Las importantes filtraciones sobre el DJI Pocket 4 y el Avata 360 muestran que DJI tiene la intención de terminar el 2025 con fuerza

Han aparecido nuevas filtraciones sobre el DJI Osmo Pocket 4 y el DJI Avata 360.

Ambos productos podrían salir al mercado antes de que termine 2025.

Se avecina una prohibición en EE. UU. para DJI, lo que bloquearía los nuevos lanzamientos.

DJI no para, así como lo lees, a pesar de la inminente prohibición en Estados Unidos, la compañía sigue pensando en nuevos productos y parece que 2025 aún tiene una sorpresa para nosotros.

De acuerdo con las últimas filtraciones sobre la cámara para vlogs DJI Osmo Pocket 4 y el dron DJI Avata 360 (que, según los rumores, será el primer modelo de 360 grados de DJI).

En primer lugar, el DJI Osmo Pocket 4: el conocido informante Igor Bogdanov ha publicado un breve vídeo en el que se muestra la cámara en fase de pruebas, aparentemente en el mundo real. Podemos ver con bastante claridad el nuevo dispositivo, aunque el vídeo es bastante breve.

Esto respalda las filtraciones anteriores sobre el sucesor del modelo actual, que describimos como «líder en su clase» en nuestra reseña del DJI Osmo Pocket 3. Se espera que la versión actualizada cuente con una segunda lente de cámara, una batería de mayor duración y una pantalla giratoria.

Todas estas mejoras parecen indicar que el DJI Osmo Pocket 4 será ligeramente más alto y pesado que su predecesor, lo que también parece ser el caso en esta filtración. Todavía no sabemos con certeza cuándo veremos la rumoreada cámara para vlogs, pero dada la frecuencia de las filtraciones últimamente, es probable que el lanzamiento se produzca pronto.

Cobertura completa de 360 grados

El DJI Avata 360 podría basarse en el DJI Avata 2. (Image credit: DJI)

Pasemos al DJI Avata 360, otro producto de DJI que ya ha sido objeto de numerosas filtraciones, lo que sugiere un lanzamiento inminente: los rumores anteriores han pronosticado que el dron de 360 grados saldrá al mercado antes de que termine el año, lo que solo le da a DJI dos o tres semanas para anunciarlo.

La última filtración proviene de New Camera, que ha hecho el trabajo de rebuscar entre todas las falsificaciones generadas por IA en la web para encontrar una imagen que podría mostrar, de forma auténtica, la caja de venta al público del DJI Avata 360. Parece ser la caja Fly More Combo, que incluye tres baterías en su interior.

También parece que el dron incluye unas gafas de visión en primera persona y, además de capturar fotos y vídeos en 360 grados, esa visión envolvente en primera persona será una de las principales ventajas del DJI Avata 360, que se espera que ofrezca captura de vídeo 8K, sensores CMOS duales de 1/1,1 pulgadas, evitación de obstáculos y un modo de seguimiento.

El punto de referencia anterior para este dron parece ser el DJI Avata 2, aunque se rumorea que el modelo de 360 grados vendrá con una batería más grande para un tiempo de vuelo más largo. Sean cuales sean las especificaciones, el dron competirá con el Antigravity A1 de Insta360, que ya nos ha impresionado.

