría satisfacer tu deseo de tener un producto de la marca del punto rojo.

Disponible en versiones cromada y negra, este reloj digital cuenta con una esfera roja personalizada que hace referencia, de forma no demasiado sutil, al icónico círculo rojo que adorna el cuerpo de muchas de las populares cámaras Leica fabricadas en Wetzlar, como la Leica M11 o la Leica M-EV1. Los ecos de la marca M no terminan ahí. Incluso la correa del reloj está fabricada con un patrón de cuero sintético que pretende que el usuario (o un observador envidioso) piense en el aspecto y el tacto de los cuerpos de las cámaras Leica.

Además, aunque el reloj no llega a tomar fotografías, está equipado con LED rojos especiales que se utilizan funcionalmente como luz del reloj, pero que cumplen la doble función de rendir homenaje al medidor de luz interno de una cámara. Como aún no he probado una muestra, no estoy convencido de que un LED rojo me hiciera pensar en un medidor de luz en primer lugar, si no me hubieran informado de que este reloj tiene como tema las cámaras. Quiero decir, hay muchos otros electrodomésticos que utilizan LED rojos. El control remoto de mi televisor, por ejemplo. O la luz de estado de mi licuadora. Sin embargo, Leica no fabrica licuadoras, así que supongo que debe ser un medidor de luz...

El toque mágico de Leica

Si pensabas que todo esto era un poco un truco publicitario, probablemente no seas el único. Pero eso no impide que se venda como pan caliente. Al igual que las cámaras Leica de la serie M se agotan en las tiendas solo por llevar el emblemático logotipo, lo mismo ocurre con un reloj digital que, según el fabricante, está inspirado en la famosa marca alemana.

En el momento de escribir este artículo, PPP Cameras, distribuidor del reloj Casio M-Edition, ya ha agotado todas las versiones, y se espera una segunda remesa en marzo. PPP está dirigida por Pierro Pozella, a quien algunos reconocerán como el experto en cámaras del exitoso programa de la BBC The Repair Shop, por lo que está claro que se fabrica y se vende con mucho cariño.

A su favor, el precio de 205 dólares/150 libras/295 dólares australianos es muy asequible, por lo que, a diferencia de las cámaras en las que se inspira, no tendrás que decidir entre comprarlo en lugar de un coche o dar la entrada para una casa. Además, parece ser una variante del Casio AE1200, un reloj que ya tiene sus seguidores gracias a su similitud con el reloj Seiko, mucho más caro, que lleva James Bond en la película Casino Royale.

Puede que no sea un producto de lujo como la Leica M11-D o incluso la Leica Q3 Monochrom, pero su diseño, por muy llamativo que pueda parecer, tiene un segmento de mercado propio. Si te encanta todo lo relacionado con Leica, es muy probable que en el futuro se convierta en una curiosidad, lo que podría significar que su valor aumente mucho más allá de su precio actual de venta al público. Por ahora, es barata, alegre y, si te gusta este tipo de cosas, bastante entrañable.

Incluso da la hora.

