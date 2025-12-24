La prohibición de DJI en EE. UU. ya está aquí: esto es lo que deben saber los usuarios de drones y cámaras DJI

DJI y otras empresas chinas incluidas en la «lista cubierta» de la FCC.

Los productos existentes deberían seguir siendo utilizables.

Aún no está clara la naturaleza y la gravedad de la prohibición.

Si tienes un dron, un cardán para cámara u otro producto de DJI en Estados Unidos, es probable que ahora mismo te sientas un poco preocupado, y es comprensible. Hoy, 23 de diciembre de 2025, es una fecha límite crucial que afectará de manera fundamental a tu capacidad para comprar nuevos productos de DJI, pero la situación es más matizada de lo que podrían sugerir los alarmantes titulares.

En virtud de la Ley de Autorización de Defensa Nacional para el año fiscal 2025, el Congreso fijó el 23 de diciembre de 2025 como fecha límite para una auditoría de seguridad nacional de DJI. Dicha auditoría no se completó (y, según DJI, ni siquiera se inició porque ninguna agencia estadounidense fue asignada para llevarla a cabo, a pesar de que la empresa prácticamente suplicó que se hiciera), por lo que la empresa, junto con todas las empresas extranjeras de drones, ha sido añadida a la «Lista cubierta» de la Comisión Federal de Comunicaciones. Eso es jerga burocrática para referirse a una prohibición de facto de la entrada de nuevos productos DJI en el mercado estadounidense.

La buena noticia para usted, como usuario de DJI con sede en EE. UU., es que podrá seguir utilizando cualquier dron o cardán que ya tenga. Su DJI Mic 2 no dejará de grabar de repente, su DJI Mini 4K no quedará inutilizado y su DJI Osmo Mobile 6 no se convertirá en un pisapapeles. Eso es lo más importante que hay que entender en medio de toda la incertidumbre.

Lo que significaría (y no significaría) una prohibición

Tu DJI Mic 2 seguirá funcionando, pero no podrás comprar un reemplazo (Image credit: Future)

Las implicaciones prácticas dependen de cómo se aplique la prohibición, y ahí es donde las cosas se complican. En el mejor de los casos, si no hay aplicación retroactiva, DJI no podría lanzar nuevos productos porque requieren la certificación de la FCC. Sin embargo, los productos que ya han sido certificados y se encuentran en la cadena de distribución minorista podrían seguir vendiéndose. Eso significa que tendrías una oportunidad para hacerte con ese producto de DJI que te interesa, aunque las existencias se agotarían en algún momento, y quizá rápidamente.

En el peor de los casos, se aplicaría una prohibición retroactiva, en la que la FCC revocaría las certificaciones de los productos existentes. En esa situación, los productos de DJI se retirarían inmediatamente de las tiendas y no se podrían importar nuevas existencias. Una vez más, esto no afectaría a los productos que ya tienes, solo a la posibilidad de comprar otros nuevos.

Las primeras noticias sobre la prohibición sugieren que nos encontramos en la «mejor situación posible», ya que los productos que ya están a la venta y los que se están utilizando no se verán afectados. De hecho, parece que DJI y otras empresas de drones pueden seguir exportando a Estados Unidos los modelos previamente aprobados para su venta.

El servicio técnico se complica en cualquiera de los dos casos. El director de Política Global de DJI, Adam Welsh, explicó en una entrevista reciente con Faruk en iPhonedo (puede verla en YouTube) que, aunque las reparaciones con piezas importadas deberían seguir siendo posibles, las sustituciones en garantía podrían ser problemáticas si DJI no puede introducir nuevas unidades en el país. Es algo que hay que tener en cuenta si estás planeando una compra importante, al igual que el hecho de que los dispositivos existentes podrían dejar de recibir actualizaciones de software o tener restricciones en su conectividad.

La prohibición parece afectar a toda la línea de productos de DJI, incluidos drones, cardanes, micrófonos, cámaras de acción y equipos de filmación. Para los aficionados y profesionales que han construido sus flujos de trabajo creativos en torno a los equipos de DJI, esto supone una gran preocupación.

Mirando el panorama general

El DJI Mini 5 Pro aún no se ha lanzado en EE. UU. y es posible que nunca llegue a estar disponible oficialmente en ese país (Image credit: Tim Coleman)

DJI sostiene que esta situación se debe a tensiones geopolíticas y al proteccionismo económico, y no a actividades sospechosas por su parte. La empresa señala que, desde 2017, se han realizado múltiples auditorías de seguridad que no han encontrado pruebas de problemas con los datos, y que una sentencia judicial reciente ha rechazado la mayoría de las acusaciones del Departamento de Defensa sobre los vínculos de DJI con el Gobierno y el ejército chinos.

La empresa ha publicado hoy la siguiente declaración:

DJI lamenta la decisión tomada hoy por la Comisión Federal de Comunicaciones de añadir los drones de fabricación extranjera a la lista de productos regulados. Aunque DJI no ha sido objeto de una mención específica, no se ha revelado qué información ha utilizado el Poder Ejecutivo para llegar a su conclusión.

Como líder del sector, DJI ha defendido un mercado abierto y competitivo que beneficie a todos los consumidores y usuarios comerciales de EE. UU., y seguirá haciéndolo. Los productos de DJI se encuentran entre los más seguros del mercado, según lo demuestran años de revisiones realizadas por agencias gubernamentales estadounidenses y terceros independientes. Las preocupaciones sobre la seguridad de los datos de DJI no se basan en pruebas, sino que reflejan un proteccionismo contrario a los principios de un mercado abierto.

La novedad de hoy no afectará a los clientes que ya poseen productos DJI. Estos productos existentes pueden seguir comprándose y utilizándose como de costumbre. La hoja informativa de la FCC también indica que, en el futuro, los nuevos productos podrán ser autorizados para su lanzamiento en función de las decisiones tomadas por el Departamento de Defensa y el Departamento de Seguridad Nacional.

DJI mantiene su compromiso con el mercado estadounidense. Estamos profundamente agradecidos a los usuarios de todo el país que han compartido cómo la tecnología de DJI les ayuda en su trabajo y en sus comunidades. Mantendremos informada a nuestra comunidad a medida que dispongamos de más información.

La cámara Action 6 Pro recientemente lanzada por DJI (Image credit: DJI)

Las implicaciones económicas de una prohibición, en particular una prohibición retroactiva en el «peor de los casos», son enormes, ya que las estimaciones de DJI sugieren que 116 000 millones de dólares estadounidenses en actividad económica y 460 000 empleos están relacionados con sus productos. Dos tercios de los proveedores de servicios de drones afirman que tendrían que cerrar sin acceso a los equipos de DJI, y los fabricantes nacionales no producen actualmente alternativas para la mayoría de las aplicaciones comerciales y de consumo.

Por ahora, seguimos a la espera. En el momento de redactar este artículo, la prohibición lleva en vigor unas horas y aún no está claro cómo afectará a los productos existentes. Lo que podemos afirmar con certeza es lo siguiente: si tienes un equipo de DJI, podrás seguir utilizándolo, independientemente de lo que haya sucedido hoy.

